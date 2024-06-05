Збірка віршів письменника Іларіона Тарасюка являє собою три літературні твори — трилогію, — об’єднані спільною ідеєю гуманности й послідовністю трьох християнських сюжетів: віри, надії й любови. Усіх майже 2,000 віршів. Перший том називається «На крилах віри», другий — «На крилах надії» та третій — «На крилах любови».

З Автором я познайомився в Канаді. Він уродженець мальовничого села Срібного над потоком Синівкою б. Радивілова (тепер Червоноармейськ), жив головно в селі Лебедянці, що розташоване на правому березі історичної річки Ікви, поблизу села Іванного Лубенського району. Хоч в «Історії міст і сіл УРСР», Рівенська область, іде мова про село Лебедянку (стор. 254), проте автор не подав генези його найменування. Власне І. Тарасюк був ініціятором думки, щоб оселю над Іквою найменувати «Лебедянкою», запропонувавши в 1925 році гмінній раді цю назву, мовляв, щоб таким чином вшанувати місцевого лісничного Лабенського, знаючи, що нащадки колишніх боярських родів часто одержували прізвища від птахів, що були зображені на родинних грамотах бояр поруч із їхньою печаткою, гербом та іншими емблемами. Його проект був схвалений і ця назва збереглася досі.

Служив у польській кавалерії й своїм переконанням завдав старшині багато клопоту, а собі — в’язничних страждань, чесно відмовившись взяти зброю. Студіював теологію в Радості б. Варшави й у Віденесті, Німеччина. Воєнна хуртовина змусила його виїхати на Захід. З 1962 року він перебуває в Канаді й працює тут як пастор, редактор «Християнського Вісника» й головний секретар Української Євангельсько-Баптистської Конвенції Канади.

Іларіон Тарасюк — це поет із Божої ласки, з українським минулим і сучасним, людина такту й високих християнських чеснот. Джерелом надхнення його віршів була Біблія. Вона відкрила йому нові горизонти, наснажувала його інтелект поривів. Біблію треба розглядати в тісному контакті з Христом, Який являє Собою надію для всіх нас. Любов до Христа, що її досвідчив Тарасюк ще в Україні за юнацьких років, полонила його. Він живе Христом і з Христом мережив свої вірші в грізній суворій дійсності найбільшої досі в історії людства Другої Світової Війни й по ній подібно тому, як і піснеспівець Павль Ґергардт (1607-1676) жив із Христом і писав свої незабутні духовні пісні в страшному розгарі 30-річної релігійної війни.

Іларіон Тарасюк – На крилах надії – Поезії

Келовна-Торонто: Українська Євангельсько-Баптистська конвенція Канади, 1988. – 380 с.

Іларіон Тарасюк – На крилах надії – Зміст

Передмова — д-р К. Костів

Ювілейний гімн з нагоди 1000-річчя Християнства в Україні