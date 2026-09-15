Толковая Библия священнослужителя - Евангелие от Луки. Часть 2 – Том 5

Вторая часть комментария к Евангелию от Луки охватывает Лк. 13:22–24:53 — от продолжения пути Иисуса в Иерусалим до Его воскресения и вознесения. В центре книги находятся темы спасения, покаяния и ученичества, милости Божией к погибающему человеку, отношения к богатству, молитвы, смирения и ответственности перед Богом. Подробно рассматриваются притчи о большом ужине, потерянной овце и драхме, блудном и старшем сыновьях, неверном управителе, богаче и Лазаре, неправедном судье, фарисее и мытаре, а также повествования о богатом начальнике, Закхее и вступлении Иисуса в Иерусалим.

Заключительная треть тома посвящена последним дням земного служения Христа. Комментарий последовательно разбирает очищение храма, споры с религиозными руководителями, пророчество о разрушении Иерусалима и Втором пришествии, Тайную вечерю, молитву в Гефсимании, суды над Иисусом, распятие и погребение. Завершает книгу толкование двадцать четвертой главы: пустого гроба, встречи с учениками по дороге в Еммаус, явления воскресшего Христа, поручения проповедовать покаяние и прощение грехов всем народам и вознесения. Как и другие тома серии, издание сочетает библейский текст с готовыми гомилетическими планами, параллельными местами Писания, лексическими пояснениями и практическими выводами для проповедников и преподавателей Библии.

Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей – Евангелие от Луки. Часть 2 – Том 5

Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей. Евангелие от Луки. Часть 2. – Т. 5. – ISCI, 2021. – 358 с.

Толковая Библия священнослужителя – Евангелие от Луки. Часть 2 – Содержание