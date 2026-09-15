Толковая Библия священнослужителя - Евангелие от Луки. Часть 2 – Том 5
Вторая часть комментария к Евангелию от Луки охватывает Лк. 13:22–24:53 — от продолжения пути Иисуса в Иерусалим до Его воскресения и вознесения. В центре книги находятся темы спасения, покаяния и ученичества, милости Божией к погибающему человеку, отношения к богатству, молитвы, смирения и ответственности перед Богом. Подробно рассматриваются притчи о большом ужине, потерянной овце и драхме, блудном и старшем сыновьях, неверном управителе, богаче и Лазаре, неправедном судье, фарисее и мытаре, а также повествования о богатом начальнике, Закхее и вступлении Иисуса в Иерусалим.
Заключительная треть тома посвящена последним дням земного служения Христа. Комментарий последовательно разбирает очищение храма, споры с религиозными руководителями, пророчество о разрушении Иерусалима и Втором пришествии, Тайную вечерю, молитву в Гефсимании, суды над Иисусом, распятие и погребение. Завершает книгу толкование двадцать четвертой главы: пустого гроба, встречи с учениками по дороге в Еммаус, явления воскресшего Христа, поручения проповедовать покаяние и прощение грехов всем народам и вознесения. Как и другие тома серии, издание сочетает библейский текст с готовыми гомилетическими планами, параллельными местами Писания, лексическими пояснениями и практическими выводами для проповедников и преподавателей Библии.
Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей – Евангелие от Луки. Часть 2 – Том 5
Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей. Евангелие от Луки. Часть 2. – Т. 5. – ISCI, 2021. – 358 с.
Толковая Библия священнослужителя – Евангелие от Луки. Часть 2 – Содержание
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Евангелие от Луки. Введение
План Евангелия от Луки
VI. Сын Человеческий направляется в Иерусалим. Этап II: учение Христа и общественные противоречия, 13:22–17:10
Разговор о спасении, 13:22–30
Трагедия отвержения Христа, 13:31–35
Религиозники и их заблуждение, 14:1–6
Необходимость смирения, 14:7–14
Притча о большом ужине: приглашения и отговорки, 14:15–24
Цена ученичества, 14:25–35
Притча о потерянной овце: радость о покаявшемся грешнике, 15:1–7
Притча о потерянной драхме: радость о кающемся грешнике, 15:8–10
Притча о блудном сыне: отпрыск, сбившийся с пути, 15:11–24
Притча о старшем сыне: самоправедный религиозник, 15:25–32
Притча о неверном управителе: человек и деньги, 16:1–13
Ошибочное представление о богатстве и Царстве Божием, 16:14–18
Богач и Лазарь: самоуверенный человек и муж веры, 16:19–31
Христианский ученик и четыре закона, 17:1–10
VII. Великий путь Сына Человеческого в Иерусалим. Этап III: уроки и предостережения, 17:11–19:27
Урок о нужде и благодарности, 17:11–19
Грядущий день Царствия Божия и Второго пришествия Иисуса, 17:20–37
Притча о судье неправедном: секрет молитвы — упорство, 18:1–8
Притча о фарисее и мытаре: для молитвы необходим дух, 18:9–14
Младенцы и Иисус, 18:15–17
Молодой начальник: цена вечной жизни, 18:18–30
Пророчество о кресте, 18:31–34
Исцеление слепого Вартимея: как получить помощь от Бога, 18:35–43
Обращение Закхея: важность обращения, 19:1–10
Притча о минах: всякий будет подвергнут испытанию, 19:11–28
VIII. Волнующий приход Сына Человеческого в Иерусалим: Его признания и противоречия, 19:28–21:4
Торжественный въезд: Иисус объявляет Себя Царём, 19:28–40
Впечатляющее предсказание суда над Иерусалимом, 19:41–44
Очищение храма: праведный гнев Христов, 19:45–48
Вопрос власти: Кто есть Иисус? 20:1–8
Притча о злых виноградарях, 20:9–18
Вопрос соотношения светской власти и религии: что выше? 20:19–26
Вопрос о воскресении: земля и небо — два различных мира, 20:27–38
Вопрос о Сыне Давидовом: исправлены два заблуждения, 20:39–47
Лепта вдовы: вопрос о даянии, 21:1–4
IX. Пророческие знамения Сына Человеческого: Его предсказание о судьбе Иерусалима и мира, 21:5–38
Предсказанные знамения этого века, 21:5–11
Трагическое знамение перед концом: гонения, 21:12–19
Разрушение Иерусалима, 21:20–24
Пришествие Иисуса, Сына Человеческого, 21:25–28
Притча о смоковнице: явные знамения, 21:29–33
Требование: бодрствовать и молиться о дне пришествия Иисуса, 21:34–36
Повседневное служение Иисуса, 21:37–38
X. Последняя вечеря Сына Человеческого: Его предатель, Его наставления и предостережения, 22:1–38
Заговор против Иисуса, 22:1–6
Вечеря Господня, 22:7–23
Спор о первенстве, 22:24–30
Предсказание об отречении Петра; предупреждение о нападках сатаны, 22:31–38
XI. Страдания Сына Человеческого: Его борение, испытания и распятие, 22:39–23:56
Великое борение Иисуса: невероятная тяжесть грядущей участи, 22:39–46
Арест Иисуса: тяжкий грех против Христа, 22:47–53
Отречение Петра: величайшая из трагедий, 22:54–62
Суд синедриона над Христом: удивительные заявления Иисуса, 22:63–71
Первый суд Иисуса перед Пилатом и Иродом: уклонение от участия и обязанностей, 23:1–12
Второй суд Пилата: трагедия соглашателя, 23:13–25
Распятие Иисуса и сопутствующие ему обстоятельства, 23:26–49
Погребение Иисуса: тайный ученик действует, 23:50–56
XII. Слава Сына Человеческого: Его воскресение и вознесение, 24:1–53
Пустой гроб Иисуса: обнаружение, 24:1–12
Явление Христа двум верующим, шедшим по дороге в Еммаус: путь в бессмертие, 24:13–35
Явление Иисуса ученикам: великое изложение христианской веры, 24:36–49
Последнее явление Христа. Вознесение, 24:50–53
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