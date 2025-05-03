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Тембаль - Ангели - вісники світла

Тембаль Ніколь - Ангели - вісники світла
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, Cultural Studies Art
Ця праця є плодом прекрасної глибокої дружби між священиком нашої єпархії отцем Роже Мартеном та письменницею Ніколь Тембаль. Пробувши понад пів століття священиком у цій святині, присвяченій святому архистратигу Михаїлу, отець Роже Мартен більше, ніж хто інший, умів розповідати людям, з якими він зустрічався, про небесних створінь, якими є ангели.
Описуючи чудові фрески, які прикрашають святиню святого Михаїла, отець Мартен зачаровував своїх слухачів словами, сповненими віри й надії. Він любив завершувати месу зверненням до святого Михаїла, покровителя Його Святости Папи Римського, наших єпископів, наших братів, Франції та нашого міста Пюї.
На цих сторінках читач з подивом дізнається про багатоманіття мистецького зображення світу ангелів у різних жанрах: живописі, скульптурі, вітражному мистецтві тощо. Спираючись на цитати зі Святого Письма, з праць Отців Церкви та богословів, автор пояснює значення ангелів у житті Церкви та в Божому задумі. Нехай прочитання цієї книги допоможе Вам молитися до своїх ангелів та віддавати Богові дяку за їхнє існування!

Тембаль Ніколь - Ангели - вісники світла

пер. Т. Різун
Львів: Свічадо, 2013, 208 с.
ISBN 978-966-395-710-4

Тембаль Ніколь - Ангели - вісники світла - Зміст

Подяка
Передмова
Вступне слово
ПЕРША ЧАСТИНА - Ангели у мистецтві
  • І. Мистецтво й ангельський світ
  • II. Ангели в таємницях віри
  • III. Архангели
  • IV. Ангели у повсякденному житті
ДРУГА ЧАСТИНА - Ангели в Церкві
  • І. Біблія
  • II. Демони та пекло
  • III. Ангели у Святій Літургії
  • IV. Ангели в Отців Церкви та у священних текстах перших століть
  • V. Ангели в особистих об’явленнях та у святих
ТРЕТЯ ЧАСТИНА - Ангели в Божому замислі
  • І. Реальність ангелів
  • II. Природа ангелів
  • III. Роль ангелів
  • IV. Мета ангелів
Висновок
Додатки
Післямова
Невеличка біографічна довідка про отця Роже Мартена
Бібліографія
Views 149
Rating 5.0 / 5
Added 03.05.2025
Author brat Andron
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5.0/5 (3)

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