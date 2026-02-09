Рав Гирш был первым из современных ортодоксальных раввинов, кто выдвинул тезис «Тора им дэрех эрец» —традиционное еврейское образование и бескомпромиссное соблюдение заповедей Торы в сочетании с лучшими интеллектуальными и научными идеями, созданными современной цивилизацией во благо человечества. Рав Гирш возглавил маленькую ортодоксальную общину города Франкфурта на Майне в 1851 году, отказавшись от поста главного раввина Моравии и члена австро-венгерского парламента. Это было время массового отхода от духовных ценностей Торы, время, когда в большинстве еврейских общин Германии преобладали идеи реформатского иудаизма, которые вели к тотальной ассимиляции и отходу от веры предков.

Рав Гирш прямо и бескомпромиссно атаковал идеологию «реформизма». Он взял все ее «позитивные» аспекты — образование, социальные формы, такие как манеры и одежда, и интегрировал их в глубоко традиционную, пунктуально соблюдающую еврейскую общину. Когда р. Гирш приехал во Франкфурт, в городе было всего лишь 11 человек, живущих по законам Торы. Покинув этот мир в 1888 году, рав оставил после себя общину из более чем пятисот семей, еврейские школы для мальчиков и девочек, новую синагогу, микву и три бойни, обеспечивавшие самый высокий стандарт кошерности.

В 1867 году в свет вышел первый том Пятикнижия с новым переводом и комментариями рава Гирша. Работа над комментарием, обессмертившим имя автора, продолжалась 12 лет — последний том появился в 1878 году. Комментарий р. Шимшона Рафаэля Гирша к Пятикнижию является уникальным. Его объяснение Торы адресовано прежде всего сомневающемуся, скептическому, а то и вовсе нерелигиозному читателю, поэтому переиздание этого труда в наше время трудно переоценить.

Тора. Комментарии рава Гирша

пер. комм. А. Розенфельд; пер. Пятикнижия А. Ульман

Москва: Издательство АСТ, 2022. — 880 с.

(Величайшие Книги)

ISBN 978-5-17-147390-7