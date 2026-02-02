Тарасюк Іларіон - Свята Земля - На крилах віри

Колишня Палестина, а теперішня країна Ізраїль, віддавна приваблювала до себе паломників з усього християнського світу. Чимало з них їхали туди для того, щоб через безпосереднє перебування на святих місцях отримати прощення гріхів. Але чимало з-поміж паломників їхали туди вже як прощені і спасенні люди, але вони бажали побувати по тих незабутніх пам’ятних місцях, по яких ходив їхній Великий Учитель Христос.

До таких паломників належить проповідник Іларіон Тарасюк, який мав нагоду побувати в Ізраїлі, відвідати всі найголовніші місця, що пов’язані із життям Ісуса Христа. Своїми враженнями він поділився з читачами української євангельської преси. Я мав приємність бути першим читачем тих його подорожніх записок, складаючи їх до журналу “Християнський Вісник”, в якому вони частинно друкувалися під заголовком “Земля, де жив Христос”. Читаючи їх, я ніби сам був над тихим Галилейським морем, на горі Фавор, в Капі Галилейській та в інших місцях, дорогих і близьких кожному· християнинові. Таке саме глибоке враження пережили інші читачі тих записок, про що свідчили їхні листи до редакції “Християнського Вісника”.

Література про Святу Землю в українській мові невелика, зокрема досі майже нічого не було в українській євангельській літературі. Далеко перед першою світовою війною була вийшла цікава праця російською мовою Фрея під заголовком: “Земля, где жил Иисус Христос”, яка була широко розповсюджена і яку багато наших віруючих читали. Були спроби перекласти ту працю на українську мову, але до здійснення того задуму не прийшло.

Тепер видавництво "Дорога Правди” видає окремою книжкою подорожні записки проп. Іла- ріона Тарасюка під назвою: “СВЯТА ЗЕМЛЯ”. Треба щиро за це подякувати видавництву, а зокрема подякувати Шановному Авторові за те, що в своїй подорожі до Святої Землі доклав багато праці, записавши все те, що він бачив, що пережив, щоб усім пережитим потім поділитися з нами. Всі його записки написані щиро, глибоко, від серця, гарною мовою. Написані людиною, яка знає Біблію, цитуючи з неї те, що торкається тих місць, де Авторові довелося бути.

Усі дотеперішні видання нашого видавництва “Дорога Правди” з великим успіхом розійшлися по всьому широкому світі, несучи для своїх читачів правдиве духовне вдоволення. Вірю, що й ця чергова праця нашого поета і проповідника, брата Іларіона Тарасюка принесе для багатьох читачів духовне вдоволення і Боже благословення.

Іларіон Тарасюк – Свята Земля - Подорожні записки паломника

Вінніпег — Чікаґо: Накладом Християнського Видавництва “Дорога Правди”, 1970. – 236 с.

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