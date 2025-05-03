Ця праця є плодом прекрасної глибокої дружби між священиком нашої єпархії отцем Роже Мартеном та письменницею Ніколь Тембаль. Пробувши понад пів століття священиком у цій святині, присвяченій святому архистратигу Михаїлу, отець Роже Мартен більше, ніж хто інший, умів розповідати людям, з якими він зустрічався, про небесних створінь, якими є ангели.

Описуючи чудові фрески, які прикрашають святиню святого Михаїла, отець Мартен зачаровував своїх слухачів словами, сповненими віри й надії. Він любив завершувати месу зверненням до святого Михаїла, покровителя Його Святости Папи Римського, наших єпископів, наших братів, Франції та нашого міста Пюї.

На цих сторінках читач з подивом дізнається про багатоманіття мистецького зображення світу ангелів у різних жанрах: живописі, скульптурі, вітражному мистецтві тощо. Спираючись на цитати зі Святого Письма, з праць Отців Церкви та богословів, автор пояснює значення ангелів у житті Церкви та в Божому задумі. Нехай прочитання цієї книги допоможе Вам молитися до своїх ангелів та віддавати Богові дяку за їхнє існування!

Тембаль Ніколь - Ангели - вісники світла

пер. Т. Різун

Львів: Свічадо, 2013, 208 с.

ISBN 978-966-395-710-4

Тембаль Ніколь - Ангели - вісники світла - Зміст

Подяка

Передмова

Вступне слово

ПЕРША ЧАСТИНА - Ангели у мистецтві

І. Мистецтво й ангельський світ

II. Ангели в таємницях віри

III. Архангели

IV. Ангели у повсякденному житті

ДРУГА ЧАСТИНА - Ангели в Церкві

І. Біблія

II. Демони та пекло

III. Ангели у Святій Літургії

IV. Ангели в Отців Церкви та у священних текстах перших століть

V. Ангели в особистих об’явленнях та у святих

ТРЕТЯ ЧАСТИНА - Ангели в Божому замислі

І. Реальність ангелів

II. Природа ангелів

III. Роль ангелів

IV. Мета ангелів

Висновок

Додатки

Післямова

Невеличка біографічна довідка про отця Роже Мартена

Бібліографія