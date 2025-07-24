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Тимошик - “Лишусь навіки з чужиною...”

Тимошик Микола - “Лишусь навіки з чужиною...” - Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, UKRAINIAN LANGUAGE, **Persecution Secret Services, *History of Emigration, *Biographies Memoirs
Дорогі читачі! Перед Вами — широко ілюстрована книга про одну з головних постатей нашої історії ХХ століття Митрополита Іларіона — Івана Огієнка. Вихід її в світ став можливим завдяки наполегливому й активному пошуку слідів цього видатного вченого, державного мужа та церковного діяча в еміграції автором — доктором філології, професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка Миколою Тимошиком, його тісній співпраці з українськими організаціями в діаспорі.
Тому що професор Тимошик першим з українських учених ретельно опрацював наявні в Києві, Львові, Кам’янець-Подільському, а також у Швейцарії архівні матеріали про життя й діяльність Івана Огієнка, упорядкував і вперше видав в Україні його найголовніші фундаментальні твори, а також своє докторське дослідження “Голгофа Івана Огієнка”, Колегія Св. Андрея у Вінніпезі та Консисторія Української православної церкви в Канаді вважали за доцільне підтримати його подальші досліди цієї тематики й надати йому допомогу в опрацюванні восени 1997 року архіву митрополита Іларіона, що зберігається в Консисторії УПЦ в Канаді.
Особливість цього видання якраз у тому, що в основу авторської розповіді лягли матеріали канадського архіву митрополита Іларіона. Більшість з них досі ще ні в Канаді, ні в Україні не залучалися до наукового обігу. Отже, появляється вперше. А це ж невідомий читацькому загалу і науковцям фактаж не лише про многотрудне життя героя розповіді, а й про історію української еміграції, українських наукових, культурологічних, просвітницьких організацій, багатьох особистостей, а також історію Української Православної Церкви.

Тимошик Микола - “Лишусь навіки з чужиною...” - Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження

Наукове видання
Передмови О. Кравченка та В. Скопенка
К: Наша культура і наука; Вінніпег: Український православний Собор Св. Покрови, 2000, 548 с.
ISBN 966-95575-5-0

Тимошик Микола - “Лишусь навіки з чужиною...” - Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження - Зімст

Переднє слово (від Канади) Прот.,д-р Олег КРАВЧЕНКО
Переднє слово (від України) Віктор СКОПЕНКО
Від автора
ЧАСТИНА ПЕРША ЖИТТЄПИС
  • Розділ перший. “Блаженні переслідувані за правду”
    • 1. Запаніле вороття
    • 2. Його бій за державність триває
  • Розділ другий. На рідній землі
    • 1. Брусилів
    • 2. Київ
    • 3. Кам'янець-Подільський
  • Розділ третій. Перший етап вимушеної еміграцГі (1921-1945)
    • 1. Тарнів
    • 2. Львів
    • 3. Варшава
    • 4. Холм
  • Розділ четвертий. Швейцарії незнана сторона (1945-1947)
    • 1. Лозанна
    • 2. У пошуках виїзду зі “щасливої країни ”
  • Розділ п’ятий. За океаном (1947-1972)
    • 1. Сходження
    • 2. Ствердження
    • 3. Прощання
ЧАСТИНА ДРУГА ВЕРШИНИ ТВОРЧОСТІ
  • Розділ перший. Перекладач Біблії та історик церкви
    • 1. Україномовні переклади богослужбових книг
    • 2. Біблія
    • 3. Релігієзнавчі дослідження
  • Розділ другий. Журналіст, редактор, видавець
    • 1. Журналістика київського періоду
    • 2. Видавничий досвід Кам’янець-Подільського і Тарнова
    • 3. “Наша культура” в Польщі та Швейцарії
    • 4. “Наша культура”в Канаді
  • Розділ третій. В обороні українського слова
    • 1. Концепція виникнення вітчизняного друкарства
    • 2. Новаторство мовознавчих студій
    • 3. “Рідна мова” й ідея соборності української мови
  • Розділ четвертий. Поезія, драматургія, проза
    • 1. Рання поезія
    • 2. “Філософські містерії” як спроба відродження релігійної поезії
    • 3. Історичні постаті в драмах та поемах
    • 4. Життєписи як різновид історичної прози
  • Розділ п’ятий. Книгозбірня н архів
    • 1. Втрачені духовні скарби
    • 2. Книгозбірня в Канаді
    • 3. Архів митрополита Іларіона
ЧАСТИНА ТРЕТЯ СПОГАДИ
  • Людина божественного покликання - Блаженнійший Василій, Архієпископ Вінніпегу і Середньої єпархії, Митрополит всієї Канади, первоієрарх Української православної церкви в Канаді
  • Найбільший мій учитель - Протопресвітер д-р Олег Кравченко, Голова Президії консисторії Української православної церкви в Канаді
  • Осамітнений релігійний мислитель - Протопресвітер Степан Ярмусь
  • Душа його - в Україні - Анна Фігус-Ралько
  • Завжди був чесним і відвертим - Протопресвітер Сергій Кіцюк
  • Саморобна книжечка для студентки - Іраїда Герус-Таравецька
  • Особистий секретар - митрополита Іван Похильчук
  • Крихітка українського духовного неба - Галина Змієнко-Сенишин
  • В моєму саду скульптур - Лео Мол (Леонід Молодожанинов)
  • “Усе я хотів би побачити видрукуваним...” - Михайло Подворняк
  • Він називав нас “своїми синами” - Протоієрей І. Стус
  • Рятівні посилки від Іларіона - Ігор Качуровський
  • УРОКИ ІВАНА ОГІЄНКА
  • КАНАДСЬКА ПРЕСА про проект підготовки й видання книги “ЛИШУСЬ НАВІКИ З ЧУЖИНОЮ
Література й архівні матеріали
Основні публікації автора про життя і творчість Івана Огієнка
Іменний покажчик
SUMMARY
Views 237
Rating 5.0 / 5
Added 24.07.2025
Author brat Andron
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5.0/5 (3)

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