Толковая Библия священнослужителя - Евангелие от Иоанна – Том 6
Шестой том «Толковой Библии священнослужителя» посвящён Евангелию от Иоанна, которое рассматривается прежде всего как последовательное откровение личности Иисуса Христа — вечного Слова, Сына Божия, Мессии, Агнца Божия, Света мира, Хлеба жизни, Доброго Пастыря, Воскресения и Жизни. Центральная цель Евангелия связывается с Ин. 20:31: привести читателя к вере в то, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и через эту веру — к жизни во имя Его. Особое внимание уделяется божественности и истинной человечности Христа, воплощению, искупительной смерти, воскресению, вечной жизни и действию Святого Духа.
Издание построено как практический экзегетико-гомилетический инструмент для последовательного изучения библейского текста и подготовки проповедей. Каждая перикопа получает тематическое название и подробный многоуровневый план, после чего следуют комментарии, пояснения греческих терминов, параллельные места Писания и практические «мысли». Всё Евангелие организовано вокруг шестнадцати крупных блоков «откровения Иисуса», благодаря чему отдельные повествования, знамения, беседы и речи соединяются в цельную христологическую картину.
Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей – Евангелие от Иоанна – Том 6
Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей. Евангелие от Иоанна. Синодальная версия (на основе греческого оригинала). – Т. 6. – 2021. – 542 с.
Толковая Библия священнослужителя – Евангелие от Иоанна – Содержание
Как пользоваться Толковой Библией священнослужителя
Посвящается
Евангелие от Иоанна
Введение
Автор
Время написания
Кому адресовано
Цель
Особенности
План Евангелия от Иоанна
I. Свидетельства откровения Иисуса Христа
Иисус — Живое Слово: первое свидетельство апостола Иоанна
Иисус — Свет мира: особое свидетельство Иоанна Крестителя
Иисус — Свет человеков: второе свидетельство апостола Иоанна
Иисус — Слово, ставшее плотью: третье свидетельство апостола Иоанна
Иисус — Мессия, Господь: второе свидетельство Иоанна Крестителя
Иисус — Агнец Божий, Сын Божий: третье свидетельство Иоанна Крестителя
Иисус — Мессия, Христос: свидетельство Андрея
Иисус — Тот, о Котором писали пророки: свидетельство Филиппа
Иисус — Сын Божий, Царь Израиля: свидетельство Нафанаила
Иисус — Сын Человеческий, Посредник Божий: свидетельство Самого Иисуса
II. Откровение Иисуса — Сына Божия
Откровение 1: созидающая сила
Откровение 2: Иисус — Глава над всем Домом Божиим
Откровение 3: Иисус знает всех человеков
Откровение 4: рождение свыше
Откровение 5: великая любовь Божия
Откровение 6: осуждение человека
III. Откровение Иисуса — нового Владыки
IV. Откровение Иисуса — Живой воды
Предложение Живой воды
Тема греха
Тема поклонения
Тема Мессии
Тема труда для Господа
V. Откровение Иисуса — объекта веры
Признак веры
Ступени веры
VI. Откровение Иисуса — Владыки и Властелина над жизнью
Всеобъемлющая власть: власть удовлетворять нужды мира
Исключительная власть: равенство с Богом
Пять свидетелей власти и силы Иисуса
Отвержение слов Иисуса
VII. Откровение Иисуса — Хлеба жизни
Иисус кормит пять тысяч человек: обеспечение человеческих нужд
Иисус идёт по воде: освобождение от страха
Ответ ищущим пищи тленной
Хлеб жизни: источник духовного удовлетворения
Убеждённость верующего
Как стать участником Хлеба жизни
Результат участия в Хлебе жизни
Причина, по которой некоторые люди обиделись на Христа, Хлеб жизни
VIII. Реакция на откровение Иисуса
Реакция братьев Иисуса: насмешки и неверие
Реакция иудеев: искали, удивлялись, сомневались
Реакция народа: считали безумным, но продолжали вопрошать Его
Реакция фарисеев и первосвященников
Великое провозглашение Христа и разделение мнений о Нём
IX. Откровение Иисуса — Света жизни
Греховность человека и великое Божие прощение
Нужда человека: Свет мира
Тщетные поиски Мессии
Трагическая неспособность человека понимать свет
Свобода человека от греха
Порабощение человека грехом
Порочное, незаконное рождение человека
Освобождение человека от смерти
Исцеление слепорождённого: миссия Иисуса
Исцеление слепорождённого: этапы духовного прозрения
X. Откровение Иисуса — Пастыря жизни
Пастырь и овцы: ложные и истинные учителя
Дверь овцам: единственный путь к Богу
Добрый Пастырь: Иисус — истинный Спаситель мира
Великие заповеди Пастыря
XI. Откровение Иисуса — Воскресения и Жизни
Смерть Лазаря и её причины
Иисус и Марфа: рост веры
Иисус и Мария: реальные нужды человека
Иисус и Лазарь: власть над смертью
Иисус и религиозные лидеры: неверие и оппозиция
Иисус и реакция на Его откровение
XII. Откровение Иисуса — прославленного Сына Человеческого
Иисус провозглашён Царём: триумфальный въезд
Обращение Иисуса как Царя: непонятый Мессия
Иисус отвержен и принят как Царь
XIII. Откровение Иисуса через величайшее служение и Его наследие
Демонстрация царственного служения
Предсказание предателя: картина отступничества
Отшествие Иисуса из этого мира
Смерть Иисуса смущает сердца
Путь к Богу только через Иисуса
Иисус есть выражение Самого Бога
Святой Дух: Кто Он?
Источник мира, радости, безопасности
Взаимосвязь Иисуса с людьми этого мира
Взаимосвязь Иисуса с верующими
Взаимосвязь верующего с верующим
Взаимоотношения верующих с миром: преследования
Взаимоотношения между верующими и религиозниками: преследования
Работа Святого Духа
Воскресение и предсказание его последствий
XIV. Откровение Иисуса — великого Ходатая
Иисус молился о Себе
Иисус молился о Своих учениках
Иисус молился о тех, кто уверует
XV. Откровение Иисуса — страдающего Спасителя
Арест
Иисус и Пётр: малодушное отвержение
Допрос у Пилата: нерешительный компромисс
Распятие: основные моменты на кресте
Погребение: победа страха
XVI. Откровение Иисуса — воскресшего Господа
Великое открытие: пустая могила
Великое признание: Иисус является Марии
Великая привилегия Церкви: Иисус является ученикам
Великая убеждённость: исповедание Фомы
Великая цель чудес, сотворённых Иисусом
Великая реальность воскресшего тела Иисуса
Великий вопрос любви и посвящения учеников
Великий призыв к полной преданности
План и тематический указатель
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