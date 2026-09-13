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Тернавцев - Слово об Апокалипсисе

Тернавцев - Слово об Апокалипсисе
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, ORTHODOXY, Biblical Studies, Theology, **Eschatology, Philosophy, History
Series Философские технологии: русская философия (2 books)

В числе священных книг Нового Завета есть одна книга, стоящая особняком. Ни по форме, ни по содержанию непохожая на другие, она в течение 18 веков привлекает к себе внимание толкователей и, несмотря на все старания рассеять окутывающий ее таинственный мрак, остается до сих пор менее всех прочих понятой и истолкованной.

Странными, совсем не евангельскими чертами она изображает Христа, каким Он явился Иоанну на Патмосе в завершение апостольского века. Она содержит послания этого Христа к семи церквам Асии, показывает Бога Отца на Престоле в ослепительном сиянии Его святости и могущества и Христа Агнца, принявшего на Себя грех мира, победившего смерть и ставшего Источником пакибытия, и затем в грандиозных символах потрясающего трагизма изображает последующую борьбу Его с темными силами за Град Божий в истории.

Тернавцев Валентин – Слово об Апокалипсисе

Москва: Академический проект; Трикста, 2024. 1024 с. (Философские технологии: русская философия). Вступительная статья и комментарии К. Б. Ермишиной.
ISBN 978-5-8291-4330-5; ISBN 978-5-904954-71-0

Тернавцев Валентин – Слово об Апокалипсисе – Содержание

  • Ксения Ермишина. Валентин Александрович Тернавцев: портрет на фоне Апокалипсиса

  • Введение

    • Глава 1. Происхождение новозаветного Апокалипсиса

    • Глава 2. Доказательства подлинности новозаветного Апокалипсиса

    • Глава 3. Время написания и язык Апокалипсиса

    • Глава 4. Личность Иоанна и Апокалипсис

    • Глава 5. Апокалипсис и самораскрываемость его в истории

    • Глава 6. Апокалипсис и историческая наука

    • Глава 7. Символика Апокалипсиса

    • Глава 8. Антропология Апокалипсиса

    • Глава 9. План и состав Апокалипсиса

    • Первая фаза

    • Вторая фаза

    • Третья фаза

  • Часть I

    • Глава 1. Малая Азия

    • Глава 2. Иудео-христианство и языко-христианство

      • Иудео-христианство

      • Языко-христианство (Эллинское христианство)

    • Глава 3. Малоазийский седмисвещник

    • Глава 4. Апостольское приветствие и исповедание веры

    • Глава 5. Видение Христа прославленного

    • Глава 6. Ефесская церковь

    • Глава 7. Смирнская церковь

    • Глава 8. Пергамская церковь

    • Глава 9. Фиатирская церковь

    • Глава 10. Сардийская церковь

    • Глава 11. Филадельфийская церковь

    • Глава 12. Лаодикийская церковь

    • Послесловие (первый вариант)

    • Послесловие (второй вариант)

  • Часть II

    • Глава 1. Римская империя и Ветхий Закон

    • Глава 2. Римская империя и Христианство

    • Глава 3. Эсхатология

    • Глава 4. Творение мира

      • День первый

      • День второй

      • День третий

      • День четвертый

      • День пятый

      • День шестой

      • День седьмой

    • Глава 5. Видение славы Бога Отца

    • Глава 6. Слава Агнца

    • Глава 7. Потрясение государственного гуманизма

    • Глава 8. Первая печать

    • Глава 9. Вторая печать

    • Глава 10. Третья печать

    • Глава 11. Четвертая печать

    • Глава 12. Пятая печать

    • Глава 13. Шестая печать

    • Заключение

  • Часть III

    • Глава 1. Запечатление праведников

    • Глава 2. Эллинское христианство

    • Глава 3. Эвхологион

    • Глава 4. Потрясение третьей части

    • Глава 5. Секрет труб. Первая труба

      • Значение отдельных труб. Труба первая

    • Глава 6. Вторая труба

    • Глава 7. Третья труба

    • Глава 8. Четвертая труба

    • Глава 9. Пятая труба

    • Глава 10. Шестая труба

    • Глава 11. Седьмая труба

    • Глава 12. Ангел X главы (Ангел Примиритель)

    • Глава 13. Измерение храма

    • Глава 14. Римская империя и варвары

    • Глава 15. Два свидетеля

    • Глава 16. Явление ковчега

    • Глава 17. Жена, рождающая чадо

    • Глава 18. Дракон

    • Глава 19. Чадо мужского пола

    • Славяне

    • Монголы (Гог и Магог)

    • Арабы и Аравия

  • К. Б. Ермишина. Комментарии

Views 52
Rating 5.0 / 5
Added 13.09.2026
Author zealot
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5.0/5 (1)

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