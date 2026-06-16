Тора з Гафтарот
Тора з Гафтарот — це двомовне видання П’ятикнижжя Моше українською мовою та івритом, доповнене гафтарот до тижневих розділів, свят і пам’ятних дат. У передмові книга подає Тору не лише як священний текст і законодавчий корпус, а як «план і основу світу», через який відкривається зв’язок між Божественною мудрістю, творінням, усною традицією та життям єврейського народу.
Особлива увага у виданні приділена збереженню тексту, ролі Усної Тори, традиції перекладу, коментарю Раші, порядку читання тижневих розділів і значенню гафтари. Український переклад постає тут як важлива ланка в багатовіковій історії передавання Тори зрозумілою мовою, не замінюючи оригіналу, але відкриваючи читачеві можливість самостійного читання, роздуму й навчання.
Тора з Гафтарот
Тора з гафтарот: пер. О. Рабінович, Г. Чвікова. – Харків: ПЕТ, 2025. – 896 с.
ISBN 978-966-925-438-2
Тора з Гафтарот – Зміст
Передмова
Берейшіт
Берейшіт
Ноах
Лех Леха
Ваєра
Хаєй Сара
Толдот
Ваєце
Ваїшлах
Ваєшев
Мікец
Ваїгаш
Ваєхі
Шмот
Шмот
Ваєра
Бо
Бешалах
Їтро
Мішпатім
Трума
Тецаве
Тіса
Ваякгель
Пкудей
Ваїкра
Ваїкра
Цав
Шміні
Тазріа
Мецора
Ахарей
Кдошім
Емор
Бегар
Бехукотай
Бемідбар
Бемідбар
Насо
Бегаалотха
Шлах
Корах
Хукат
Балак
Пінхас
Матот
Масей
Дварім
Дварім
Ваетханан
Екев
Рее
Шофтім
Теце
Таво
Ніцавім
Ваєлех
Гаазіну
Везот га-Браха
Гафтарот на свята
Рош га-Шана
Йом Кіпур
Суккот
Шміні Ацерет
Сімхат Тора
Ханука
Песах
Шавуот
Рош Ходеш
Особливі суботи
Дні громадських постів
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