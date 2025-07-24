Тібодо - Бог і ти - Щоденний іспит сумління
Упродовж багатьох років я навчав інших, як робити ігнатіанський іспит сумління, допомагав його практикувати, тому мені відомі всі «підводні камені» та можливості цього іспиту. Ось кілька речей, на які варто звернути увагу.
Будь лаконічним
Я наполегливо рекомендую робити іспит сумління не довше п’ятнадцяти хвилин. Його унікальність полягає в його конкретності, блискавичності та застосуванню вже і тепер. Іспит сумління не повинен бути глибоким і пізнавальним досвідом. Він призначений для простої і швидкої перевірки, яка нагадує про Божу присутність і повертає нас до Нього.
Уявімо, що я — професійний пілот, який здійснює довгий переліт. Раптом помічаю, що другий двигун трохи перегрівся. Таке вже траплялося. Я знаю, що небезпеки в тому немає, але механік усе ж повинен пізніше усунути несправність. Коли ввечері літак приземлиться, я повідомлю наземну команду про проблему, щоб механіки, які працюватимуть у нічну зміну, зазирнули «під капот» літака й усунули ту несправність. А поки просто стежитиму й у разі потреби регулюватиму роботу двигуна з кабіни.
Як цей приклад пов'язаний із моїм духовним життям? Механік, який працює «під капотом», — це мої тривалі й глибокі періоди споглядання та медитації, а також інші духовні практики, як-от читання духовної літератури, спілкування зі священником, духівником або другом, з яким я розмовляю на духовні теми. Ігнатіанський іспит сумління — це пілот, який періодично перевіряє і вносить невеликі корективи в роботу приладів під час польоту, щоби підвищити продуктивність літака під час конкретного рейсу.
Це не означає, що під час ігнатіанського іспиту сумління не відбувається нічого значного або важливого. Дотримуючись аналогії з літаком, навпаки, більшість несправностей, які є «під капотом», виявляються саме під час польоту. Проте іспит сумління ми робимо під час обідньої перерви або ж у кінці довгого й виснажливого дня, тому він має бути короткою молитвою «тут і тепер», а не тривалою й глибокою медитацією.
М. Е. Тібодо - Бог і ти. Щоденний іспит сумління
Переклад: з англійської Наталі Савчук. - Львів: Свічадо, 2025. - 160 с.
ISBN: 978-966-938-544-4
М. Е. Тібодо - Бог і ти. Щоденний іспит сумління - Зміст
- Найдивовижніша з-поміж усіх відомих духовних вправ
- Кілька порад, перш ніж починати
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Іспити сумління
- №1. Традиційний ігнатіанський іспит сумління
- №2. Духовна свобода
- №3. Ім'я благодати
- №4. Конкретні стосунки
- №5. Приховані внутрішні правди
- №6. Присутній чи відсутній?
- №7. Зміна в моїй душі
- №8. Чи готовий я сьогодні померти?
- №9. Внутрішня рана
- №10. Звички
- №11. Зберегти лице
- №12. У чиїй подобі Ти приходив до мене сьогодні?
- №13. Думки, слова, вчинки
- №14. Мої емоції
- №15. Вдячність
- №16. Прив'язаний, уникаю чи все гаразд?
- №17. Ярослава, поклоніння, служіння
- №18. Бог, інші, я
- №19. Що виснажило мене? Що наповнило мене?
- №20. Розпізнавання
- №21. Що я роблю одному з найменших...
- №22. Відраза, натхнення, бажання
- №23. Тузи та двійки
- №24. Несподіванка!
- №25. Дякую за... Перепрошую за... Допоможи мені з...
- №26. Мій найбільший страх
- №27. «А ви, що скажете про Мене? Хто Я?»
- №28. Вибирай життя
- №29. Місця, речі, справи
- №30. Особи
- №31. Де ти? Чого шукаєш?
- №32. Минуле, теперішнє, майбутнє
- №33. Діра у фортечному мурі
- №34. Найважливіші моменти
- Словничок ігнатіанських термінів
- Подяки
- Про автора
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