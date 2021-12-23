ТОРА - Комментарий Гирша

Когда рав Гирш появился во Франкфурте-на-Майне, ортодоксальная община города насчитывала ...11 человек — печальный результат мощного натиска реформизма. Покинув этот мир в 1888 году, рав оставил после себя общину из более чем пятисот семей, еврейские школы для мальчиков и девочек, где обучались шестьсот детей, новую синагогу, микву и три бойни, снабжавшие город и окрестности кашерным мясом самого высокого алахического стандарта. Созданная им община Адат Иешурун оказалась настолько жизнеспособной, что продолжает свое существование и по сей день (в Нью-Йорке).

Рав Гирш был первым из современных ортодоксальных раввинов, кто выдвинул тезис Тора им дэрех эрец: традиционное еврейское образование и бескомпромиссное соблюдение заповедей Торы в сочетании с лучшими интеллектуальными, художественными, литературными и научными идеями, созданными светским миром человечеству во благо.

Для распространения своих идей рав Гирш основал в 1854 году журнал Иешурун, в котором за 16 лет его существования опубликовал сотни статей на немецком языке. В 1836 году выходят в свет Девятнадцать писем Бен Узиэля об иудаизме. В этой небольшой работе, написанной в классическом стиле переписки двух друзей, рав Гирш излагает основные понятия иудаизма. Через два года он публикует фундаментальный труд Хорев или Эссе об обязанностях Израиля в рассеянии, где автор анализирует заповеди Торы в широком контексте еврейского Закона.

В 1867 году читающая публика получает первый том Пятикнижия с новым переводом и комментариями рава Гирша. Работа над комментарием, обессмертившим имя автора, продолжалась 12 лет — последний том появился в 1878 году. За ним последовали новый перевод и комментарии к Псалмам (1882 год), и, наконец, — через семь лет после кончины рава — новый перевод Сидура (молитвенника) с объяснениями смысла молитв.

Ведущие раввины Европы высоко оценили труды рава Гирша, а по инициативе знаменитого лидера литовского еврейства того времени рабби Ицхака Эльханана Спектора началась работа по переводу на иврит трех основных его работ: Девятнадцати писем, Хорева и Комментария к Торе.