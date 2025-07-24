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Тібодо - Бог і ти - Щоденний іспит сумління

М. Е. Тібодо - Бог і ти. Щоденний іспит сумління
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling

Упродовж багатьох років я навчав інших, як робити ігнатіанський іспит сумління, допомагав його практикувати, тому мені відомі всі «підводні камені» та можливості цього іспиту. Ось кілька речей, на які варто звернути увагу.

Будь лаконічним
Я наполегливо рекомендую робити іспит сумління не довше п’ятнадцяти хвилин. Його унікальність полягає в його конкретності, блискавичності та застосуванню вже і тепер. Іспит сумління не повинен бути глибоким і пізнавальним досвідом. Він призначений для простої і швидкої перевірки, яка нагадує про Божу присутність і повертає нас до Нього.

Уявімо, що я — професійний пілот, який здійснює довгий переліт. Раптом помічаю, що другий двигун трохи перегрівся. Таке вже траплялося. Я знаю, що небезпеки в тому немає, але механік усе ж повинен пізніше усунути несправність. Коли ввечері літак приземлиться, я повідомлю наземну команду про проблему, щоб механіки, які працюватимуть у нічну зміну, зазирнули «під капот» літака й усунули ту несправність. А поки просто стежитиму й у разі потреби регулюватиму роботу двигуна з кабіни.

Як цей приклад пов'язаний із моїм духовним життям? Механік, який працює «під капотом», — це мої тривалі й глибокі періоди споглядання та медитації, а також інші духовні практики, як-от читання духовної літератури, спілкування зі священником, духівником або другом, з яким я розмовляю на духовні теми. Ігнатіанський іспит сумління — це пілот, який періодично перевіряє і вносить невеликі корективи в роботу приладів під час польоту, щоби підвищити продуктивність літака під час конкретного рейсу.

Це не означає, що під час ігнатіанського іспиту сумління не відбувається нічого значного або важливого. Дотримуючись аналогії з літаком, навпаки, більшість несправностей, які є «під капотом», виявляються саме під час польоту. Проте іспит сумління ми робимо під час обідньої перерви або ж у кінці довгого й виснажливого дня, тому він має бути короткою молитвою «тут і тепер», а не тривалою й глибокою медитацією.

М. Е. Тібодо - Бог і ти. Щоденний іспит сумління

Переклад: з англійської Наталі Савчук. - Львів: Свічадо, 2025. - 160 с.
ISBN: 978-966-938-544-4

М. Е. Тібодо - Бог і ти. Щоденний іспит сумління - Зміст

  • Найдивовижніша з-поміж усіх відомих духовних вправ
  • Кілька порад, перш ніж починати
  • Іспити сумління
    • №1. Традиційний ігнатіанський іспит сумління
    • №2. Духовна свобода
    • №3. Ім'я благодати
    • №4. Конкретні стосунки
    • №5. Приховані внутрішні правди
    • №6. Присутній чи відсутній?
    • №7. Зміна в моїй душі
    • №8. Чи готовий я сьогодні померти?
    • №9. Внутрішня рана
    • №10. Звички
    • №11. Зберегти лице
    • №12. У чиїй подобі Ти приходив до мене сьогодні?
    • №13. Думки, слова, вчинки
    • №14. Мої емоції
    • №15. Вдячність
    • №16. Прив'язаний, уникаю чи все гаразд?
    • №17. Ярослава, поклоніння, служіння
    • №18. Бог, інші, я
    • №19. Що виснажило мене? Що наповнило мене?
    • №20. Розпізнавання
    • №21. Що я роблю одному з найменших...
    • №22. Відраза, натхнення, бажання
    • №23. Тузи та двійки
    • №24. Несподіванка!
    • №25. Дякую за... Перепрошую за... Допоможи мені з...
    • №26. Мій найбільший страх
    • №27. «А ви, що скажете про Мене? Хто Я?»
    • №28. Вибирай життя
    • №29. Місця, речі, справи
    • №30. Особи
    • №31. Де ти? Чого шукаєш?
    • №32. Минуле, теперішнє, майбутнє
    • №33. Діра у фортечному мурі
    • №34. Найважливіші моменти
  • Словничок ігнатіанських термінів
  • Подяки
  • Про автора
Views 264
Rating 5.0 / 5
Added 24.07.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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