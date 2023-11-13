У тиші раннього ранку до мене приходить чесність. Вона кличе мене крізь розлом у душі, просить справжню мене: «Вийди, вийди, хай би де ти була». Просить не ретельно відретушовану версію, яку я створила. Ні, чесність хоче говорити з найменш відшліфованою варіацією жінки, на яку я перетворилася. З тією, яку не вдасться підфарбувати тушшю для вій і легким дотиком помади.

Чесність має гостре око, її не обманеш, прикидаючись і прикрашаючись.

Я можу спробувати підретушувати себе, щоб мати кращий вигляд, але чесність на таке не купиться. Тому я просто зав’язую нерозчесане волосся в абиякий вузол, залишаю плями на обличчі, не замазавши їх тональним кремом. Не втягую живіт, не відбілюю зуби, не скроплюю себе парфумами.

Просто виходжу.

Ступаю вперед, залишаючи позаду всі ретельні спроби створити прийнятнішу версію себе, невпевнено простягаю руку, бо не знаю, як годилося б вітатися з чесністю. Мене можуть зустріти або ляпасом, або обіймами — я навіть і близько не уявляю, який варіант обере чесність.

Не хотілося б, щоб це був ляпас, хоча він, мабуть, — безпечніший для мене варіант. Річ у тім, що я не вмію обійматися, геть зовсім. Якось мене познайомили з відомим пастором, я дуже нервувалася. А великий старий чоловік із прекрасним серцем хотів, щоб я відчула, як він мені зрадів.

То мала бути честь для мене.

Ліза Теркерст – Небажана - Жити в любові, навіть якщо почуваєшся гіршою за інших, відкиненою та самотньою

Пер. з англ. - Львів : Свічадо, 2021. — 304 с.

ISBN 978-966-938-511-6

Ліза Теркерст – Небажана – Зміст

Роздiл 1. Я залюбки проігнорувала би чесність

Роздiл 2. Три запитання, над якими нам треба подумати

Роздiл 3. У спортзалі є жінка, яка мене ненавидить

Розділ 4. Самотня серед людей

Розділ 5. Привіт, а ось і ми, проблеми довіри

Розділ 6. Зруйнована дружба

Розділ 7. Коли життя перевертається з ніг на голову

Розділ 8. Корективний досвід

Розділ 9. Чому відкинення болить так сильно?

Розділ 10. Її успіх не загрожує моєму

Розділ 11. Десять правил, про які ти маєш пам’ятати, коли тебе відкидають

Розділ 12. План ворога проти тебе

Розділ 13. Чудеса посеред хаосу щоденного життя

Розділ 14. У болісному перехідному періоді

Розділ 15. Хочу втекти

Розділ 16. Я думала, це допоможе, але помилялася

Запевнення

Бонусний розділ Як живеться зі мною?

Як живеться зі мною? Оцінювання

Таблиця корективного досвіду

Кілька слів на завершення

Подяки

Цитати зі Святого Письма

Вислови, які варто пам’ятати