Книга Лізи Теркерст «Усе мало би бути по-іншому» — це глибоко особиста і водночас універсальна сповідь про подолання життєвих криз, які здаються нестерпними. Авторка ставить за мету допомогти читачеві знайти духовну опору в моменти, коли реальність різко розходиться з очікуваннями, а звичний світ руйнується через зраду, хворобу або втрату. Основна ідея твору полягає в тому, що розчарування — це не кінець шляху, а простір, де Бог може виховати в людині особливу, «неочікувану» силу, яка народжується лише в тиглі страждань і цілковитої довіри Творцю.

Содержательная часть книги побудована на щирій розповіді Лізи про її власний період «обірваних надій», що включав складні випробування в шлюбі та серйозні проблеми зі здоров'ям. Теркерст детально аналізує анатомію розчарування, пояснюючи, чому ми відчуваємо себе покинутими, коли життя йде не за нашим сценарієм. Авторка приділяє значну увагу темі «духовної втоми» та пропонує біблійні стратегії виживання: від переосмислення Божого характеру до практичних кроків щоденного уповання. Особливе місце в роботі займає думка про те, що наші рани можуть стати джерелом співчуття до інших, а «пил», на який перетворилися наші мрії, є найкращим матеріалом для Божого нового творіння.

Текст написаний у дуже вразливому, теплому та емпатичному стилі, що створює відчуття розмови з близьким другом, який справді розуміє твій біль. Ліза Теркерст майстерно поєднує біблійну мудрість із психологічною спостережливістю, уникаючи дешевих кліше та легких відповідей на складні питання. Робота служить потужним ресурсом для кожного, хто переживає «сезон пустелі» і шукає сенс у тому, що здається безглуздою несправедливістю. Це читання допомагає перестати боротися з минулим, яке неможливо змінити, і почати бачити присутність Бога в сьогоденні, навіть якщо воно виглядає зовсім не так, як ми собі уявляли.

Ліза Теркерст – Усе мало би бути по-іншому - Знайти неочікувану силу, коли розчарування тебе руйнує

Переклала з англійської Антоніна Ящук. – Львів: Видавництво «Свічадо», 2023.

Ліза Теркерст – Усе мало би бути по-іншому – Зміст

Вступ

Розділ 1. МІЖ ДВОМА САДАМИ

Розділ 2. ПОРОХ

Розділ 3. ЯК МЕНІ ПЕРЕЖИТИ ЦІ 86 400 СЕКУНД?

Розділ 4. ЗАСМАГЛІ СТОПИ

Розділ 5. КАРТИНИ ТА ЛЮДИ

Розділ 6. ТРОХИ ЗАДОВГО І НАДТО СКЛАДНО

Розділ 7. КОЛИ БОГ ДАЄ БІЛЬШЕ, НІЖ МИ МОЖЕМО ВИТРИМАТИ

Розділ 8. ВІДПУСТИТИ ТЕ, ЩО НЕ ПУСКАЄ МЕНЕ ВПЕРЕД

Розділ 9. ВИКРИТТЯ ВОРОГА

Розділ 10. СЛОВО-КРИЦЯ

Розділ 11. ДОГОРИ ДРИҐОМ

Епілог

Новини від Лізи

9 уривків зі Святого Письма, які допоможуть пережити складні часи, коли Бог, здається, не відповідає

Отримай допомогу, якої потребуєш

Подяки

Цитати зі Святого Письма