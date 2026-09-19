Толковая Библия священнослужителя - Евангелие от Иоанна – Том 6

Шестой том «Толковой Библии священнослужителя» посвящён Евангелию от Иоанна, которое рассматривается прежде всего как последовательное откровение личности Иисуса Христа — вечного Слова, Сына Божия, Мессии, Агнца Божия, Света мира, Хлеба жизни, Доброго Пастыря, Воскресения и Жизни. Центральная цель Евангелия связывается с Ин. 20:31: привести читателя к вере в то, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и через эту веру — к жизни во имя Его. Особое внимание уделяется божественности и истинной человечности Христа, воплощению, искупительной смерти, воскресению, вечной жизни и действию Святого Духа.

Издание построено как практический экзегетико-гомилетический инструмент для последовательного изучения библейского текста и подготовки проповедей. Каждая перикопа получает тематическое название и подробный многоуровневый план, после чего следуют комментарии, пояснения греческих терминов, параллельные места Писания и практические «мысли». Всё Евангелие организовано вокруг шестнадцати крупных блоков «откровения Иисуса», благодаря чему отдельные повествования, знамения, беседы и речи соединяются в цельную христологическую картину.

Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей – Евангелие от Иоанна – Том 6

Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей. Евангелие от Иоанна. Синодальная версия (на основе греческого оригинала). – Т. 6. – 2021. – 542 с.

Толковая Библия священнослужителя – Евангелие от Иоанна – Содержание