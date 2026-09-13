Тернавцев - Слово об Апокалипсисе
В числе священных книг Нового Завета есть одна книга, стоящая особняком. Ни по форме, ни по содержанию непохожая на другие, она в течение 18 веков привлекает к себе внимание толкователей и, несмотря на все старания рассеять окутывающий ее таинственный мрак, остается до сих пор менее всех прочих понятой и истолкованной.
Странными, совсем не евангельскими чертами она изображает Христа, каким Он явился Иоанну на Патмосе в завершение апостольского века. Она содержит послания этого Христа к семи церквам Асии, показывает Бога Отца на Престоле в ослепительном сиянии Его святости и могущества и Христа Агнца, принявшего на Себя грех мира, победившего смерть и ставшего Источником пакибытия, и затем в грандиозных символах потрясающего трагизма изображает последующую борьбу Его с темными силами за Град Божий в истории.
Тернавцев Валентин – Слово об Апокалипсисе
Москва: Академический проект; Трикста, 2024. 1024 с. (Философские технологии: русская философия). Вступительная статья и комментарии К. Б. Ермишиной.
ISBN 978-5-8291-4330-5; ISBN 978-5-904954-71-0
Тернавцев Валентин – Слово об Апокалипсисе – Содержание
Ксения Ермишина. Валентин Александрович Тернавцев: портрет на фоне Апокалипсиса
Введение
Глава 1. Происхождение новозаветного Апокалипсиса
Глава 2. Доказательства подлинности новозаветного Апокалипсиса
Глава 3. Время написания и язык Апокалипсиса
Глава 4. Личность Иоанна и Апокалипсис
Глава 5. Апокалипсис и самораскрываемость его в истории
Глава 6. Апокалипсис и историческая наука
Глава 7. Символика Апокалипсиса
Глава 8. Антропология Апокалипсиса
Глава 9. План и состав Апокалипсиса
Первая фаза
Вторая фаза
Третья фаза
Часть I
Глава 1. Малая Азия
Глава 2. Иудео-христианство и языко-христианство
Иудео-христианство
Языко-христианство (Эллинское христианство)
Глава 3. Малоазийский седмисвещник
Глава 4. Апостольское приветствие и исповедание веры
Глава 5. Видение Христа прославленного
Глава 6. Ефесская церковь
Глава 7. Смирнская церковь
Глава 8. Пергамская церковь
Глава 9. Фиатирская церковь
Глава 10. Сардийская церковь
Глава 11. Филадельфийская церковь
Глава 12. Лаодикийская церковь
Послесловие (первый вариант)
Послесловие (второй вариант)
Часть II
Глава 1. Римская империя и Ветхий Закон
Глава 2. Римская империя и Христианство
Глава 3. Эсхатология
Глава 4. Творение мира
День первый
День второй
День третий
День четвертый
День пятый
День шестой
День седьмой
Глава 5. Видение славы Бога Отца
Глава 6. Слава Агнца
Глава 7. Потрясение государственного гуманизма
Глава 8. Первая печать
Глава 9. Вторая печать
Глава 10. Третья печать
Глава 11. Четвертая печать
Глава 12. Пятая печать
Глава 13. Шестая печать
Заключение
Часть III
Глава 1. Запечатление праведников
Глава 2. Эллинское христианство
Глава 3. Эвхологион
Глава 4. Потрясение третьей части
Глава 5. Секрет труб. Первая труба
Значение отдельных труб. Труба первая
Глава 6. Вторая труба
Глава 7. Третья труба
Глава 8. Четвертая труба
Глава 9. Пятая труба
Глава 10. Шестая труба
Глава 11. Седьмая труба
Глава 12. Ангел X главы (Ангел Примиритель)
Глава 13. Измерение храма
Глава 14. Римская империя и варвары
Глава 15. Два свидетеля
Глава 16. Явление ковчега
Глава 17. Жена, рождающая чадо
Глава 18. Дракон
Глава 19. Чадо мужского пола
Славяне
Монголы (Гог и Магог)
Арабы и Аравия
К. Б. Ермишина. Комментарии
No comments yet. Be the first!