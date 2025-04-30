Рітер - Дванадцять неправд, які чоловіки говорять дружинам
Чоловік каже: «Завжди кохатиму і дбатиму про тебе», але відразу після шлюбних урочистостей безцеремонно переміщує дружину на кілька позицій униз у списку пріоритетів. Усі старання, яких докладав, здобуваючи її серце, просто зникають. Чоловік каже: «Усі ж дивляться на жінок», однак його проникливий погляд - це щось значно більше, ніж випадковість. Він шукає можливости дивитися. Чоловік каже: «Вона нічого для мене не значить», але насправді ця співробітниця становить для нього сильну спокусу. Чоловік каже: «Хтось мусить керувати, і Бог саме мені призначив цю роль», але дружина від цих слів почувається пригніченою та зневаженою. Чоловік каже: «Зроблю це наступного тижня», однак «наступний тиждень» ніколи не настає, і дружина страждає через цю недбалість. Чоловік каже: «Я почуваюся чудово», і нічого не розповідає про біль у серці, який уже давно докучає йому. Дружина ж переживає, відчуваючи, що він щось приховує. Чоловік каже: «Я не заблукав. Точно знаю, де ми», але дружина впевнена, що вони збилися зі шляху і їдуть просто до небезпечного кварталу.
Тім і Шейла Рітери - Дванадцять неправд, які чоловіки говорять дружинам
пер. Т. Різун. - Львів: Свічадо, 2013. - 200 с.
ISBN 978-966-395-589-6
Тім і Шейла Рітери - Дванадцять неправд, які чоловіки говорять дружинам - Зміст
ВСТУП ПРАВДА, УСЯ ПРАВДА І НІЧОГО, КРІМ ПРАВДИ
НЕПРАВДА 1. ЗАВЖДИ КОХАТИМУ І ДБАТИМУ ПРО ТЕБЕ
- Правда про те, як чоловіки виявляють любов дружинам
НЕПРАВДА 2. УСІ ЧОЛОВІКИ ДИВЛЯТЬСЯ НА ЖІНОК
- Правда про хтивий погляд
НЕПРАВДА 3. ВОНА НІЧОГО ДЛЯ МЕНЕ НЕ ЗНАЧИТЬ
- Правда про привабливість
НЕПРАВДА 4. ХТОСЬ МУСИТЬ БУТИ ГОЛОВНИМ, І БОГ ДОРУЧИВ ЦЮ РОЛЬ МЕНІ
- Правда про те, як «бути головою»
НЕПРАВДА 5. ЗРОБЛЮ ЦЕ НАСТУПНОГО ТИЖНЯ
- Правда про відкладання справ на пізніше
НЕПРАВДА 6. Я ЧУДОВО ПОЧУВАЮСЯ :
- Правда про проблеми зі здоров’ям
НЕПРАВДА 7. Я НЕ ЗАБЛУКАВ, ТОЧНО ЗНАЮ, ДЕ МИ
- Правда про прохання допомоги
НЕПРАВДА 8. МУШУ БАГАТО ПРАЦЮВАТИ, ЩОБ УТРИМУВАТИ СІМ’Ю
- Правда про трудоголізм
НЕПРАВДА 9. ПЕРЕПРОШУЮ, БІЛЬШЕ ТАКОГО НЕ РОБИТИМУ
- Правда про розкаяння
НЕПРАВДА 10. Я ЗНАЮ, ЩО ТОБІ ПОРАДИТИ
- Правда про поради
НЕПРАВДА 11. ТЕ, ЧОГО НЕ ЗНАЄШ, НЕ МОЖЕ РАНИТИ
- Правда про прозорість
НЕПРАВДА 12. ТИ ПОСТІЙНО НАРІКАЄШ
- Правда про відповідальність
ПУТІВНИК ДЛЯ ЧИТАЧА.
- Для роздумів на самоті та обговорення у групі
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