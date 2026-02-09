Тора - Комментарии рава Гирша - АСТ - 2022
Рав Гирш был первым из современных ортодоксальных раввинов, кто выдвинул тезис «Тора им дэрех эрец» —традиционное еврейское образование и бескомпромиссное соблюдение заповедей Торы в сочетании с лучшими интеллектуальными и научными идеями, созданными современной цивилизацией во благо человечества. Рав Гирш возглавил маленькую ортодоксальную общину города Франкфурта на Майне в 1851 году, отказавшись от поста главного раввина Моравии и члена австро-венгерского парламента. Это было время массового отхода от духовных ценностей Торы, время, когда в большинстве еврейских общин Германии преобладали идеи реформатского иудаизма, которые вели к тотальной ассимиляции и отходу от веры предков.
Рав Гирш прямо и бескомпромиссно атаковал идеологию «реформизма». Он взял все ее «позитивные» аспекты — образование, социальные формы, такие как манеры и одежда, и интегрировал их в глубоко традиционную, пунктуально соблюдающую еврейскую общину. Когда р. Гирш приехал во Франкфурт, в городе было всего лишь 11 человек, живущих по законам Торы. Покинув этот мир в 1888 году, рав оставил после себя общину из более чем пятисот семей, еврейские школы для мальчиков и девочек, новую синагогу, микву и три бойни, обеспечивавшие самый высокий стандарт кошерности.
В 1867 году в свет вышел первый том Пятикнижия с новым переводом и комментариями рава Гирша. Работа над комментарием, обессмертившим имя автора, продолжалась 12 лет — последний том появился в 1878 году. Комментарий р. Шимшона Рафаэля Гирша к Пятикнижию является уникальным. Его объяснение Торы адресовано прежде всего сомневающемуся, скептическому, а то и вовсе нерелигиозному читателю, поэтому переиздание этого труда в наше время трудно переоценить.
пер. комм. А. Розенфельд; пер. Пятикнижия А. Ульман
Москва: Издательство АСТ, 2022. — 880 с.
(Величайшие Книги)ISBN 978-5-17-147390-7
Тора. Комментарии рава Гирша - Содержание
ЕРЕШИТ
- Берешит
- Ноах
- Лех Леха
- Ваера
- Хаей Сара
- Толдот
- Вайеце
- Ваишлах
- Вайешев
- Ваигаш
- Ваехи
ШМОТ
- Шмот
- Бешалах
- Итро
- Мишпатим
- Терума
- Тецавэ
- Ки Тиса
- Вайакгел
- Пекудей
ВАИКРА
- Ваикра
- Цав
- Шмини
- Тазриа
- Мецора
- Ахарей Мот
- Кедошим
- Эмор
- Беар
- Бехукотай
БЕМИДБАР
- Бемидбар
- Насо
- Беаалотха
- Шлах
- Корах
- Хукат
- Балак
- Пинхас
- Матот
- Масэй
ДВАРИМ
- Дварим
- Ваэтханан
- Экев
- Реэ
- Шофтим
- Ки Тецэ
- Таво
- Ницавим
- Вайелех
- Аазину
- Браха
