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Толковая Библия священнослужителя - Евангелие от Луки. Часть 2 – Том 5

Толковая Библия священнослужителя - Евангелие от Луки. Часть 2 – Том 5
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Category ESXATOS BOOKS, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Homiletics, Reference
Series Толковая Библия священнослужителя (7 books)

Вторая часть комментария к Евангелию от Луки охватывает Лк. 13:22–24:53 — от продолжения пути Иисуса в Иерусалим до Его воскресения и вознесения. В центре книги находятся темы спасения, покаяния и ученичества, милости Божией к погибающему человеку, отношения к богатству, молитвы, смирения и ответственности перед Богом. Подробно рассматриваются притчи о большом ужине, потерянной овце и драхме, блудном и старшем сыновьях, неверном управителе, богаче и Лазаре, неправедном судье, фарисее и мытаре, а также повествования о богатом начальнике, Закхее и вступлении Иисуса в Иерусалим.

Заключительная треть тома посвящена последним дням земного служения Христа. Комментарий последовательно разбирает очищение храма, споры с религиозными руководителями, пророчество о разрушении Иерусалима и Втором пришествии, Тайную вечерю, молитву в Гефсимании, суды над Иисусом, распятие и погребение. Завершает книгу толкование двадцать четвертой главы: пустого гроба, встречи с учениками по дороге в Еммаус, явления воскресшего Христа, поручения проповедовать покаяние и прощение грехов всем народам и вознесения. Как и другие тома серии, издание сочетает библейский текст с готовыми гомилетическими планами, параллельными местами Писания, лексическими пояснениями и практическими выводами для проповедников и преподавателей Библии.

Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей – Евангелие от Луки. Часть 2 – Том 5

Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей. Евангелие от Луки. Часть 2. – Т. 5. – ISCI, 2021. – 358 с.

Толковая Библия священнослужителя – Евангелие от Луки. Часть 2 – Содержание

  • Как пользоваться Толковой Библией священнослужителя

  • Евангелие от Луки. Введение

  • План Евангелия от Луки

  • VI. Сын Человеческий направляется в Иерусалим. Этап II: учение Христа и общественные противоречия, 13:22–17:10

    • Разговор о спасении, 13:22–30

    • Трагедия отвержения Христа, 13:31–35

    • Религиозники и их заблуждение, 14:1–6

    • Необходимость смирения, 14:7–14

    • Притча о большом ужине: приглашения и отговорки, 14:15–24

    • Цена ученичества, 14:25–35

    • Притча о потерянной овце: радость о покаявшемся грешнике, 15:1–7

    • Притча о потерянной драхме: радость о кающемся грешнике, 15:8–10

    • Притча о блудном сыне: отпрыск, сбившийся с пути, 15:11–24

    • Притча о старшем сыне: самоправедный религиозник, 15:25–32

    • Притча о неверном управителе: человек и деньги, 16:1–13

    • Ошибочное представление о богатстве и Царстве Божием, 16:14–18

    • Богач и Лазарь: самоуверенный человек и муж веры, 16:19–31

    • Христианский ученик и четыре закона, 17:1–10

  • VII. Великий путь Сына Человеческого в Иерусалим. Этап III: уроки и предостережения, 17:11–19:27

    • Урок о нужде и благодарности, 17:11–19

    • Грядущий день Царствия Божия и Второго пришествия Иисуса, 17:20–37

    • Притча о судье неправедном: секрет молитвы — упорство, 18:1–8

    • Притча о фарисее и мытаре: для молитвы необходим дух, 18:9–14

    • Младенцы и Иисус, 18:15–17

    • Молодой начальник: цена вечной жизни, 18:18–30

    • Пророчество о кресте, 18:31–34

    • Исцеление слепого Вартимея: как получить помощь от Бога, 18:35–43

    • Обращение Закхея: важность обращения, 19:1–10

    • Притча о минах: всякий будет подвергнут испытанию, 19:11–28

  • VIII. Волнующий приход Сына Человеческого в Иерусалим: Его признания и противоречия, 19:28–21:4

    • Торжественный въезд: Иисус объявляет Себя Царём, 19:28–40

    • Впечатляющее предсказание суда над Иерусалимом, 19:41–44

    • Очищение храма: праведный гнев Христов, 19:45–48

    • Вопрос власти: Кто есть Иисус? 20:1–8

    • Притча о злых виноградарях, 20:9–18

    • Вопрос соотношения светской власти и религии: что выше? 20:19–26

    • Вопрос о воскресении: земля и небо — два различных мира, 20:27–38

    • Вопрос о Сыне Давидовом: исправлены два заблуждения, 20:39–47

    • Лепта вдовы: вопрос о даянии, 21:1–4

  • IX. Пророческие знамения Сына Человеческого: Его предсказание о судьбе Иерусалима и мира, 21:5–38

    • Предсказанные знамения этого века, 21:5–11

    • Трагическое знамение перед концом: гонения, 21:12–19

    • Разрушение Иерусалима, 21:20–24

    • Пришествие Иисуса, Сына Человеческого, 21:25–28

    • Притча о смоковнице: явные знамения, 21:29–33

    • Требование: бодрствовать и молиться о дне пришествия Иисуса, 21:34–36

    • Повседневное служение Иисуса, 21:37–38

  • X. Последняя вечеря Сына Человеческого: Его предатель, Его наставления и предостережения, 22:1–38

    • Заговор против Иисуса, 22:1–6

    • Вечеря Господня, 22:7–23

    • Спор о первенстве, 22:24–30

    • Предсказание об отречении Петра; предупреждение о нападках сатаны, 22:31–38

  • XI. Страдания Сына Человеческого: Его борение, испытания и распятие, 22:39–23:56

    • Великое борение Иисуса: невероятная тяжесть грядущей участи, 22:39–46

    • Арест Иисуса: тяжкий грех против Христа, 22:47–53

    • Отречение Петра: величайшая из трагедий, 22:54–62

    • Суд синедриона над Христом: удивительные заявления Иисуса, 22:63–71

    • Первый суд Иисуса перед Пилатом и Иродом: уклонение от участия и обязанностей, 23:1–12

    • Второй суд Пилата: трагедия соглашателя, 23:13–25

    • Распятие Иисуса и сопутствующие ему обстоятельства, 23:26–49

    • Погребение Иисуса: тайный ученик действует, 23:50–56

  • XII. Слава Сына Человеческого: Его воскресение и вознесение, 24:1–53

    • Пустой гроб Иисуса: обнаружение, 24:1–12

    • Явление Христа двум верующим, шедшим по дороге в Еммаус: путь в бессмертие, 24:13–35

    • Явление Иисуса ученикам: великое изложение христианской веры, 24:36–49

    • Последнее явление Христа. Вознесение, 24:50–53

  • Предметный указатель

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Rating 5.0 / 5
Added 15.09.2026
Author brat lexmak
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