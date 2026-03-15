The Complete Apocrypha of the Ethiopian Bible
Книга «The Complete Apocrypha of the Ethiopian Bible» (Полный корпус апокрифов Эфиопской Библии) представляет собой масштабное англоязычное издание текстов, которые входят в уникальный канон Эфиопской православной церкви Тевахедо, но отсутствуют в протестантской и католической традициях. Составители ставят задачу познакомить широкого читателя с богатейшим наследием литературы на языке геэз, которое на протяжении веков хранилось в изоляции в горах Африки. Основная идея сборника заключается в том, что без этих «недостающих» книг невозможно в полной мере понять духовный ландшафт раннего христианства и те иудейские апокалиптические корни, из которых оно произросло.
Содержательная часть тома включает в себя такие фундаментальные тексты, как Книга Еноха, Книга Юбилеев (Малые пророчества) и Книга Исполинов, которые подробно описывают падение Стражей (ангелов), их взаимодействие с человечеством и тайны небесной иерархии. Издание также содержит Книгу Премудрости Иисуса, сына Сирахова, и специфические эфиопские книги, такие как Мекабиан (не путать с Маккавейскими книгами греческого канона). Эти тексты расширяют библейское повествование, предлагая альтернативные взгляды на сотворение мира, природу зла и грядущий суд, что делает книгу незаменимым источником для изучения ангелологии и древней эсхатологии.
Текст представлен в доступном современном переводе, который стремится сохранить мистическую поэтику оригинальных писаний. Составители снабдили книгу необходимым контекстом, объясняющим, почему именно в Эфиопии эти книги сохранили статус священных, в то время как другие церкви вывели их за рамки канона. Работа служит ценным ресурсом для исследователей Библии, историков религии и всех, кто интересуется «запретными» или забытыми страницами священной истории. Это издание открывает дверь в мир древнего восточного христианства, где границы между земным и небесным мирами остаются тонкими и проницаемыми.
The Complete Apocrypha of the Ethiopian Bible - 20 Missing Books In The Protestant Canon Of Ge’ez Bible in English Version - Includes Enoch, Giants, Watchers, Angels And Sirach
Ancient Holy Writings, 2022.
The Complete Apocrypha Of The Ethiopian Bible - Contents
Introduction And Guide To Apocryphal Writings
The Wisdom Of Solomon
The Book Of Meqabyan (In Lyric Rastafari Version of Jamaican Patois)
I MEQABYAN
II MEQABYAN
III MEQABYAN
The Book Of Enoch
The Book Of Watchers – Enoch’s Ethiopic Book 1
The Book Of Parables – Enoch’s Ethiopic Book 2
The Book Of Noah – Apocryphal Part Of Noah’s Book Excluded From Canonical Bible
The Book Of The Luminaries Of The Heaven – Enoch’s Ethiopic Book 3
The Book Of Dream And Vision – Enoch’s Ethiopic Book 4
The Epistle Of Enoch – Enoch’s Ethiopic Book 5
Esdras
The Prophecy Of Jeremiah (Epistle Of Jeremiah)
Baruc
Additions Of The Book Of Esther
Psalm 151
The Wisdom Of Jesus Son Of Sirach (The Book Of Sirach or Ecclesiasticus)
The Book Of Tobit
The Book Of Judith
Bel And The Dragon
Susanna
APOCRYPHA ETHIOPIC PRAYERS
The Prayer Of Manasseh – King Of Judah
The Prayer Of Azariah
