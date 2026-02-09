Тора - Комментарии рава Гирша - АСТ - 2022

Рав Гирш был первым из современных ортодоксальных раввинов, кто выдвинул тезис «Тора им дэрех эрец» —традиционное еврейское образование и бескомпромиссное соблюдение заповедей Торы в сочетании с лучшими интеллектуальными и научными идеями, созданными современной цивилизацией во благо человечества. Рав Гирш возглавил маленькую ортодоксальную общину города Франкфурта на Майне в 1851 году, отказавшись от поста главного раввина Моравии и члена австро-венгерского парламента. Это было время массового отхода от духовных ценностей Торы, время, когда в большинстве еврейских общин Германии преобладали идеи реформатского иудаизма, которые вели к тотальной ассимиляции и отходу от веры предков.
Рав Гирш прямо и бескомпромиссно атаковал идеологию «реформизма». Он взял все ее «позитивные» аспекты — образование, социальные формы, такие как манеры и одежда, и интегрировал их в глубоко традиционную, пунктуально соблюдающую еврейскую общину. Когда р. Гирш приехал во Франкфурт, в городе было всего лишь 11 человек, живущих по законам Торы. Покинув этот мир в 1888 году, рав оставил после себя общину из более чем пятисот семей, еврейские школы для мальчиков и девочек, новую синагогу, микву и три бойни, обеспечивавшие самый высокий стандарт кошерности.
В 1867 году в свет вышел первый том Пятикнижия с новым переводом и комментариями рава Гирша. Работа над комментарием, обессмертившим имя автора, продолжалась 12 лет — последний том появился в 1878 году. Комментарий р. Шимшона Рафаэля Гирша к Пятикнижию является уникальным. Его объяснение Торы адресовано прежде всего сомневающемуся, скептическому, а то и вовсе нерелигиозному читателю, поэтому переиздание этого труда в наше время трудно переоценить.

Тора. Комментарии рава Гирша

пер. комм. А. Розенфельд; пер. Пятикнижия А. Ульман
Москва: Издательство АСТ, 2022. — 880 с.
(Величайшие Книги)
ISBN 978-5-17-147390-7

Тора. Комментарии рава Гирша - Содержание

ЕРЕШИТ
  • Берешит
  • Ноах
  • Лех Леха
  • Ваера
  • Хаей Сара
  • Толдот
  • Вайеце
  • Ваишлах
  • Вайешев
  • Ваигаш
  • Ваехи
ШМОТ
  • Шмот
  • Бешалах
  • Итро
  • Мишпатим
  • Терума
  • Тецавэ
  • Ки Тиса
  • Вайакгел
  • Пекудей
ВАИКРА
  • Ваикра
  • Цав
  • Шмини
  • Тазриа
  • Мецора
  • Ахарей Мот
  • Кедошим
  • Эмор
  • Беар
  • Бехукотай
БЕМИДБАР
  • Бемидбар
  • Насо
  • Беаалотха
  • Шлах
  • Корах
  • Хукат
  • Балак
  • Пинхас
  • Матот
  • Масэй
ДВАРИМ
  • Дварим
  • Ваэтханан
  • Экев
  • Реэ
  • Шофтим
  • Ки Тецэ
  • Таво
  • Ницавим
  • Вайелех
  • Аазину
  • Браха
