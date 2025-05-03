Тембаль - Ангели - вісники світла
Ця праця є плодом прекрасної глибокої дружби між священиком нашої єпархії отцем Роже Мартеном та письменницею Ніколь Тембаль. Пробувши понад пів століття священиком у цій святині, присвяченій святому архистратигу Михаїлу, отець Роже Мартен більше, ніж хто інший, умів розповідати людям, з якими він зустрічався, про небесних створінь, якими є ангели.
Описуючи чудові фрески, які прикрашають святиню святого Михаїла, отець Мартен зачаровував своїх слухачів словами, сповненими віри й надії. Він любив завершувати месу зверненням до святого Михаїла, покровителя Його Святости Папи Римського, наших єпископів, наших братів, Франції та нашого міста Пюї.
На цих сторінках читач з подивом дізнається про багатоманіття мистецького зображення світу ангелів у різних жанрах: живописі, скульптурі, вітражному мистецтві тощо. Спираючись на цитати зі Святого Письма, з праць Отців Церкви та богословів, автор пояснює значення ангелів у житті Церкви та в Божому задумі. Нехай прочитання цієї книги допоможе Вам молитися до своїх ангелів та віддавати Богові дяку за їхнє існування!
Тембаль Ніколь - Ангели - вісники світла
пер. Т. Різун
Львів: Свічадо, 2013, 208 с.
ISBN 978-966-395-710-4
Тембаль Ніколь - Ангели - вісники світла - Зміст
Подяка
Передмова
Вступне слово
ПЕРША ЧАСТИНА - Ангели у мистецтві
- І. Мистецтво й ангельський світ
- II. Ангели в таємницях віри
- III. Архангели
- IV. Ангели у повсякденному житті
ДРУГА ЧАСТИНА - Ангели в Церкві
- І. Біблія
- II. Демони та пекло
- III. Ангели у Святій Літургії
- IV. Ангели в Отців Церкви та у священних текстах перших століть
- V. Ангели в особистих об’явленнях та у святих
ТРЕТЯ ЧАСТИНА - Ангели в Божому замислі
- І. Реальність ангелів
- II. Природа ангелів
- III. Роль ангелів
- IV. Мета ангелів
Висновок
Додатки
Післямова
Невеличка біографічна довідка про отця Роже Мартена
Бібліографія
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