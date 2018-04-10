Внимательный анализ его сочинений убеждает, что эта система взглядов П.А.Флоренского сложилась еще в юношестве и осталась неизменна, несмотря на то, что жизнь в России и для России вынуждала смиряться пред коренной ломкой исторического политического строя. Несомненно, что почвой философско-политических взглядов П.А.Флоренского был христианский платонизм, а подпочвой — убеждения отца, А.И.Флоренского, выразившиеся не столько в систематичности взглядов, сколько в образе жизни и отдельных запомнившихся высказываниях.

«Отец отнюдь не был сентиментален и вовсе не мечтал в толстовском духе об уничтожении войн, государственных законов и судов, национальных и сословных перегородок. Он не только видел наличную необходимость всех этих начал общественной организации, но, по-видимому, и не надеялся на возможность устроения их в какой-либо исторически учитываемый срок. И потому к революционным идеям он относился и недоверчиво, и презрительно, как к мальчишеским притязаниям переделать общество, которое таково, как оно есть, по законам необходимости, — и с тревогою за последствия революционных попыток, имеющих привести Россию “в полный хаос”. Отец был убежден в неизбежности этого потрясения государства, и его мысли рационального порядка впоследствии сплелись с предчувствиями грозящей катастрофы и болезненными ощущениями черной тоски.

Он не был горячим поклонником государственности и многое в правительственном курсе считал ошибкой, бывшей ему особенно яркой на Кавказе; но в потрясении государственного строя он предвидел попранными справедливость, здравый смысл, порядок жизни и все общественное строительство и, несмотря на свою исключительную терпимость, в часы особой мрачности, с болью и как бы сам опасаясь своих слов, приводивших к нулю его предыдущие рассуждения о том, что надо же всем дать дышать, мрачно добавлял самому себе: “Равноправие, равноправие... а все-таки нас (т.е. Россию) съедят господа евреи. Это — народец, с которым придется еще повозиться. Но никакого выхода я не предвижу...” И еще более мрачно замолкал».

Андроник (Трубачев), игумен - Путь к Богу. Личность, жизнь и творчество священника Павла Флоренского. Книга 4

Фонд науки и православной культуры священника Павла Флоренского. Издательский дом «Городец» 2016. 512 с., илл.

ISBN 978-5-9906396-6-9

Андроник (Трубачев), игумен - Путь к Богу. Личность, жизнь и творчество священника Павла Флоренского. Книга 4 - Содержание

Часть III. ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Глава 9. У ВОДОРАЗДЕЛОВ ИСТОРИИ (1917-1918)

1. Философско-политические взгляды священника Павла Флоренского

Приложение 1. Типы и виды строения общества

2. Отношение к февральской революции, октябрьскому перевороту и советской власти

3. Завещание

4. Участие в работе Священного Собора Православной Российской Церкви (1917-1918)

Глава 10. ХРАНИТЕЛЬ СВЯТЫНЬ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ (1918-1920)

1. Ученый секретарь Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры (1918-1919)

Приложение 2. Список опубликованных трудов Комиссии по охране Лавры и ее членов за весь период ее существования (1918-1925)

2. Расформирование Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры (январь 1920)

3. Подготовка и осуществление декрета СНК «Об обращении в музей историко-художественных ценностей Троице-Сергиевой Лавры» (20 апреля 1920)

4. Борьба Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры за сохранение Лавры как действующего монастыря

Приложение 3. Возвращение главы преподобного Сергия в Троице-Сергиеву Лавру в 1946 г

Глава 11. ЦЕРКОВНОЕ СЛУЖЕНИЕ СВЯЩЕННИКА ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО (1918-1920)

1. Закрытие храма в честь равноапостольной Марии Магдалины и Убежища сестер милосердия Красного Креста в Сергиевом Посаде (1918-1922)

2. Служение в московских храмах. Рукоположение в священный сан С.Н. Булгакова (23-24 июня 1918). Отпевание Н.Е. Жуковского (t 17 марта 1921)

3. Церковно-педагогическая деятельность

4. Борьба за имяславие. Архимандрит Давид (Мухранов 1 2 июня 1930). Расколы и оппозиции

Глава 12. И ВНОВЬ К МАТЕМАТИКЕ. «ФЛОРЕНСКИЙ ПРОТИВ КОПЕРНИКА» (1919-1927)

