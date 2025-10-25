Тібодо Марк - Боже, Ти зі мною - 50 способів молитви, незалежно від того, як ти почуваєшся

Промовляючи перед групою письменників-початківців, автор і редактор Джеремі Ленгфорд одного разу сказав: «Напишіть книжку, яку ви хочете прочитати». Дуже часто, коли я сідаю молитися, мою увагу відвертає якийсь особливий настрій чи ситуація в моєму житті. Мене може наповнити радість через повернення із сімейного походу, або я можу палати гнівом на друга, з яким щойно посперечався. Мені може не сходити з думки бабуся при смерті, або я просто захочу відпружитися серед вечірньої тиші. Часто до мене приходить сильне відчуття, що Бог закликає мене присвятити цьому настроєві чи ситуації наш спільний час разом. Крім того, я відчуваю потребу в особливому «зачині для молитви», який би складався з біблійного фрагмента, присвяченого моєму теперішньому настрою, короткого роздуму, який я можу використати, щоб почати свою розмову з Богом, конкретної поради про те, як молитися в цій особливій ситуації, або змістовної цитати, яку я легко можу запам’ятати і носити з собою, коли завершу молитву і почну свій день. Коли сиджу в кріслі для молитви з чашкою кави в руці, до мене часто приходить думка: «Я хотів би мати книжку, в якій міг би відшукати свій сьогоднішній настрій, щоб розпочати свою молитву». Довго і вперто шукаючи подібну книгу, я не знайшов жодної, а тому врешті вирішив, що мушу скористатися з поради Ленгфорда і написати її сам.

«Боже, Ти зі мною» — це не та книжка, яку належить читати від дошки до дошки. Це довідковий посібник, що допоможе вам залучити важливі моменти свого життя до своїх щоденних молитов. Концепція проста: використовуючи різноманітні індекси в кінці цієї книжки, знайдіть статтю, яка найкраще пасує вашій ситуації чи настрою. Ви можете прочитати всю статтю за перші кілька хвилин свого молитовного часу і відповідно спланувати свою молитву, заглибившись в одну із запропонованих цитат з Писання, прочитавши короткий роздум чи використавши одну з молитовних порад.

У подальші дні ви можете використати розділ «Рекомендовані біблійні уривки», щоб продовжити свої роздуми. Якщо вам потрібне щось більше або якщо ця стаття не відповідає вашій конкретній ситуації, можете звернутися до порад із розділу «Пов’язані статті». Зрештою, ви можете запам’ятати чи занотувати цитату з розділу «Слова, які можна взяти з собою», щоб мати змогу повернутися до молитви у спокійні хвилини свого дня. Деякі з цитати глибокі і спонукають до роздумів, тоді як інші наче безглузді. Але я сподіваюся, що вони допоможуть вам повернутися в рефлективний стан вашого попереднього молитовного часу.

Одне застереження щодо цієї книжки: ці статті призначені для психологічно здорових людей, які переживають типовий цикл буденних емоцій та ситуацій. Розгляд серйозних емоційних чи психологічних проблем виходить далеко за межі цієї книжки. Наприклад, стаття «Боже, я сумний» написана для психологічно здорової особи, яка засмучена нині. Особа, яка перебуває у стані клінічної депресії, потребуватиме професійної допомоги і не має покладатися тільки на цю чи будь-яку іншу духовну чи психологічну книжку, щоб подолати цю серйозну проблему. Те саме можна сказати й про інші емоції, згадані у книжці.

Тібодо Марк - Боже, Ти зі мною - 50 способів молитви, незалежно від того, як ти почуваєшся

пер. з англ. О. Гладкий

Львів: Свічадо, 2025, 240 с.

ISBN 978-966-938-823-0

Тібодо Марк - Боже, Ти зі мною - 50 способів молитви, незалежно від того, як ти почуваєшся - Зміст

Посвята

Подяка

Вступ

Боже, я залежний

Боже, я наляканий

Боже, я сердитий

Боже, я сердитий на Тебе

Боже, я у захваті від Твого творіння

Боже, я спалахнув гнівом нині

Боже, дякую Тобі за своє тіло

Боже, я зaнадто заклопотаний

Боже, я боюся зміни

Боже, я прагну до конфронтації

Боже, я цілком задоволений

Боже, будь ласка, допоможи мені вирішити

Боже, я у відчаї

Боже, я маю сумніви

Боже, я духовно виснажений

Боже, вмирає той, кого я люблю

Боже, настав вечір

Боже, моя сім’я зводить мене з розуму!

Боже, я не можу простити

Боже, я вдячний

Боже, я відчуваю горе

Боже, я почуваюся винним

Боже, я маю погані звички

Боже, я ненавиджу себе нині

Боже, мені завдали кривди

Боже, я заздрісний

Боже, я радісний

Боже, я був осудливим останнім часом

Боже, я самотній

Боже, я збився зі шляху

Боже, я закоханий

Боже, я відчуваю похіть

Боже, подружжя — річ не така проста

Боже, служіння — непроста справа

Боже, це ранок

Боже, це нічний час

Боже, це полудень

Боже, батьківство — це нелегка справа

Боже, я лінивий прокрастинатор

Боже, я гордий за себе

Боже, я гріховно гордий

Боже, я тихий і спокійний

Боже, я сумний

Боже, я сексуально збуджений

Боже, це одиноке життя важке

Боже, я згрішив

Боже, я страждаю від стресу

Боже, я не можу чекати

Боже, я втомлений

Боже, я стривожений

Покажчик тем

Покажчик інших емоцій та ситуацій