ТОРА - Комментарий Гирша - 5 томов
Коментарий рава Шимшона Рафаэля Гирша к Пятикнижию является ЕДИНСТВЕННЫМ КЛАССИЧЕСКИМ объяснением Торы, адресованным прежде всего читателю сомневающемуся, читателю скептическому, а то и вовсе нерелигиозному.
Прочно опирающийся на мнения наших благословенной памяти мудрецов он открывает перед мыслящей личностью такую перспективу, какую не может дать ни один на свете перевод. Поэтому ни один человек, по-настоящему заинтересованный в знакомстве с еврейской Торой, не может пройти мимо этого сочинения.
Настоящее издание включает новый перевод Пятикнижия на русский язык, выполненный в соответствии с идеями, реализованными равом Гиршем в его немецком переводе. Комментарии приведены в сокращении. Основой для сокращений явилось однотомное издание Пятикнижия с избранными комментариями рава Гирша, выполненное на английском языке издательством The Judaica Press в 1986 году.
ТОРА - новый перевод и комментарии рава ШИМШОНА РАФАЭЛЯ ГИРША
Перевод Пятикнижия Цви Вассерман
Переводчик комментария Гедалия Спинадель
Избранные комментарии р. Гирша на русском языке, Швут Ами
Швут Ами Иерусалим
1993 - 2001
The Pentateuch
with a translation according to Samson Raphael Hirsch and excerpts from
The Hirsch Commentary
ТОРА - Комментарий Гирша - 1 - КНИГА БЕРЕШИТ
РАЗДЕЛЫ: БЕРЕШИТ - ХАЕЙ САРА
новый перевод и комментарии рава ШИМШОНА РАФАЭЛЯ ГИРША
Швут Ами Иерусалим
1993
ТОРА - Комментарий Гирша - 1 - КНИГА БЕРЕШИТ - Содержание
Рав Ш. Р. Гирш
Берешит
Hoax
Лex леха
Ваера
Хаей Сара
ТОРА - Комментарий Гирша - 1 - КНИГА БЕРЕШИТ - Рав Шимшон Рафаэль Гирш
Шимшон Рафаэль Гирш родился в Гамбурге в 1808 году. В детстве и юности учился у ведущих раввинов Германии и уже в возрасте двадцати лет получил в Манхейме смиху — раввинское посвящение. В 1829 году поступил в Боннский университет, где изучал историю, философию, экспериментальную физику и классические языки. Однако уже в 1830 году молодой Гирш покинул университет, чтобы стать раввином княжества Ольденбург. В 1841 году он получил место раввина в Эмдене, а в 1847 стал главным раввином Моравии и Австрийской Силезии. С 1851 года и до смерти, последовавшей в 1888 году, рав Гирш исполнял обязанности раввина во Франкфурте-на-Майне.
Когда рав Гирш появился во Франкфурте-на-Майне, ортодоксальная община города насчитывала ...11 человек — печальный результат мощного натиска реформизма. Покинув этот мир в 1888 году, рав оставил после себя общину из более чем пятисот семей, еврейские школы для мальчиков и девочек, где обучались шестьсот детей, новую синагогу, микву и три бойни, снабжавшие город и окрестности кашерным мясом самого высокого алахического стандарта. Созданная им община Адат Иешурун оказалась настолько жизнеспособной, что продолжает свое существование и по сей день (в Нью-Йорке).
Рав Гирш был первым из современных ортодоксальных раввинов, кто выдвинул тезис Тора им дэрех эрец: традиционное еврейское образование и бескомпромиссное соблюдение заповедей Торы в сочетании с лучшими интеллектуальными, художественными, литературными и научными идеями, созданными светским миром человечеству во благо.
Для распространения своих идей рав Гирш основал в 1854 году журнал Иешурун, в котором за 16 лет его существования опубликовал сотни статей на немецком языке. В 1836 году выходят в свет Девятнадцать писем Бен Узиэля об иудаизме. В этой небольшой работе, написанной в классическом стиле переписки двух друзей, рав Гирш излагает основные понятия иудаизма. Через два года он публикует фундаментальный труд Хорев или Эссе об обязанностях Израиля в рассеянии, где автор анализирует заповеди Торы в широком контексте еврейского Закона.
