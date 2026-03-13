Книга Ґері Томаса «Священний шлюб» пропонує радикальний зсув у поглядах на природу подружнього союзу, переносячи акцент із особистого задоволення на духовне зростання. Автор ставить провокаційне питання: а що, як Бог створив шлюб не просто для того, щоб зробити нас щасливими, а передусім для того, щоб зробити нас святими? Основна ідея твору полягає в тому, що щоденні труднощі, конфлікти та виклики сімейного життя є не перешкодами до «ідеальних стосунків», а Божественними інструментами, які відшліфовують наш характер, вчать жертовної любові та допомагають глибше пізнати Бога.

Змістовна частина книги розглядає подружжя як духовну дисципліну. Томас детально описує, як необхідність прощати, виявляти терпіння та долати власний егоїзм у стосунках із чоловіком чи дружиною стає шляхом до духовного переображення. Автор стверджує, що шлюб — це своєрідна лабораторія святості, де ми вчимося бачити потреби іншого вище за свої власні. Замість того, щоб шукати способи «виправити» партнера або змінити обставини заради комфорту, книга заохочує читачів використовувати кожен аспект спільного життя для того, щоб ставати більше схожими на Христа, розвиваючи в собі плоди Духа в реальних, часом суворих умовах побуту.

Текст написаний у щирому, практичному та богословськи обґрунтованому стилі, що робить його актуальним як для молодих пар, так і для тих, хто прожив разом десятиліття. Ґері Томас не ідеалізує сімейне життя, а навпаки — визнає його складність, наповнюючи кожну главу біблійною мудрістю та прикладами з життя. Робота служить потужним ресурсом для тих, хто відчуває розчарування у шлюбі або шукає глибший сенс у щоденній рутині. Це читання допомагає змінити перспективу: побачити у своєму подружжі не лише джерело підтримки, а священне покликання, що веде до вічності.

Томас Ґері - Священний шлюб - А що, як Бог задумав подружжя не лише, щоб ми стали щасливими, а й святими?

Пер. з англ. О. Мельник. — Львів : Свічадо, 2023. — 344 с.

ISBN 978-966-938-556-7

Томас Ґері - Священний шлюб – Зміст

1. НАЙБІЛЬШЕ У СВІТІ ВИПРОБУВАННЯ. Покликання до святости важливіше, ніж щастя

2 ПАСТКА РОМАНТИЗМУ. Як шлюб скеровує нас до повноти життя

3. ЗНАЙТИ БОГА В ШЛЮБІ. Подружні аналогії навчають нас правди про Бога

4. НАВЧИТИСЯ ЛЮБИТИ. Як шлюб вчить нас любити

5. СВЯТА ПОВАГА. Шлюб навчає нас поважати інших

6. ОБІЙМИ ДУШІ. У доброму подружжі — добра молитва

7. ОЧИЩЕННЯ ШЛЮБУ. Як шлюб виявляє наш гріх

8. СВЯЩЕННА ІСТОРІЯ. Як розвинути чесноту витривалости

9. СВЯЩЕННА БОРОТЬБА. Як труднощі формують наш характер

10. НАЗУСТРІЧ ОДНЕ ОДНОМУ. Шлюб навчає нас прощати

11. ЗРОБИ МЕНЕ СЛУГОЮ. Шлюб може навчити нас служити

12. СЕКСУАЛЬНІ СВЯТІ. Подружня сексуальність може допомогти у духовному зростанні

13. СВЯЩЕННА ПРИСУТНІСТЬ. Як шлюб може допомогти нам ще більше відчувати Божу присутність

14. СВЯЩЕННА МІСІЯ. Шлюб може розвинути наше духовне покликання, місію і цілі

Епілог. СВЯТЕ ПОДРУЖЖЯ

Подяки

Запитання для обговорення і роздумів

Примітки