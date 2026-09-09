Второй том «Толковой Библии священнослужителя» завершает подробное толкование Евангелия от Матфея, охватывая Мф. 16:13–28:20 — от исповедания Петра в Кесарии Филипповой до воскресения Христа и Великого поручения. Центральными темами становятся мессианское достоинство Иисуса, тайна Креста, природа ученичества и Церкви, путь в Иерусалим, столкновение с религиозными руководителями, эсхатологическая речь на Елеонской горе, Страсти, смерть и воскресение Мессии.

Издание ориентировано прежде всего на священнослужителей, проповедников, преподавателей Библии и руководителей церковных групп. Библейский текст сопровождается развернутыми тематическими планами, параллельными местами, пояснениями понятий и исторического контекста, богословскими комментариями и практическими разделами «Мысль», позволяющими переходить от истолкования текста к проповеди и духовному применению. Особенность пособия — детальная гомилетическая организация каждой перикопы: материал не только объясняет евангельский текст, но и предлагает готовую структуру для его дальнейшего преподавания.

Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими толкованиями и конспектами проповедей – Евангелие от Матфея. Часть 2 – Том 2

Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет с энциклопедическими толкованиями и конспектами проповедей. Евангелие от Матфея. Часть 2. — Т. 2. — ISCI, 2021.

ISBN 978-1-957360-11-9

Толковая Библия священнослужителя – Евангелие от Матфея. Часть 2 – Том 2 – Содержание

XI. Драматическое откровение Мессии: Его мессианское предназначение, Его Церковь и уготованный для Него крест, 16:13–17:27

А. Драматическое откровение Мессии о Себе и Своей Церкви: великое признание Петра, 16:13–20

Б. Мессия впервые предсказывает Свою смерть и грядущую славу: требование полной самоотдачи, 16:21–28

В. Преображение: сила нести крест, 17:1–13

Г. Беспомощность учеников: великий урок веры и силы, 17:14–21

Д. Мессия во второй раз предсказывает собственную смерть и воскресение: Он оставлен Богом, 17:22–23

Е. Мессия открывает Себя как доброго гражданина, 17:24–27

XII. Ученики Мессии и их поведение по отношению друг к другу, 18:1–35

А. Условие величия, 18:1–4

Б. Предостережение против соблазнения ребёнка, 18:5–10

В. Притча о заблудшей овце: наивысший пример заботы, 18:11–14

Г. Шаги к исправлению грешащих братьев, 18:15–20

Д. Притча о жестоком рабе: дух прощения, 18:21–35

XIII. Учения Мессии по дороге в Иерусалим, 19:1–20:34

А. Святость брака, 19:1–12

Б. Принятие детей, 19:13–15

В. Молодой богатый правитель: как богатому войти в Царство Божие, 19:16–22

Г. Опасность для богатых, 19:23–26

Д. Награда для верующих, 19:27–30

Е. Притча о работниках на винограднике: восхитительная Божия благодать, 20:1–16

Ж. Мессия предсказывает Свою смерть и воскресение в третий раз, 20:17–19

З. Цена и значение величия, 20:20–28

И. Двое слепых исцелены: как безнадёжные могут быть спасены, 20:29–34

XIV. Последняя неделя Мессии: Его требование оспорено и отклонено, 21:1–23:39

А. Триумфальный въезд: Иисус намеренно заявил, что является Мессией, 21:1–11

Б. Храм очищен: власть над Божиим домом, 21:12–16

В. Смоковница проклята: источник силы, 21:17–22

Г. Вопрос о власти Мессии: проблема с упорным неверием, 21:23–27

Д. Притча о двух сыновьях: что необходимо, чтобы войти в Царство Божие, 21:28–32

Е. Притча о злых виноградарях: отвержение Израилем мессианства Иисуса, 21:33–46

Ж. Притча о брачном пире: отклонение Израилем великого приглашения Бога, 22:1–14

З. Вопрос о Боге и кесаре: два гражданства, 22:15–22

И. Вопрос о воскресении: воскресение отрицают, однако оно доказано, 22:23–33

К. Вопрос о наибольшей заповеди: урок о любви, 22:34–40

Л. Вопрос, заданный Иисусом: что вы думаете о Мессии?, 22:41–46

М. Предупреждение о ложной религии, 23:1–12

Н. Девять обвинений против лжерелигии, 23:13–36

О. Плач Иисуса: любовь Иисуса отвергнута, 23:37–39

XV. Пророчество Мессии о Своём возвращении и конце мира: речь на горе Елеонской, 24:1–25:46

А. Знамение последних дней, 24:1–14

Б. Самое ужасное знамение: мерзость запустения и Великая скорбь, 24:15–28

В. Пришествие Сына Человеческого: пять событий, 24:29–31

Г. Время пришествия Господа, 24:32–41

Д. Возвращение Господа и долг верующего: быть бдительным, готовым, верным и мудрым, 24:42–51

Е. Притча о десяти девах: предупреждение быть бдительными, 25:1–13

Ж. Притча о талантах: долг верующего трудиться, 25:14–30

З. Притча об овцах и козлах: Последний суд над народами, 25:31–46

XVI. Арест, суд и распятие Мессии, 26:1–27:66

А. Смерть Мессии: объяснение и заговор, 26:1–5

Б. Мессия помазан на смерть: пример жертвенной любви и веры, 26:6–13

В. Мессия предан Иудой: пример погубленной жизни, 26:14–16

Г. Последняя вечеря Мессии: учреждение Вечери Господней, 26:17–30

Д. Мессия предсказывает неудачу учеников: преткновения и падения в жизни, 26:31–35

Е. Страдания Мессии в Гефсимании: в преддверии смерти и ужасных испытаний жизни, 26:36–46

Ж. Предательство Мессии, арестован и покинут: четыре примера преданности, 26:47–56

З. Суд над Мессией перед Каиафой и синедрионом: уроки из суда, 26:57–68

И. Мессия отвергнут Петром: взгляд на отвержение Христа, 26:69–75

К. Предатель Мессии, Иуда и его конец: пример неправильного покаяния и человеческой религии, 27:1–10

Л. Трагический суд над Мессией у Пилата: трагедия нерешительного человека, 27:11–25

М. Страдание и распятие Мессии: отношение мира к Божию Сыну, 27:26–44

Н. Великий триумф Мессии: чудесные события, связанные с Крестом, 27:45–56

О. Погребение Мессии: различные реакции на Его смерть, 27:57–66

XVII. Победоносное воскресение Мессии, 28:1–20

А. Воскресение Мессии: сопутствующие события, 28:1–15

Б. Последнее повеление Мессии Своим ученикам, 28:16–20