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Толковая Библия священнослужителя - Евангелие от Матфея. Часть 2 – Том 2

Толковая Библия священнослужителя - Евангелие от Матфея. Часть 2 – Том 2
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Homiletics, Reference
Series Толковая Библия священнослужителя (3 books)

Второй том «Толковой Библии священнослужителя» завершает подробное толкование Евангелия от Матфея, охватывая Мф. 16:13–28:20 — от исповедания Петра в Кесарии Филипповой до воскресения Христа и Великого поручения. Центральными темами становятся мессианское достоинство Иисуса, тайна Креста, природа ученичества и Церкви, путь в Иерусалим, столкновение с религиозными руководителями, эсхатологическая речь на Елеонской горе, Страсти, смерть и воскресение Мессии.

Издание ориентировано прежде всего на священнослужителей, проповедников, преподавателей Библии и руководителей церковных групп. Библейский текст сопровождается развернутыми тематическими планами, параллельными местами, пояснениями понятий и исторического контекста, богословскими комментариями и практическими разделами «Мысль», позволяющими переходить от истолкования текста к проповеди и духовному применению. Особенность пособия — детальная гомилетическая организация каждой перикопы: материал не только объясняет евангельский текст, но и предлагает готовую структуру для его дальнейшего преподавания.

Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими толкованиями и конспектами проповедей – Евангелие от Матфея. Часть 2 – Том 2

Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет с энциклопедическими толкованиями и конспектами проповедей. Евангелие от Матфея. Часть 2. — Т. 2. — ISCI, 2021.

ISBN 978-1-957360-11-9

Толковая Библия священнослужителя – Евангелие от Матфея. Часть 2 – Том 2 – Содержание

XI. Драматическое откровение Мессии: Его мессианское предназначение, Его Церковь и уготованный для Него крест, 16:13–17:27

　А. Драматическое откровение Мессии о Себе и Своей Церкви: великое признание Петра, 16:13–20
　Б. Мессия впервые предсказывает Свою смерть и грядущую славу: требование полной самоотдачи, 16:21–28
　В. Преображение: сила нести крест, 17:1–13
　Г. Беспомощность учеников: великий урок веры и силы, 17:14–21
　Д. Мессия во второй раз предсказывает собственную смерть и воскресение: Он оставлен Богом, 17:22–23
　Е. Мессия открывает Себя как доброго гражданина, 17:24–27

XII. Ученики Мессии и их поведение по отношению друг к другу, 18:1–35

　А. Условие величия, 18:1–4
　Б. Предостережение против соблазнения ребёнка, 18:5–10
　В. Притча о заблудшей овце: наивысший пример заботы, 18:11–14
　Г. Шаги к исправлению грешащих братьев, 18:15–20
　Д. Притча о жестоком рабе: дух прощения, 18:21–35

XIII. Учения Мессии по дороге в Иерусалим, 19:1–20:34

　А. Святость брака, 19:1–12
　Б. Принятие детей, 19:13–15
　В. Молодой богатый правитель: как богатому войти в Царство Божие, 19:16–22
　Г. Опасность для богатых, 19:23–26
　Д. Награда для верующих, 19:27–30
　Е. Притча о работниках на винограднике: восхитительная Божия благодать, 20:1–16
　Ж. Мессия предсказывает Свою смерть и воскресение в третий раз, 20:17–19
　З. Цена и значение величия, 20:20–28
　И. Двое слепых исцелены: как безнадёжные могут быть спасены, 20:29–34

XIV. Последняя неделя Мессии: Его требование оспорено и отклонено, 21:1–23:39

　А. Триумфальный въезд: Иисус намеренно заявил, что является Мессией, 21:1–11
　Б. Храм очищен: власть над Божиим домом, 21:12–16
　В. Смоковница проклята: источник силы, 21:17–22
　Г. Вопрос о власти Мессии: проблема с упорным неверием, 21:23–27
　Д. Притча о двух сыновьях: что необходимо, чтобы войти в Царство Божие, 21:28–32
　Е. Притча о злых виноградарях: отвержение Израилем мессианства Иисуса, 21:33–46
　Ж. Притча о брачном пире: отклонение Израилем великого приглашения Бога, 22:1–14
　З. Вопрос о Боге и кесаре: два гражданства, 22:15–22
　И. Вопрос о воскресении: воскресение отрицают, однако оно доказано, 22:23–33
　К. Вопрос о наибольшей заповеди: урок о любви, 22:34–40
　Л. Вопрос, заданный Иисусом: что вы думаете о Мессии?, 22:41–46
　М. Предупреждение о ложной религии, 23:1–12
　Н. Девять обвинений против лжерелигии, 23:13–36
　О. Плач Иисуса: любовь Иисуса отвергнута, 23:37–39

XV. Пророчество Мессии о Своём возвращении и конце мира: речь на горе Елеонской, 24:1–25:46

　А. Знамение последних дней, 24:1–14
　Б. Самое ужасное знамение: мерзость запустения и Великая скорбь, 24:15–28
　В. Пришествие Сына Человеческого: пять событий, 24:29–31
　Г. Время пришествия Господа, 24:32–41
　Д. Возвращение Господа и долг верующего: быть бдительным, готовым, верным и мудрым, 24:42–51
　Е. Притча о десяти девах: предупреждение быть бдительными, 25:1–13
　Ж. Притча о талантах: долг верующего трудиться, 25:14–30
　З. Притча об овцах и козлах: Последний суд над народами, 25:31–46

XVI. Арест, суд и распятие Мессии, 26:1–27:66

　А. Смерть Мессии: объяснение и заговор, 26:1–5
　Б. Мессия помазан на смерть: пример жертвенной любви и веры, 26:6–13
　В. Мессия предан Иудой: пример погубленной жизни, 26:14–16
　Г. Последняя вечеря Мессии: учреждение Вечери Господней, 26:17–30
　Д. Мессия предсказывает неудачу учеников: преткновения и падения в жизни, 26:31–35
　Е. Страдания Мессии в Гефсимании: в преддверии смерти и ужасных испытаний жизни, 26:36–46
　Ж. Предательство Мессии, арестован и покинут: четыре примера преданности, 26:47–56
　З. Суд над Мессией перед Каиафой и синедрионом: уроки из суда, 26:57–68
　И. Мессия отвергнут Петром: взгляд на отвержение Христа, 26:69–75
　К. Предатель Мессии, Иуда и его конец: пример неправильного покаяния и человеческой религии, 27:1–10
　Л. Трагический суд над Мессией у Пилата: трагедия нерешительного человека, 27:11–25
　М. Страдание и распятие Мессии: отношение мира к Божию Сыну, 27:26–44
　Н. Великий триумф Мессии: чудесные события, связанные с Крестом, 27:45–56
　О. Погребение Мессии: различные реакции на Его смерть, 27:57–66

XVII. Победоносное воскресение Мессии, 28:1–20

　А. Воскресение Мессии: сопутствующие события, 28:1–15
　Б. Последнее повеление Мессии Своим ученикам, 28:16–20

Views 45
Rating 5.0 / 5
Added 09.09.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 15 hours ago
Благодарю.

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