Рітер - Дванадцять неправд, які чоловіки говорять дружинам

Чоловік каже: «Завжди кохатиму і дбатиму про тебе», але відразу після шлюбних урочистостей безцеремонно переміщує дружину на кілька позицій униз у списку пріоритетів. Усі старання, яких докладав, здобуваючи її серце, просто зникають. Чоловік каже: «Усі ж дивляться на жінок», однак його проникливий погляд - це щось значно більше, ніж випадковість. Він шукає можливости дивитися. Чоловік каже: «Вона нічого для мене не значить», але насправді ця співробітниця становить для нього сильну спокусу. Чоловік каже: «Хтось мусить керувати, і Бог саме мені призначив цю роль», але дружина від цих слів почувається пригніченою та зневаженою. Чоловік каже: «Зроблю це наступного тижня», однак «наступний тиждень» ніколи не настає, і дружина страждає через цю недбалість. Чоловік каже: «Я почуваюся чудово», і нічого не розповідає про біль у серці, який уже давно докучає йому. Дружина ж переживає, відчуваючи, що він щось приховує. Чоловік каже: «Я не заблукав. Точно знаю, де ми», але дружина впевнена, що вони збилися зі шляху і їдуть просто до небезпечного кварталу.

Тім і Шейла Рітери - Дванадцять неправд, які чоловіки говорять дружинам

пер. Т. Різун. - Львів: Свічадо, 2013. - 200 с.

ISBN 978-966-395-589-6

Тім і Шейла Рітери - Дванадцять неправд, які чоловіки говорять дружинам - Зміст

ВСТУП ПРАВДА, УСЯ ПРАВДА І НІЧОГО, КРІМ ПРАВДИ

НЕПРАВДА 1. ЗАВЖДИ КОХАТИМУ І ДБАТИМУ ПРО ТЕБЕ

Правда про те, як чоловіки виявляють любов дружинам

НЕПРАВДА 2. УСІ ЧОЛОВІКИ ДИВЛЯТЬСЯ НА ЖІНОК

Правда про хтивий погляд

НЕПРАВДА 3. ВОНА НІЧОГО ДЛЯ МЕНЕ НЕ ЗНАЧИТЬ

Правда про привабливість

НЕПРАВДА 4. ХТОСЬ МУСИТЬ БУТИ ГОЛОВНИМ, І БОГ ДОРУЧИВ ЦЮ РОЛЬ МЕНІ

Правда про те, як «бути головою»

НЕПРАВДА 5. ЗРОБЛЮ ЦЕ НАСТУПНОГО ТИЖНЯ

Правда про відкладання справ на пізніше

НЕПРАВДА 6. Я ЧУДОВО ПОЧУВАЮСЯ :

Правда про проблеми зі здоров’ям

НЕПРАВДА 7. Я НЕ ЗАБЛУКАВ, ТОЧНО ЗНАЮ, ДЕ МИ

Правда про прохання допомоги

НЕПРАВДА 8. МУШУ БАГАТО ПРАЦЮВАТИ, ЩОБ УТРИМУВАТИ СІМ’Ю

Правда про трудоголізм

НЕПРАВДА 9. ПЕРЕПРОШУЮ, БІЛЬШЕ ТАКОГО НЕ РОБИТИМУ

Правда про розкаяння

НЕПРАВДА 10. Я ЗНАЮ, ЩО ТОБІ ПОРАДИТИ

Правда про поради

НЕПРАВДА 11. ТЕ, ЧОГО НЕ ЗНАЄШ, НЕ МОЖЕ РАНИТИ

Правда про прозорість

НЕПРАВДА 12. ТИ ПОСТІЙНО НАРІКАЄШ

Правда про відповідальність

ПУТІВНИК ДЛЯ ЧИТАЧА.