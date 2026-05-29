Теслюк - Книга Рути

Огляд книги
Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Biblical Studies, Theology, Educational
Series Науково-популярний коментар (3 books)

Книга Рути — це історія жінки-чужинки, моавитянки, яка власним життям показала хесед — непохитну любов до іншої особи. Рута, бездітна вдова, приймає відважне рішення не покидати свою свекруху Ноему, також удову, і разом із нею вирушає до Юди, залишивши рідну країну, народ і звичне життя.

Коментар Галини Теслюк показує, що книга Рути навчає: чужинці, які увірували в Ягве, можуть бути праведними й належати до вибраного народу. Це історія про жіночі стратегії мігранток, перемогу особи над обставинами та стереотипами, а також про силу любові, вірності й Божого провидіння у щоденному житті.

Теслюк Галина – Книга Рути – Науково-популярний коментар

Теслюк Г. Книга Рути: науково-популярний коментар. – Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2021. – 112 с.

ISBN 978-617-7608-36-2

Теслюк Галина – Книга Рути – Зміст

  • Передмова

  • Скорочення назв книг Біблії

  • Вступ

    • Авторство

    • Датування та історичний контекст

    • Жанр, мова, структура

    • Канон

    • Богословські теми

    • Книга Рути і Новий Завіт

    • Актуальність теми

  • Ноема та її сім’я між Моавом і Юдою (1:1–22)

    • Сім’я Ноеми подорожує до Моаву (1:1–5)

    • Ноема повертається з Моаву до Юди (1:6–18)

    • Ноема і Рута у Вифлеємі (1:19–22)

  • Рута на жнивах (2:1–23)

    • Знову вдома, що далі? (2:1–2)

    • Рута на полі (2:3–17)

    • Вдома після роботи на полі (2:18–23)

  • Рута і Вооз: зустріч на току (3:1–18)

    • План Ноеми щодо кращої долі Рути (3:1–5)

    • Нічна зустріч Вооза і Рути (3:6–15)

    • Рута знову вдома з Ноемою (3:16–18)

  • Вирішення долі жінок (4:1–22)

    • Юридичний вихід із ситуації для Ноеми і Рути (4:1–12)

    • Народження внука Ноеми (4:13–17)

    • Родовід Овида (4:18–22)

  • Замість висновку

  • Запитання для обговорення в групах

  • Бібліографія

