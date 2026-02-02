Тарасюк Іларіон - Свята Земля - На крилах віри
Колишня Палестина, а теперішня країна Ізраїль, віддавна приваблювала до себе паломників з усього християнського світу. Чимало з них їхали туди для того, щоб через безпосереднє перебування на святих місцях отримати прощення гріхів. Але чимало з-поміж паломників їхали туди вже як прощені і спасенні люди, але вони бажали побувати по тих незабутніх пам’ятних місцях, по яких ходив їхній Великий Учитель Христос.
До таких паломників належить проповідник Іларіон Тарасюк, який мав нагоду побувати в Ізраїлі, відвідати всі найголовніші місця, що пов’язані із життям Ісуса Христа. Своїми враженнями він поділився з читачами української євангельської преси. Я мав приємність бути першим читачем тих його подорожніх записок, складаючи їх до журналу “Християнський Вісник”, в якому вони частинно друкувалися під заголовком “Земля, де жив Христос”. Читаючи їх, я ніби сам був над тихим Галилейським морем, на горі Фавор, в Капі Галилейській та в інших місцях, дорогих і близьких кожному· християнинові. Таке саме глибоке враження пережили інші читачі тих записок, про що свідчили їхні листи до редакції “Християнського Вісника”.
Література про Святу Землю в українській мові невелика, зокрема досі майже нічого не було в українській євангельській літературі. Далеко перед першою світовою війною була вийшла цікава праця російською мовою Фрея під заголовком: “Земля, где жил Иисус Христос”, яка була широко розповсюджена і яку багато наших віруючих читали. Були спроби перекласти ту працю на українську мову, але до здійснення того задуму не прийшло.
Тепер видавництво "Дорога Правди” видає окремою книжкою подорожні записки проп. Іла- ріона Тарасюка під назвою: “СВЯТА ЗЕМЛЯ”. Треба щиро за це подякувати видавництву, а зокрема подякувати Шановному Авторові за те, що в своїй подорожі до Святої Землі доклав багато праці, записавши все те, що він бачив, що пережив, щоб усім пережитим потім поділитися з нами. Всі його записки написані щиро, глибоко, від серця, гарною мовою. Написані людиною, яка знає Біблію, цитуючи з неї те, що торкається тих місць, де Авторові довелося бути.
Усі дотеперішні видання нашого видавництва “Дорога Правди” з великим успіхом розійшлися по всьому широкому світі, несучи для своїх читачів правдиве духовне вдоволення. Вірю, що й ця чергова праця нашого поета і проповідника, брата Іларіона Тарасюка принесе для багатьох читачів духовне вдоволення і Боже благословення.
Іларіон Тарасюк – Свята Земля - Подорожні записки паломника
Вінніпег — Чікаґо: Накладом Християнського Видавництва “Дорога Правди”, 1970. – 236 с.
Іларіон Тарасюк – Свята Земля – Содержание
- Передмова
- Вступ
- З Лондону до Галилейського моря
- Галилейське море
- Перший вечір над Галилейським морем
- Море тихо собі спочиває — Вірш
- Магдала
- Ел Табга — Віфсаїда Галилейська
- Гора Благословення
- Капернаум
- Стоять довкола сірі гори — Вірш
- Горне Гатін
- Пшеничне Поле
- Кана Галилейська
- Машад, — давніше Ґат Гахвер
- Назарет
- Гора скинення
- Наїн
- Гора Фавор
- Господня Вечеря
- Пекіїн
- Нагарія
- Акра
- Гайфа
- Кармел
- Деганія
- Еін Гев
- Гергеса
- Вечір над Галилейським морем — Вірш
- Армагедонська долина
- Кесарія
- йопія — Яфа — Тель-Авів
- Лідда — Лод
- Еін Карем
- Єрусалим
- Гора Сіон
- Тайна Вечеря
- Давидів Гріб
- Пожар
- Мандельбаумська Брама
- Королівство Йордан
- Старий Єрусалим
- Брама св. Степана
- Авесаломів гріб
- Сілоамський стовок
- Церква св. Петра
- Олив на Гора
- Каплиця Вознесеїння
- “Отче наш”
- Гефсиманський сад
- Нічний суд у Кайяфи
- Суд над Ісусом у Пилата
- Сповідь і смерть Юди
- Юдина зрада — Вірш
- Гефсиманський сад — Вірш
- За грішних Він пішов вмирати — Вірш
- Дорога на Голгофу
- Сад Йосипа з Ариматеї
- Голгофа
- На Голгофі — Вірш
- Гріб Христа
- Я сьогодні раненько ходив сам до саду — Вірш
- Рама
- Біроф
- Бет-Ел
- Тімнат
- Шіло
- Сихем
- Самаряни
- Самарія
- Яковова криниця
- Гріб Рахілі
- Вифлеем
- Соломонові купальні
- Хеврон
- Дуб Мамре
- Купальня Віфезда
- Місце юдейського храму
- Стіна Плачу
- Віфанія
- Гостинниця Доброго Самарянина
- Єрихон з днів Навина
- Джерело Єли-сея
- Єрихон з часів Христа
- Єрихон з 8 року
- Гора Спокутування
- Річка Йордан
- Мертве море
- Пісок і сірка... Мертва тиша — Вірш
- Манускрипти Мертвого моря
- Еммаус
- Вже сонце на захід поволі спускалось — Вірш
- З Єрусалиму до Лондону
- Дамаск
- Скільки радости й щастя сьогодні — Вірш
- Післямова
- Виказ знімок
- Зміст
Іларіон Тарасюк — відомий сучасний український євангельський поет. Народився він на Волині, у селі Срібне на Дубенщині. В молодих своїх роках він навернувся до Господа і в тих же роках почав писати вірші. Господь щедро наділив його любов’ю до природи, до людини, до всього, що святе, чисте та благородне. І ту свою любов він висловив у своїх поезіях, вона рясно позначається в кожнім рядочку його творів.
Вперше з поезій Іларіона Тарасюка появився в друку вірш п. з. “!Батьківщина”, що був надрукований в “Післанці Правди” 1932 року. Після цього Іларіон Тарасюк почав писати більше і всі передвоєнні українські євангельські часописи залюбки його вірші друкували. Вони розходилися між українськими віруючими по всьому світі, дек- лямувалися на літературних зібраннях молоді та на інших урочистостях. Чимало тих віршів поставлені під ноти й співаються по наших громадах.
Ми щиро вдячні Богові за те, що можемо дати нашим читачам чудову збірку віршів Іларіона Тарасюка під назвою ^На крилах віри”. Декляматори, які шукають духовного матеріялу для літературних зібрань, знайдуть у ній те, що треба.
Нехай Господь поблагословить розповсюдження цього чергового нашого видання! Нехай і ця збірка буде ще однією цеглиною для будови нашої духовної культури!
Іларіон Тарасюк – На крилах віри – Поезії
Торонто – Чікаго: «Дорога Правди», 1962. – 188 с.
Іларіон Тарасюк – На крилах віри – Зміст
- Передмова
- Вірші
- Зміст (за алфавітом)
- ХРИСТИЯНСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО «ДОРОГА ПРАВДИ» ДОТЕПЕР ВИДАЛО ТАКІ КНИЖКИ
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