Уирсби - Комментарий на Новый Завет - Том I
Доктор Уоррен Уирсби - всемирно известный преподаватель Библии. Нёс служение пастора в Церкви Моуди в Чикаго. Около десяти лет был генеральным директором и ведущим радиопрограммы "Возвращение к Библии". Написал более 150 книг, в том числе толкования популярной серии "Будь", которая разошлась тиражом свыше четырех миллионов экземпляров. Именно эта серия книг легла в основу данного комментария на Новый Завет и столь же обширного комментария на Ветхий Завет.
Доктор Уоррен Уирсби исследует Писание стих за стихом, раскрывая волнующую и изменяющую жизни истину Писания с теплотой и мудростью. Независимо от того, кто вы — пастор, учитель в воскресной школе или ничем не выделяющийся в своей церкви прихожанин, — теперь вы можете изучать Библию с помощью этого пособия, где простым и понятным языком рассказывается как о духовном смысле, так и о личном применении Слова Божьего.
Уоррен Уирсби - Комментарий на Новый Завет - Том I - Евангелие от Матфея - Послание Иуды
Перевод О. А. Рыбаковой
«Библия для всех» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2017 г. - 848 с.
ISBN 978-5-7454-1450-3
Originally published in English under the title Wiersbe Bible Commentary New Testament
2007 by Warren Wiersbe David C. Cook, 4050 Lee Vance View, Colorado Springs, Colorado 80918 U.S.A.
Уоррен Уирсби - Комментарий на Новый Завет - Том I - Евангелие от Матфея - Послание Иуды - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
- ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ
- ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА
- ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ
- ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА
- ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ
- ПОСЛАНИЕ ИАКОВА
- ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРА
- ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРА
- ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА
- ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА
- ТРЕТЬЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА
- ПОСЛАНИЕ ИУДЫ
Уоррен Уирсби - Комментарий на Новый Завет - Том I - Евангелие от Матфея - Послание Иуды - Предисловие
Скромное рождение «Библейского комментария Уирсби» состоялось в 1972 году, когда издательство «Виктор Букс» опубликовало мой комментарий на Первое послание Иоанна и назвало его «Будь истинным». Уже и не вспомнить, кто дал имя книге, но для меня она положила начало трем десятилетиям интенсивного исследования Библии, в течение которых я писал всё новые комментарии, издававшиеся в серии «Будь». Так набрались двадцать три книги, охватывавшие весь Новый Завет, и они были изданы в 1989 году двумя томами. Потом я взялся за выпуски серии «Будь», посвященные Ветхому Завету. «Будь послушным», о жизни Авраама, увидела свет в 1991 году. Ветхозаветная часть комментариев вышла в сорока двух книгах. Все вместе они составляют «Библейский комментарий Уирсби», издание которого является кульминацией тридцати лет радостного труда. В течение этого времени я писал книги для разных издательств, но серия «Будь» всегда была приоритетной в распорядке моих дел.
Я весьма благодарен сотрудникам издательства за их ободрение и помощь на протяжении многих лет, в том числе Марку Суини, Джиму Эдеру, Ллойду Кори и Грегу Клоузу. Грег был моим преданным пастырем — вел меня от книги к книге, и с каждым проходящим годом я ценю его постоянную дружбу и служение все больше и больше. Желаю каждому автору быть таким же удачливым, как я, и работать с такими преданными делу и умелыми людьми, которые лично заинтересованы в успехе своих авторов. Насколько я помню, за все те годы, что мы работали вместе, у нас никогда не было размолвок или серьезных недопониманий.
Я особенно хочу поблагодарить Господа за Его доброту и милосердие, которые проявились в том, что Он позволил мне нести служение таким образом — через печатные издания. Я знаю многих моих друзей, которые справились бы лучше, чем я, с этими книгами, но Господь милостиво даровал эту привилегию мне. Он также даровал мне мудрость и силу, чтобы я мог завершить каждую книгу вовремя, а иногда даже раньше срока, несмотря на мою занятую жизнь мужа и отца, пастора, преподавателя Библии на радио, ведущего семинаров и участника конференций.
2017-12-24
спасибо