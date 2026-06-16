Тора з Гафтарот — це двомовне видання П’ятикнижжя Моше українською мовою та івритом, доповнене гафтарот до тижневих розділів, свят і пам’ятних дат. У передмові книга подає Тору не лише як священний текст і законодавчий корпус, а як «план і основу світу», через який відкривається зв’язок між Божественною мудрістю, творінням, усною традицією та життям єврейського народу.

Особлива увага у виданні приділена збереженню тексту, ролі Усної Тори, традиції перекладу, коментарю Раші, порядку читання тижневих розділів і значенню гафтари. Український переклад постає тут як важлива ланка в багатовіковій історії передавання Тори зрозумілою мовою, не замінюючи оригіналу, але відкриваючи читачеві можливість самостійного читання, роздуму й навчання.

Тора з Гафтарот

Тора з гафтарот: пер. О. Рабінович, Г. Чвікова. – Харків: ПЕТ, 2025. – 896 с.

ISBN 978-966-925-438-2

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