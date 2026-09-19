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Толковая Библия священнослужителя - Евангелие от Иоанна – Том 6

Толковая Библия священнослужителя - Евангелие от Иоанна – Том 6
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, **Eschatology, Homiletics, Educational, Reference
Series Толковая Библия священнослужителя (12 books)

Шестой том «Толковой Библии священнослужителя» посвящён Евангелию от Иоанна, которое рассматривается прежде всего как последовательное откровение личности Иисуса Христа — вечного Слова, Сына Божия, Мессии, Агнца Божия, Света мира, Хлеба жизни, Доброго Пастыря, Воскресения и Жизни. Центральная цель Евангелия связывается с Ин. 20:31: привести читателя к вере в то, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и через эту веру — к жизни во имя Его. Особое внимание уделяется божественности и истинной человечности Христа, воплощению, искупительной смерти, воскресению, вечной жизни и действию Святого Духа.

Издание построено как практический экзегетико-гомилетический инструмент для последовательного изучения библейского текста и подготовки проповедей. Каждая перикопа получает тематическое название и подробный многоуровневый план, после чего следуют комментарии, пояснения греческих терминов, параллельные места Писания и практические «мысли». Всё Евангелие организовано вокруг шестнадцати крупных блоков «откровения Иисуса», благодаря чему отдельные повествования, знамения, беседы и речи соединяются в цельную христологическую картину.

Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей – Евангелие от Иоанна – Том 6

Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей. Евангелие от Иоанна. Синодальная версия (на основе греческого оригинала). – Т. 6. – 2021. – 542 с.

Толковая Библия священнослужителя – Евангелие от Иоанна – Содержание

  • Как пользоваться Толковой Библией священнослужителя

  • Посвящается

  • Евангелие от Иоанна

    • Введение

      • Автор

      • Время написания

      • Кому адресовано

      • Цель

      • Особенности

    • План Евангелия от Иоанна

    • I. Свидетельства откровения Иисуса Христа

      • Иисус — Живое Слово: первое свидетельство апостола Иоанна

      • Иисус — Свет мира: особое свидетельство Иоанна Крестителя

      • Иисус — Свет человеков: второе свидетельство апостола Иоанна

      • Иисус — Слово, ставшее плотью: третье свидетельство апостола Иоанна

      • Иисус — Мессия, Господь: второе свидетельство Иоанна Крестителя

      • Иисус — Агнец Божий, Сын Божий: третье свидетельство Иоанна Крестителя

      • Иисус — Мессия, Христос: свидетельство Андрея

      • Иисус — Тот, о Котором писали пророки: свидетельство Филиппа

      • Иисус — Сын Божий, Царь Израиля: свидетельство Нафанаила

      • Иисус — Сын Человеческий, Посредник Божий: свидетельство Самого Иисуса

    • II. Откровение Иисуса — Сына Божия

      • Откровение 1: созидающая сила

      • Откровение 2: Иисус — Глава над всем Домом Божиим

      • Откровение 3: Иисус знает всех человеков

      • Откровение 4: рождение свыше

      • Откровение 5: великая любовь Божия

      • Откровение 6: осуждение человека

    • III. Откровение Иисуса — нового Владыки

    • IV. Откровение Иисуса — Живой воды

      • Предложение Живой воды

      • Тема греха

      • Тема поклонения

      • Тема Мессии

      • Тема труда для Господа

    • V. Откровение Иисуса — объекта веры

      • Признак веры

      • Ступени веры

    • VI. Откровение Иисуса — Владыки и Властелина над жизнью

      • Всеобъемлющая власть: власть удовлетворять нужды мира

      • Исключительная власть: равенство с Богом

      • Пять свидетелей власти и силы Иисуса

      • Отвержение слов Иисуса

    • VII. Откровение Иисуса — Хлеба жизни

      • Иисус кормит пять тысяч человек: обеспечение человеческих нужд

      • Иисус идёт по воде: освобождение от страха

      • Ответ ищущим пищи тленной

      • Хлеб жизни: источник духовного удовлетворения

      • Убеждённость верующего

      • Как стать участником Хлеба жизни

      • Результат участия в Хлебе жизни

      • Причина, по которой некоторые люди обиделись на Христа, Хлеб жизни

    • VIII. Реакция на откровение Иисуса

      • Реакция братьев Иисуса: насмешки и неверие

      • Реакция иудеев: искали, удивлялись, сомневались

      • Реакция народа: считали безумным, но продолжали вопрошать Его

      • Реакция фарисеев и первосвященников

      • Великое провозглашение Христа и разделение мнений о Нём

    • IX. Откровение Иисуса — Света жизни

      • Греховность человека и великое Божие прощение

      • Нужда человека: Свет мира

      • Тщетные поиски Мессии

      • Трагическая неспособность человека понимать свет

      • Свобода человека от греха

      • Порабощение человека грехом

      • Порочное, незаконное рождение человека

      • Освобождение человека от смерти

      • Исцеление слепорождённого: миссия Иисуса

      • Исцеление слепорождённого: этапы духовного прозрения

    • X. Откровение Иисуса — Пастыря жизни

      • Пастырь и овцы: ложные и истинные учителя

      • Дверь овцам: единственный путь к Богу

      • Добрый Пастырь: Иисус — истинный Спаситель мира

      • Великие заповеди Пастыря

    • XI. Откровение Иисуса — Воскресения и Жизни

      • Смерть Лазаря и её причины

      • Иисус и Марфа: рост веры

      • Иисус и Мария: реальные нужды человека

      • Иисус и Лазарь: власть над смертью

      • Иисус и религиозные лидеры: неверие и оппозиция

      • Иисус и реакция на Его откровение

    • XII. Откровение Иисуса — прославленного Сына Человеческого

      • Иисус провозглашён Царём: триумфальный въезд

      • Обращение Иисуса как Царя: непонятый Мессия

      • Иисус отвержен и принят как Царь

    • XIII. Откровение Иисуса через величайшее служение и Его наследие

      • Демонстрация царственного служения

      • Предсказание предателя: картина отступничества

      • Отшествие Иисуса из этого мира

      • Смерть Иисуса смущает сердца

      • Путь к Богу только через Иисуса

      • Иисус есть выражение Самого Бога

      • Святой Дух: Кто Он?

      • Источник мира, радости, безопасности

      • Взаимосвязь Иисуса с людьми этого мира

      • Взаимосвязь Иисуса с верующими

      • Взаимосвязь верующего с верующим

      • Взаимоотношения верующих с миром: преследования

      • Взаимоотношения между верующими и религиозниками: преследования

      • Работа Святого Духа

      • Воскресение и предсказание его последствий

    • XIV. Откровение Иисуса — великого Ходатая

      • Иисус молился о Себе

      • Иисус молился о Своих учениках

      • Иисус молился о тех, кто уверует

    • XV. Откровение Иисуса — страдающего Спасителя

      • Арест

      • Иисус и Пётр: малодушное отвержение

      • Допрос у Пилата: нерешительный компромисс

      • Распятие: основные моменты на кресте

      • Погребение: победа страха

    • XVI. Откровение Иисуса — воскресшего Господа

      • Великое открытие: пустая могила

      • Великое признание: Иисус является Марии

      • Великая привилегия Церкви: Иисус является ученикам

      • Великая убеждённость: исповедание Фомы

      • Великая цель чудес, сотворённых Иисусом

      • Великая реальность воскресшего тела Иисуса

      • Великий вопрос любви и посвящения учеников

      • Великий призыв к полной преданности

    • План и тематический указатель

Views 63
Rating 5.0 / 5
Added 19.09.2026
Author brat lexmak
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