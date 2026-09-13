Тернавцев - Слово об Апокалипсисе

В числе священных книг Нового Завета есть одна книга, стоящая особняком. Ни по форме, ни по содержанию непохожая на другие, она в течение 18 веков привлекает к себе внимание толкователей и, несмотря на все старания рассеять окутывающий ее таинственный мрак, остается до сих пор менее всех прочих понятой и истолкованной.

Странными, совсем не евангельскими чертами она изображает Христа, каким Он явился Иоанну на Патмосе в завершение апостольского века. Она содержит послания этого Христа к семи церквам Асии, показывает Бога Отца на Престоле в ослепительном сиянии Его святости и могущества и Христа Агнца, принявшего на Себя грех мира, победившего смерть и ставшего Источником пакибытия, и затем в грандиозных символах потрясающего трагизма изображает последующую борьбу Его с темными силами за Град Божий в истории.

Тернавцев Валентин – Слово об Апокалипсисе

Москва: Академический проект; Трикста, 2024. 1024 с. (Философские технологии: русская философия). Вступительная статья и комментарии К. Б. Ермишиной.

ISBN 978-5-8291-4330-5; ISBN 978-5-904954-71-0

Тернавцев Валентин – Слово об Апокалипсисе – Содержание