1. Преподавание в Сергиево-Посадском институте народного образования (1919-1921)

2. «Мнимости в геометрии» (1922)

3. Первые отклики на книгу философов и литераторов (1922-1927)

Примечания к 9-12-м главам

Приложение. Хронология жизни священника П.А. Флоренского (1918-1922)

Указатель библейских цитат

Указатель имен

Указатель произведений, писем, записей и архивных материалов П. А. Флоренского

Указатель литературных произведений, периодических изданий и архивных документов

Список и подписи к иллюстрациям в тексте

Список и подписи к документальным фотографиям на вкладках

Андроник (Трубачев), игумен - Путь к Богу. Личность, жизнь и творчество священника Павла Флоренского. Книга 4 - Письмо священника Павла Флоренского А. С. Мамонтовой

«30. VII. 1917.

Глубокоуважаемая Александра Саввишна! С грустью я получил сегодня после обедни Ваше письмо. Вы пишете о своей апатии, даже о своем равнодушии к тому, над охранением чего стояли столько времени. Если Вы утомлены, если Вы расстроены чисто физически, то я понимаю Вас: конечно, слишком много у каждого из “граждан” нашего милого отечества поводов для усталости. Но, конечно, эта усталость пройдет в свое время.

Однако Ваши слова звучат, кажется, и более значительно. Вы, как мне показалось из письма, допускаете в своем сердце равнодушие и более существенное, чем от нервного утомления. Но из-за чего? Все то, что происходит кругом нас, для нас, разумеется, мучительно. Однако я верю и надеюсь, что, исчерпав себя, нигилизм докажет свое ничтожество, всем надоест, вызовет ненависть к себе и тогда, после краха всей этой мерзости, сердца и умы уже не по-прежнему, вяло и с оглядкой, а, наголодавшись, обратятся к русской идее, к идее России, к святой Руси. Все то, что Вам дорого в Абрамцеве, воссияет с силой, с какой оно никогда еще не сияло, потому что наша интеллигенция всегда была на 1/2, 1/3, 1/4 и так далее нигилистичной, и этот нигилизм надо было изжить, как надо бывает болезни пройти через кризис.

Я уверен, что худшее еще впереди, а не позади, что кризис еще не миновал. Но я верю в то, что кризис очистит русскую атмосферу, даже всемирную атмосферу, испорченную едва ли не с XVII века. Тогда “Абрамцево” и Ваше Абрамцево будут оценены; тогда будут холить и беречь каждое бревнышко Аксаковского дома, каждую картину, каждое предание в Абрамцеве, в абрамцевых. И вы должны заботиться обо всем этом ради будущего России, вопреки всяким возгласам и крикам. А покосы — Бог с ними, Вы проживете и без покосов. А Абрамцево с покосами мало связано, по крайней мере в моем сознании. Я понимаю, что человеческую недобросовестность тяжко видеть. Но она была, есть и будет, и пока мы живем в мире, а не на небесах, будет бесчестность, грубость, будут разбои и войны, и с ними надо заранее как-то посчитаться в душе своей и раз навсегда как-то перестать их замечать.

Иначе, волнуясь за других, мы рискуем потерять из виду собственную свою светлую уже духовную культуру Родины, рискуем оторваться от живого нерва Руси. А ведь Вы то, в душе, не сомневаетесь, что дорогое Вам, Ваша теплота к отшедшим отсюда, то благоухание прошлого, которым жива Родина, Ваше чувство связи с историей — что все это действительно есть и что Вы хранительница чего-то более тонкого и более духовного, чем только покосы, лес и даже дом, что Абрамцево, дорогое Вам, прежде всего есть духовная идея, которая не уничтожаема. Скажу худшее. Если бы Абрамцево уничтожить физически, то и тогда, несмотря на это великое преступление уничтожения пред русским народом, если будет жива идея Абрамцева, не все погибло.

Но вот, когда Вы внутренне охладеете к аромату истории, тогда будет совсем худо. И Ваша вина, вина Вас, знавшей душу Абрамцева, будет неизмеримо больше вины тех, кто, не зная души его, получил его тело. Простите, глубокоуважаемая Александра Саввишна, мои рассуждения, которые невольно вылились у меня в связи с Вашим письмом.

Преданный Вам священник Павел Флоренский».