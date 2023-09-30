Техилим - Текила Ледавид - новый перевод - комментарии

Благодаря поддерживающей руке Всевышнего удостаи­ваемся мы чести выпустить в свет данное издание "Техилим" — с переводом на русский язык и с транскрип­цией текста на иврите русскими буквами. Теперь наши братья во всех концах света смогут, даже не зная иврита, правильно прочесть псалмы царя Давида и, благодаря этому, приобщиться к той великой силе, которая кроется в них. "Техилим" продолжает нашу традицию выпуска святых книг не только с переводом, но и с транскрипцией текста русскими буквами. С одобрением были встречены всеми, ищущими пути приобщения к духовной культуре, наши предыдущие издания: Сидур (сборник молитв в будние дни и и субботу), Пять книг Торы, Махзор на Рош-Лшана, Махзор на Иом-Кипур, Пасхальная Лгада бухарских евреев. Эту работу я посвящаю светлой памяти своего деда Шломо Давыдова — вспоминая, как часто держал он в своих руках "Техилим".

Техилим - Текила Ледавид - текст на иврите - транскрипция русскими буквами - новый перевод и комментарии на русском языке

Издание второе, доработанное

Переводчик: Левинов, Меир

Редактор: Бехор Барух Малаев

Бухарский квартал,

Йерушалаим

Эрец Исраэль

2008

Техилим - Текила Ледавид - текст на иврите - транскрипция русскими буквами - новый перевод и комментарии на русском языке - От редактора

Мой дед прожил долгую — почти столетнюю жизнь. И хотя была она очень даже нелегкой, Шломо до конца своих дней сохранял хорошее здоровье и светлый ум. Он часто рассказывал нам, своим детям и внукам, как книга Техилим не раз выручала его в самых сложных жизненных обстоя­тельствах, а несколько раз даже спасала от смерти.

Например, как-то поехал он на работу в кишлак неподалеку от Бухары и остановился там на постоялом дворе. Обычно работал он допоздна, но однажды случайно вернулся домой пораньше. И, воспользовавшись свободным временем, дважды прочитал в тот день "Техилим", а вечером, как всегда, произнес молитву и лег спать.

Утром дед проснулся и вышел из комнаты. Увидев его, хозяин постоялого двора замер на месте, глядя на Шломо одновременно с ужасом и почтением:

— Скажи мне, кто ты такой? Какая святая сила защищает тебя?

— В чем дело? — удивился Шломо.

И в ответ услышал о том, как ночью появились на постоялом дворе басмачи — на лошадях и с мечами в руках. Испугавшись угроз, хозяин впустил их вовнутрь. Басмачи были настроены воинственно. Они ворвались в комнату Шломо и...

И вдруг — с криками "Огонь!", "Огонь!" — испуганно попятились назад. Выскочили из комнаты и, даже не став отвязывать лошадей, разбежались в разные стороны.

— Где они увидели огонь? — не мог понять хозяин. — Никогда такого не было, чтобы басмачи, которые вообще ничего не боятся, были так напуганы, что даже лошадей побросали, — и он повел деда во двор показывать все еще привязанных к забору коней.

— Наверно, это сила "Техилим" — сила книги царя Давида, которую я вчера прочитал дважды, — ответил ему мой дед. — Именно эта книга спасла мне жизнь.

Слушая рассказы деда, я долгое время пытался найти ответ на вопрос: какая же особая тайна заключена в "Техилим"? Что выделяет ее из всех других святых книг?

Почему именно "Техилим" считается талисманом — при­носящим защиту, спасение, исцеление?

Труден этот вопрос — и непрост ответ на него. Он уводит нас в лабиринты кабалистической науки, и те из читателей, кто почувствует в себе духовную силу, пойдут, вслед за нашими учителями, по этому лабиринту, в конце которого сияет светом великая Истина. Другие же просто поверят сердцем.

Как объясняют мудрецы на страницах Мидраша, по причинам, далеким от нашего понимания, Давиду было отпущено Всевышним все, кроме самого важного — доста­точного срока жизни на земле. Срок пребывания его души в нашем мире равнялся, по первоначальному плану Всевышне­го, всего трем часам.

Узнав об этом, Адам, первый человек на земле, попросил Всевышнего передать будущему главе еврейского народа семьдесят из отпущенных ему, Адаму, тысячи лет жизни.

Причем, это решение Адам принял еще до грехопадения, и таким образом душа царя Давида — единственного из всех, когда-либо живущих на земле — облачилась в покры­вало времени, свободного от греха...

Этим и объясняется магическая сила написанных Давидом псалмов, ставящая "Техилим" на совершенно особое место в ряду святых книг.

И пусть все мы дождемся скорейшего прихода Мошиаха. И книга царя Давида — да поможет нам в этом!

В ожидании полного освобождения, Бехор Барух Малаев, бен Мазалъ, да продлятся ее дни.