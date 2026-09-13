Тейт - История христианства

Эта небольшая книга — попытка помочь вам составить такую навигационную карту. В ней рассматриваются семь предложений (цитат) из важных документов церковной истории, и каждое предложение используется для объяснения событий и людей, которые его породили и стали его следствием. В этой книге есть имена и даты, но основное внимание уделяется повествованию — как развивалась история последователей Христа от тех ранних дней после Пятидесятницы до сегодняшнего дня. В конце каждой главы я рекомендую книги, которые помогут вам больше узнать об этом конкретном промежутке времени и месте, и я призываю вас обращаться к ним, но обещаю, что даже без этих рекомендаций к концу этой книги у вас будет набросок всей карты.

К тому времени, когда мы завершим наше путешествие по исторической карте, я надеюсь, вы откроете для себя несколько важных истин. Прежде всего, изучение истории в христианском контексте — это диалог. Диалог между нами и нашими братьями и сестрами во Христе, жившими в прошлом. Этот диалог требует от нас того же милосердия и понимания, что и общение с современными собратьями по вере в наших церквях. Мы можем не всегда соглашаться со словами и поступками наших предшественников в вере, но должны стремиться понять их мотивы. Они могут научить нас многим аспектам Евангелия, которые мы, возможно, забыли; а иногда их пример помогает осознать, что в определенные моменты их действия расходились с евангельскими идеалами — и что мы можем поступить лучше.

Тейт Дженифер Вудрафф – История христианства – История христианства в семи предложениях: Краткое введение к обширной теме

Пер. с англ. Елисея Назарова; гл. ред. Константин Назаров. — М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2025. — 224 с.

ISBN 978-5-905340-54-3

Тейт Дженифер Вудрафф – История христианства – Содержание