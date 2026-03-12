Тимчишин - Божі заповіді та Євангельські блаженства

Книга «Божі заповіді та Євангельські блаженства», створена провідними фахівцями Катехитичного центру УГКЦ — о. д-ром Богданом Тимчишиним, с. д-ром Луїзою Цюпою, Назаром Дудою та Андрієм Козібродою, є логічним продовженням серії посібників для катехизації дорослих. Автори ставлять за мету розкрити моральний вимір християнського життя не як набір суворих заборон, а як шлях до справжньої свободи та повноти щастя в Бозі. Основна ідея видання полягає в органічному поєднанні старозавітного Закону (Десяти заповідей) з новозавітною логікою Нагірної проповіді (Блаженств), що разом формують цілісний дороговказ для сучасної людини.

Содержательная часть посібника зосереджена на глибокому антропологічному та богословському аналізі кожної заповіді та кожного блаженства. Автори наголошують, що заповіді Декалогу є необхідним фундаментом, «мінімумом» любові, тоді як Блаженства — це заклик до досконалості та преображення серця. Книга пропонує дорослим катехуменам замислитися над конкретними викликами сучасності: від питань біоетики та соціальної справедливості до культури споживання та цифрової гігієни. Кожен розділ містить не лише теоретичне пояснення, а й запитання для іспиту совісті, що допомагає інтегрувати віру в щоденні вчинки та рішення.

Текст написаний у пастирському та діалогічному стилі, що стимулює критичне мислення та щирий пошук відповідей. Видання є важливим методичним ресурсом, який допомагає катехитам будувати живий діалог з дорослими вірними, враховуючи їхній життєвий досвід та духовні потреби. Робота акцентує на тому, що християнська етика — це не тягар, а «легке ярмо» любові, яке веде до відновлення Божої подоби в людині. Це читання для тих, хто прагне вийти за межі формального дотримання правил і відкрити для себе радість життя за Євангелієм у сучасному світі.

Тимчишин Богдан о. д-р, Цюпа Луїза с. д-р (СНДМ), Дуда Назар ліц., Козіброда Андрій - Божі заповіді та Євангельські блаженства - Катехуменат і катехизація дорослих в УГКЦ

Львів : Свічадо, 201 6 — 160 с.

ISBN 978-966-395-992-4

Божі заповіді та Євангельські блаженства – Зміст

Вступ

Тема 1. Дві головні заповіді любові

Розуміння поняття «заповідь»

Свобода і моральна відповідальність людини

Заповіді любові

Любов до Бога

Любов до ближнього

Любов до себе

Тема 2. «Я — Господь Бог твій»

Дар створення світу для людини і її моральна відповідальність

Дар союзу в Старому Завіті та норми людських учинків

Новий Завіт в Ісусі Христі як остаточний Божий дар людині і її моральна відповідальність

Тема 3. Перша Божа заповідь

Нехай не буде у тебе інших богів, окрім Мене

Право людини на взаємини з Богом

Божі чесноти

Віра

Надія

Любов

Гріхи проти першої Божої заповіді

Тема 4. Друга Божа заповідь

Не взивай намарно імені Господа, Бога Твого

Боже ім’я

Пошана до Божої присутності у творінні

Присяга, обітниці

Гріхи проти другої Божої заповіді 4

Тема 5. Третя Божа заповідь

Пам’ятай день святий святкувати

Розуміння святого дня

Священний вимір часу

Відпочинок, дозвілля

Гріхи проти третьої Божої заповіді

Тема 6. Четверта Божа заповідь

Шануй батька твого і матір твою, щоб тобі було добре, і довго проживеш на землі

Повага до сім’ї

Розуміння людської спільноти

Відповідальність батьків за дітей і дітей за батьків

Гріхи проти четвертої Божої заповіді

Тема 7. П’ята Божа заповідь

Не вбивай

Бог — джерело і володар життя

Життя як Божий дар

Право на життя

Г ріхи проти п’ятої Божої заповіді

Тема 8. Шоста Божа заповідь

Не чужолож

Чистота (ціломудреність)

Подружні стосунки

Єдність чоловіка і жінки у шлюбі

Гріхи проти шостої Божої заповіді

Тема 9. Сьома Божа заповідь

Не кради

Поняття власності

Пошана свободи та гідності людини

Гріхи проти сьомої Божої заповіді

Тема 10. Восьма Божа заповідь

Не свідчи ложно на ближнього твого

Поняття доброго імені

Право на особисте життя

Відповідальність засобів масової інформації

Гріхи проти восьмої Божої заповіді

Тема 11. Дев’ята Божа заповідь

Не пожадай жінки ближнього твого

Розуміння пристрасті пожадання

Сімейний затишок

Повага до сім’ї іншого

Гріхи проти дев’ятої Божої заповіді

Тема 12. Десята Божа заповідь

Не пожадай нічого того, що є власністю ближнього твого

Поняття приватної власності

Відповідальність за Боже творіння (екологія)

Г ріхи проти десятої Божої заповіді

Тема 13. Євангельські блаженства

Заповіді блаженства

Розуміння щастя — блаженства

Хто такі «блаженні»?

Тема 14. Блаженні вбогі духом, бо їхнє є Царство Небесне

Хто такі вбогі духом?

Приклади вбогих духом у Святому Письмі

Вбогість духом як відкритість особи на Божу дію

Тема 15. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю

Святе Письмо про «тихість»

Приклад Ісуса, тихого і сумирного

Хто такі тихі?

Земля — спадщина тихих

Тема 16. Блаженні засмучені, бо будуть утішені

Святе Письмо про смуток і втіху

Хто такі засмучені?

Причини смутку: смерть, хвороба, гріх

Божа потіха

Тема 17. Блаженні голодні та спраглі справедливості,

бо вони наситяться

Розуміння справедливості у Святому Письмі

Хто такі голодні та спраглі справедливості?

Божа справедливість

Тема 18. Блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть

Святе Письмо про милосердя

Розуміння милосердя

Хто такі милосердні?

Боже милосердя

Тема 19. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать

Святе Письмо про чистих серцем

Розуміння чистоти серця

Хто такі чисті серцем?

Бачити Бога

Тема 20. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться

Святе Письмо про миротворців

Розуміння миру

Хто такі миротворці?

Боже синівство

Тема 21. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне

Святе Письмо про переслідуваних за правду

Ісус — дорога, правда і життя

Хто такі переслідувані за правду

Переслідування християн

Новомученики

Підсумок заповідей блаженства

Додаток

Суспільний дороговказ віруючого

Література

Список ікон