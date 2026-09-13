Тейт - История христианства
Эта небольшая книга — попытка помочь вам составить такую навигационную карту. В ней рассматриваются семь предложений (цитат) из важных документов церковной истории, и каждое предложение используется для объяснения событий и людей, которые его породили и стали его следствием. В этой книге есть имена и даты, но основное внимание уделяется повествованию — как развивалась история последователей Христа от тех ранних дней после Пятидесятницы до сегодняшнего дня. В конце каждой главы я рекомендую книги, которые помогут вам больше узнать об этом конкретном промежутке времени и месте, и я призываю вас обращаться к ним, но обещаю, что даже без этих рекомендаций к концу этой книги у вас будет набросок всей карты.
К тому времени, когда мы завершим наше путешествие по исторической карте, я надеюсь, вы откроете для себя несколько важных истин. Прежде всего, изучение истории в христианском контексте — это диалог. Диалог между нами и нашими братьями и сестрами во Христе, жившими в прошлом. Этот диалог требует от нас того же милосердия и понимания, что и общение с современными собратьями по вере в наших церквях. Мы можем не всегда соглашаться со словами и поступками наших предшественников в вере, но должны стремиться понять их мотивы. Они могут научить нас многим аспектам Евангелия, которые мы, возможно, забыли; а иногда их пример помогает осознать, что в определенные моменты их действия расходились с евангельскими идеалами — и что мы можем поступить лучше.
Тейт Дженифер Вудрафф – История христианства – История христианства в семи предложениях: Краткое введение к обширной теме
Пер. с англ. Елисея Назарова; гл. ред. Константин Назаров. — М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2025. — 224 с.
ISBN 978-5-905340-54-3
Тейт Дженифер Вудрафф – История христианства – Содержание
Вводная часть
Благодарности
Введение
Основная часть
Миланский эдикт (313 г.)
Никейский символ веры (325 г.)
Устав святого Бенедикта (ок. 530 г.)
Отлучение патриарха Керулария папой Львом IX через кардинала Гумберта (1054 г.)
Девяносто пять тезисов Мартина Лютера (1517 г.)
Эдинбургская конференция (1910 г.)
Второй Ватиканский Собор (1962–1965 гг.)
Заключительная часть
Заключение
Концевые сноски
Общий указатель
Указатель мест из Библии
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