В 1867 году читающая публика получает первый том Пятикнижия с новым переводом и комментариями рава Гирша. Работа над комментарием, обессмертившим имя автора, продолжалась 12 лет — последний том появился в 1878 году. За ним последовали новый перевод и комментарии к Псалмам (1882 год), и, наконец, — через семь лет после кончины рава — новый перевод Сидура (молитвенника) с объяснениями смысла молитв.
Ведущие раввины Европы высоко оценили труды рава Гирша, а по инициативе знаменитого лидера литовского еврейства того времени рабби Ицхака Эльханана Спектора началась работа по переводу на иврит трех основных его работ: Девятнадцати писем, Хорева и Комментария к Торе.
ТОРА - Комментарий Гирша - 2 - КНИГА ШМОТ
Переводчик комментария Алла Розенфельд
Переводчик Пятикнижия Арье Ульман
THE PENTATEUCH
Shmoth
New Russian translation of the text and excerpts from the commentary of Samson Raphael Hirsch
SHVUT AMI Jerusalem
Швут Ами Иерусалим
1997
ТОРА - Комментарий Гирша - 2 - КНИГА ШМОТ - Содержание
Шмот
Ваэра
Бо
Бешалах
Итро
Мишпатим
Терума
Тецавэ
Ки Тиса
Ваяк’эль
Пекудей
ТОРА - Комментарий Гирша - 3 - КНИГА ВАИКРА
Новый перевод и комментарии рава ШИМШОНА РАФАЭЛЯ ГИРШ
Переводчик Пятикнижия Арье Ульман
Переводчик комментария Алла Розенфельд
Швут Ами
Иерусалим
1999
THE PENTATEUCH
Vayikra
New Russian translation of the text and excerpts from the commentary of Samson Raphael Hirsch
SHVUT AMI Jerusalem
ТОРА - Комментарий Гирша - 3 - КНИГА ВАИКРА - Содержание
Ваикра
Цав
Шмини
Тазриа
Мецора
Ахарей мот
Кедошим
Эмор
Беар
Бехукотай
ТОРА - Комментарий Гирша - 4 - КНИГА БЕМИДБАР
Новый перевод и комментарии рава ШИМШОНА РАФАЭЛЯ ГИРША
Переводчик Пятикнижия Александр Кац
Переводчик комментария Алла Розенфельд
Швут Ами
Иерусалим
2000
THE PENTATEUCH
Bemidbar
New Russian translation of the text and excerpts from the commentary of Samson Raphael Hirsch
SHVUT AMI Jerusalem
ТОРА - Комментарий Гирша - 4 - КНИГА БЕМИДБАР - Содержание
Бемидбар
Насо
Беаалотха
Шлах
Корах
Хукат
Балак
Пинхас
Матот
Масэй
ТОРА - Комментарий Гирша - 5 - КНИГА ДВАРИМ
Новый перевод и комментарии рава ШИМШОНА РАФАЭЛЯ ГИРША
Переводчик Пятикнижия Цви Вассерман
Переводчик комментария Алла Розенфельд
Швут Ами
Иерусалим
2001
ТОРА - Комментарий Гирша - 5 - КНИГА ДВАРИМ - Содержание
Дварим
Ваэтханан
Экев
Реэ
Шофтим
Ки тецэ
Ки таво
Ницавим
Ваелех
Аазину
Браха
Очень ценный материал, в печатном варианте уже не найти. Спасибо огромное
Отличная книга!
Хороший, авторский комментарий на Тору. порой это даже не комментарий, а авторские взгляды и воззрения, иногда ответ противникам и просветителям. Для точного понимания этого комментария рекомендуется немного почитать об иудаизме и еврейской истории этого периода, т.к. некоторые вещи в комментарии имеют именно полемический характер.
Если не ошибаюсь, русский перевод сделан не с немецкого, а перевод на перевод.
Сам читаю и всем рекомендую, т.к. лично мне его взгляды нравятся.