В христианском мире Псалтирь («Псалмы Давидовы») — самая читаемая книга; в ней отразились все традиции Ветхого Завета, учения пророков и священников, учителей Закона и мудрецов-книжников. Псалтирь — сборник песен и гимнов религиозно-лирического содержания, во многих из которых звучит призыв славить Господа пением и игрой на музыкальных инструментах. Большинство псалмов создавалось в царскую эпоху (754/753—509 г. до н. э.), хотя некоторые относятся к периоду Плена (Пс 136) и годам после возвращения из Вавилона (Пс 123).

«О музыке, звучавшей при пении священных гимнов, упоминается еще в Книге Исход (15:20—21),— отмечает исследователь и переводчик Псалтири С. С. Аверинцев.— К музыкальному сопровождению прибегали судьи, пророки, цари (например, 1 Цар 10:5; 4 Цар 3:15). Царь Давид славился мастерской игрой на киноре (1 Цар 16:17—23)» (С. С. Аверинцев Псалмы Давидовы). К содержанию псалмов восходит и еврейское название сборника: «Тегилим»

Анастасия Терехова - Книга Псалмов Давидовых

Поэтический перевод Ирина Евса

Псалмы Давида- Псалтирь. — М.: Эксмо, 2007.

576 с: ил.

ISBN 978-5-699-22646-7

Анастасия Терехова - Книга Псалмов Давидовых - Блажен муж

Тот блажен,

кто не шел на совет нечестивых,

не стоял на пути бесчестных и лживых,

не сидел в собранье развратников.

Он — один из Господних ратников.

Ибо только в законе Господа воля его,

только в Нем его спасенье и торжество,

днем и ночью о Нем он думает неустанно.

У реки, словно древо, праведник прорастет,

чей не вянет лист и вовремя зреет плод

средь листвы — не поздно, но и не слишком рано.

Не позор, не страх, но радость — ему ответом.

Нечестивцы ж — прах, взметенный могучим ветром.

Потому и не устоит на суде злодей,

и в собрании честных грешник не устоит,

ибо видит Всевышний праведный путь людей,

а неправедный — тьмой погибельною сокрыт.

Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет.Не так — нечестивые, [не так]: но они как прах, возметаемый ветром [с лица земли]. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники — в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

Псалом 1 не содержит указаний, по которым можно было бы определить кто, когда и при каких обстоятельствах его написал. Главная мысль псалма сводится к тому, что все преходящее, что привлекает суетных людей, ничтожно в сравнении с жизнью в вере и познанием правды жизни, источник истинной Премудрости которой — Господь. В этом смысле Псалом 1 является началом всех псалмов.«Скажем шире, этот псалом — не совсем молитва; то есть не один из тех громогласных, страдальчески-просительных или благодарно-ликующих воплей к Богу, из каковых состоит большая часть Псалтири.

Его назначение — другое. Он предпослан всем последующим псалмам, как произносимой молитве предпосылается размышление в тишине. Можно вспомнить еврейские предания о великих древних молитвенниках, которые не дерзали приступить ни к вечерним, ни к утренним, ни к дневным молитвам, не приготовив себя длящейся по целому часу безмолвной медитацией» (С. С. Аверинцев).