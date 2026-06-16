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Тора з Гафтарот

Тора з Гафтарот
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, JUDAICA, UKRAINIAN LANGUAGE, Bible Translations, Biblical Studies, Theology, Liturgical Books, Religious Studies Atheism

Тора з Гафтарот — це двомовне видання П’ятикнижжя Моше українською мовою та івритом, доповнене гафтарот до тижневих розділів, свят і пам’ятних дат. У передмові книга подає Тору не лише як священний текст і законодавчий корпус, а як «план і основу світу», через який відкривається зв’язок між Божественною мудрістю, творінням, усною традицією та життям єврейського народу.

Особлива увага у виданні приділена збереженню тексту, ролі Усної Тори, традиції перекладу, коментарю Раші, порядку читання тижневих розділів і значенню гафтари. Український переклад постає тут як важлива ланка в багатовіковій історії передавання Тори зрозумілою мовою, не замінюючи оригіналу, але відкриваючи читачеві можливість самостійного читання, роздуму й навчання.

Тора з Гафтарот

Тора з гафтарот: пер. О. Рабінович, Г. Чвікова. – Харків: ПЕТ, 2025. – 896 с.

ISBN 978-966-925-438-2

Тора з Гафтарот – Зміст

  • Передмова

  • Берейшіт

    • Берейшіт

    • Ноах

    • Лех Леха

    • Ваєра

    • Хаєй Сара

    • Толдот

    • Ваєце

    • Ваїшлах

    • Ваєшев

    • Мікец

    • Ваїгаш

    • Ваєхі

  • Шмот

    • Шмот

    • Ваєра

    • Бо

    • Бешалах

    • Їтро

    • Мішпатім

    • Трума

    • Тецаве

    • Тіса

    • Ваякгель

    • Пкудей

  • Ваїкра

    • Ваїкра

    • Цав

    • Шміні

    • Тазріа

    • Мецора

    • Ахарей

    • Кдошім

    • Емор

    • Бегар

    • Бехукотай

  • Бемідбар

    • Бемідбар

    • Насо

    • Бегаалотха

    • Шлах

    • Корах

    • Хукат

    • Балак

    • Пінхас

    • Матот

    • Масей

  • Дварім

    • Дварім

    • Ваетханан

    • Екев

    • Рее

    • Шофтім

    • Теце

    • Таво

    • Ніцавім

    • Ваєлех

    • Гаазіну

    • Везот га-Браха

  • Гафтарот на свята

    • Рош га-Шана

    • Йом Кіпур

    • Суккот

    • Шміні Ацерет

    • Сімхат Тора

    • Ханука

    • Песах

    • Шавуот

    • Рош Ходеш

    • Особливі суботи

    • Дні громадських постів

Views 67
Rating 5.0 / 5
Added 16.06.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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