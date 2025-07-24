Тимошик - “Лишусь навіки з чужиною...”
Дорогі читачі! Перед Вами — широко ілюстрована книга про одну з головних постатей нашої історії ХХ століття Митрополита Іларіона — Івана Огієнка. Вихід її в світ став можливим завдяки наполегливому й активному пошуку слідів цього видатного вченого, державного мужа та церковного діяча в еміграції автором — доктором філології, професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка Миколою Тимошиком, його тісній співпраці з українськими організаціями в діаспорі.
Тому що професор Тимошик першим з українських учених ретельно опрацював наявні в Києві, Львові, Кам’янець-Подільському, а також у Швейцарії архівні матеріали про життя й діяльність Івана Огієнка, упорядкував і вперше видав в Україні його найголовніші фундаментальні твори, а також своє докторське дослідження “Голгофа Івана Огієнка”, Колегія Св. Андрея у Вінніпезі та Консисторія Української православної церкви в Канаді вважали за доцільне підтримати його подальші досліди цієї тематики й надати йому допомогу в опрацюванні восени 1997 року архіву митрополита Іларіона, що зберігається в Консисторії УПЦ в Канаді.
Особливість цього видання якраз у тому, що в основу авторської розповіді лягли матеріали канадського архіву митрополита Іларіона. Більшість з них досі ще ні в Канаді, ні в Україні не залучалися до наукового обігу. Отже, появляється вперше. А це ж невідомий читацькому загалу і науковцям фактаж не лише про многотрудне життя героя розповіді, а й про історію української еміграції, українських наукових, культурологічних, просвітницьких організацій, багатьох особистостей, а також історію Української Православної Церкви.
Тимошик Микола - “Лишусь навіки з чужиною...” - Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження
Наукове видання
Передмови О. Кравченка та В. Скопенка
К: Наша культура і наука; Вінніпег: Український православний Собор Св. Покрови, 2000, 548 с.
ISBN 966-95575-5-0
Тимошик Микола - “Лишусь навіки з чужиною...” - Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження - Зімст
Переднє слово (від Канади) Прот.,д-р Олег КРАВЧЕНКО
Переднє слово (від України) Віктор СКОПЕНКО
Від автора
ЧАСТИНА ПЕРША ЖИТТЄПИС
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Розділ перший. “Блаженні переслідувані за правду”
- 1. Запаніле вороття
- 2. Його бій за державність триває
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Розділ другий. На рідній землі
- 1. Брусилів
- 2. Київ
- 3. Кам'янець-Подільський
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Розділ третій. Перший етап вимушеної еміграцГі (1921-1945)
- 1. Тарнів
- 2. Львів
- 3. Варшава
- 4. Холм
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Розділ четвертий. Швейцарії незнана сторона (1945-1947)
- 1. Лозанна
- 2. У пошуках виїзду зі “щасливої країни ”
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Розділ п’ятий. За океаном (1947-1972)
- 1. Сходження
- 2. Ствердження
- 3. Прощання
ЧАСТИНА ДРУГА ВЕРШИНИ ТВОРЧОСТІ
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Розділ перший. Перекладач Біблії та історик церкви
- 1. Україномовні переклади богослужбових книг
- 2. Біблія
- 3. Релігієзнавчі дослідження
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Розділ другий. Журналіст, редактор, видавець
- 1. Журналістика київського періоду
- 2. Видавничий досвід Кам’янець-Подільського і Тарнова
- 3. “Наша культура” в Польщі та Швейцарії
- 4. “Наша культура”в Канаді
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Розділ третій. В обороні українського слова
- 1. Концепція виникнення вітчизняного друкарства
- 2. Новаторство мовознавчих студій
- 3. “Рідна мова” й ідея соборності української мови
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Розділ четвертий. Поезія, драматургія, проза
- 1. Рання поезія
- 2. “Філософські містерії” як спроба відродження релігійної поезії
- 3. Історичні постаті в драмах та поемах
- 4. Життєписи як різновид історичної прози
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Розділ п’ятий. Книгозбірня н архів
- 1. Втрачені духовні скарби
- 2. Книгозбірня в Канаді
- 3. Архів митрополита Іларіона
ЧАСТИНА ТРЕТЯ СПОГАДИ
- Людина божественного покликання - Блаженнійший Василій, Архієпископ Вінніпегу і Середньої єпархії, Митрополит всієї Канади, первоієрарх Української православної церкви в Канаді
- Найбільший мій учитель - Протопресвітер д-р Олег Кравченко, Голова Президії консисторії Української православної церкви в Канаді
- Осамітнений релігійний мислитель - Протопресвітер Степан Ярмусь
- Душа його - в Україні - Анна Фігус-Ралько
- Завжди був чесним і відвертим - Протопресвітер Сергій Кіцюк
- Саморобна книжечка для студентки - Іраїда Герус-Таравецька
- Особистий секретар - митрополита Іван Похильчук
- Крихітка українського духовного неба - Галина Змієнко-Сенишин
- В моєму саду скульптур - Лео Мол (Леонід Молодожанинов)
- “Усе я хотів би побачити видрукуваним...” - Михайло Подворняк
- Він називав нас “своїми синами” - Протоієрей І. Стус
- Рятівні посилки від Іларіона - Ігор Качуровський
- УРОКИ ІВАНА ОГІЄНКА
- КАНАДСЬКА ПРЕСА про проект підготовки й видання книги “ЛИШУСЬ НАВІКИ З ЧУЖИНОЮ
Література й архівні матеріали
Основні публікації автора про життя і творчість Івана Огієнка
Іменний покажчик
SUMMARY
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