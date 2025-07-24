Дорогі читачі! Перед Вами — широко ілюстрована книга про одну з головних постатей нашої історії ХХ століття Митрополита Іларіона — Івана Огієнка. Вихід її в світ став можливим завдяки наполегливому й активному пошуку слідів цього видатного вченого, державного мужа та церковного діяча в еміграції автором — доктором філології, професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка Миколою Тимошиком, його тісній співпраці з українськими організаціями в діаспорі.

Тому що професор Тимошик першим з українських учених ретельно опрацював наявні в Києві, Львові, Кам’янець-Подільському, а також у Швейцарії архівні матеріали про життя й діяльність Івана Огієнка, упорядкував і вперше видав в Україні його найголовніші фундаментальні твори, а також своє докторське дослідження “Голгофа Івана Огієнка”, Колегія Св. Андрея у Вінніпезі та Консисторія Української православної церкви в Канаді вважали за доцільне підтримати його подальші досліди цієї тематики й надати йому допомогу в опрацюванні восени 1997 року архіву митрополита Іларіона, що зберігається в Консисторії УПЦ в Канаді.

Особливість цього видання якраз у тому, що в основу авторської розповіді лягли матеріали канадського архіву митрополита Іларіона. Більшість з них досі ще ні в Канаді, ні в Україні не залучалися до наукового обігу. Отже, появляється вперше. А це ж невідомий читацькому загалу і науковцям фактаж не лише про многотрудне життя героя розповіді, а й про історію української еміграції, українських наукових, культурологічних, просвітницьких організацій, багатьох особистостей, а також історію Української Православної Церкви.

Тимошик Микола - “Лишусь навіки з чужиною...” - Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження

Наукове видання

Передмови О. Кравченка та В. Скопенка

К: Наша культура і наука; Вінніпег: Український православний Собор Св. Покрови, 2000, 548 с.

ISBN 966-95575-5-0

Тимошик Микола - “Лишусь навіки з чужиною...” - Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження - Зімст

Переднє слово (від Канади) Прот.,д-р Олег КРАВЧЕНКО

Переднє слово (від України) Віктор СКОПЕНКО

Від автора

ЧАСТИНА ПЕРША ЖИТТЄПИС

Розділ перший. “Блаженні переслідувані за правду” 1. Запаніле вороття 2. Його бій за державність триває

Розділ другий. На рідній землі 1. Брусилів 2. Київ 3. Кам'янець-Подільський

Розділ третій. Перший етап вимушеної еміграцГі (1921-1945) 1. Тарнів 2. Львів 3. Варшава 4. Холм

Розділ четвертий. Швейцарії незнана сторона (1945-1947) 1. Лозанна 2. У пошуках виїзду зі “щасливої країни ”

Розділ п’ятий. За океаном (1947-1972) 1. Сходження 2. Ствердження 3. Прощання



ЧАСТИНА ДРУГА ВЕРШИНИ ТВОРЧОСТІ

Розділ перший. Перекладач Біблії та історик церкви 1. Україномовні переклади богослужбових книг 2. Біблія 3. Релігієзнавчі дослідження

Розділ другий. Журналіст, редактор, видавець 1. Журналістика київського періоду 2. Видавничий досвід Кам’янець-Подільського і Тарнова 3. “Наша культура” в Польщі та Швейцарії 4. “Наша культура”в Канаді

Розділ третій. В обороні українського слова 1. Концепція виникнення вітчизняного друкарства 2. Новаторство мовознавчих студій 3. “Рідна мова” й ідея соборності української мови

Розділ четвертий. Поезія, драматургія, проза 1. Рання поезія 2. “Філософські містерії” як спроба відродження релігійної поезії 3. Історичні постаті в драмах та поемах 4. Життєписи як різновид історичної прози

Розділ п’ятий. Книгозбірня н архів 1. Втрачені духовні скарби 2. Книгозбірня в Канаді 3. Архів митрополита Іларіона



ЧАСТИНА ТРЕТЯ СПОГАДИ

Людина божественного покликання - Блаженнійший Василій, Архієпископ Вінніпегу і Середньої єпархії, Митрополит всієї Канади, первоієрарх Української православної церкви в Канаді

Найбільший мій учитель - Протопресвітер д-р Олег Кравченко, Голова Президії консисторії Української православної церкви в Канаді

Осамітнений релігійний мислитель - Протопресвітер Степан Ярмусь

Душа його - в Україні - Анна Фігус-Ралько

Завжди був чесним і відвертим - Протопресвітер Сергій Кіцюк

Саморобна книжечка для студентки - Іраїда Герус-Таравецька

Особистий секретар - митрополита Іван Похильчук

Крихітка українського духовного неба - Галина Змієнко-Сенишин

В моєму саду скульптур - Лео Мол (Леонід Молодожанинов)

“Усе я хотів би побачити видрукуваним...” - Михайло Подворняк

Він називав нас “своїми синами” - Протоієрей І. Стус

Рятівні посилки від Іларіона - Ігор Качуровський

УРОКИ ІВАНА ОГІЄНКА

КАНАДСЬКА ПРЕСА про проект підготовки й видання книги “ЛИШУСЬ НАВІКИ З ЧУЖИНОЮ

Література й архівні матеріали

Основні публікації автора про життя і творчість Івана Огієнка

Іменний покажчик

SUMMARY