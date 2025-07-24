Тібодо - Бог і ти - Щоденний іспит сумління

Упродовж багатьох років я навчав інших, як робити ігнатіанський іспит сумління, допомагав його практикувати, тому мені відомі всі «підводні камені» та можливості цього іспиту. Ось кілька речей, на які варто звернути увагу.

Будь лаконічним

Я наполегливо рекомендую робити іспит сумління не довше п’ятнадцяти хвилин. Його унікальність полягає в його конкретності, блискавичності та застосуванню вже і тепер. Іспит сумління не повинен бути глибоким і пізнавальним досвідом. Він призначений для простої і швидкої перевірки, яка нагадує про Божу присутність і повертає нас до Нього.

Уявімо, що я — професійний пілот, який здійснює довгий переліт. Раптом помічаю, що другий двигун трохи перегрівся. Таке вже траплялося. Я знаю, що небезпеки в тому немає, але механік усе ж повинен пізніше усунути несправність. Коли ввечері літак приземлиться, я повідомлю наземну команду про проблему, щоб механіки, які працюватимуть у нічну зміну, зазирнули «під капот» літака й усунули ту несправність. А поки просто стежитиму й у разі потреби регулюватиму роботу двигуна з кабіни.

Як цей приклад пов'язаний із моїм духовним життям? Механік, який працює «під капотом», — це мої тривалі й глибокі періоди споглядання та медитації, а також інші духовні практики, як-от читання духовної літератури, спілкування зі священником, духівником або другом, з яким я розмовляю на духовні теми. Ігнатіанський іспит сумління — це пілот, який періодично перевіряє і вносить невеликі корективи в роботу приладів під час польоту, щоби підвищити продуктивність літака під час конкретного рейсу.

Це не означає, що під час ігнатіанського іспиту сумління не відбувається нічого значного або важливого. Дотримуючись аналогії з літаком, навпаки, більшість несправностей, які є «під капотом», виявляються саме під час польоту. Проте іспит сумління ми робимо під час обідньої перерви або ж у кінці довгого й виснажливого дня, тому він має бути короткою молитвою «тут і тепер», а не тривалою й глибокою медитацією.

М. Е. Тібодо - Бог і ти. Щоденний іспит сумління

Переклад: з англійської Наталі Савчук. - Львів: Свічадо, 2025. - 160 с.

ISBN: 978-966-938-544-4

М. Е. Тібодо - Бог і ти. Щоденний іспит сумління - Зміст