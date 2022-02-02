Доктор Уоррен Уирсби - всемирно известный преподаватель Библии. Нёс служение пастора в Церкви Моуди в Чикаго. Около десяти лет был генеральным директором и ведущим радиопрограммы "Возвращение к Библии". Написал более 150 книг, в том числе толкования популярной серии "Будь", которая разошлась тиражом свыше четырех миллионов экземпляров. Именно эта серия книг легла в основу данного комментария на Новый Завет и столь же обширного комментария на Ветхий Завет. Доктор Уоррен Уирсби исследует Писание стих за стихом, раскрывая волнующую и изменяющую жизни истину Писания с теплотой и мудростью. Независимо от того, кто вы — пастор, учитель в воскресной школе или ничем не выделяющийся в своей церкви прихожанин, — теперь вы можете изучать Библию с помощью этого пособия, где простым и понятным языком рассказывается как о духовном смысле, так и о личном применении Слова Божьего.

Уоррен Уирсби - Комментарий на Новый Завет - Том I - Евангелие от Матфея - Послание Иуды

Перевод О. А. Рыбаковой

« Библия для всех » САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2017 г. - 848 с.

ISBN 978-5-7454-1450-3

Originally published in English under the title Wiersbe Bible Commentary New Testament

2007 by Warren Wiersbe David C. Cook, 4050 Lee Vance View, Colorado Springs, Colorado 80918 U.S.A.

Уоррен Уирсби - Комментарий на Новый Завет - Том I - Евангелие от Матфея - Послание Иуды - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА

ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ

ПОСЛАНИЕ ИАКОВА

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРА

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРА

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА

ТРЕТЬЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА

ПОСЛАНИЕ ИУДЫ

Уоррен Уирсби - Комментарий на Новый Завет - Том I - Евангелие от Матфея - Послание Иуды - Предисловие

Скромное рождение «Библейского комментария Уирсби» состоялось в 1972 году, когда издательство «Виктор Букс» опубликовало мой комментарий на Первое послание Иоанна и назвало его «Будь истинным». Уже и не вспомнить, кто дал имя книге, но для меня она положила начало трем десятилетиям интенсивного исследования Библии, в течение которых я писал всё новые комментарии, издававшиеся в серии «Будь». Так набрались двадцать три книги, охватывавшие весь Новый Завет, и они были изданы в 1989 году двумя томами. Потом я взялся за выпуски серии «Будь», посвященные Ветхому Завету. «Будь послушным», о жизни Авраама, увидела свет в 1991 году. Ветхозаветная часть комментариев вышла в сорока двух книгах. Все вместе они составляют «Библейский комментарий Уирсби», издание которого является кульминацией тридцати лет радостного труда. В течение этого времени я писал книги для разных издательств, но серия «Будь» всегда была приоритетной в распорядке моих дел.

Я весьма благодарен сотрудникам издательства за их ободрение и помощь на протяжении многих лет, в том числе Марку Суини, Джиму Эдеру, Ллойду Кори и Грегу Клоузу. Грег был моим преданным пастырем — вел меня от книги к книге, и с каждым проходящим годом я ценю его постоянную дружбу и служение все больше и больше. Желаю каждому автору быть таким же удачливым, как я, и работать с такими преданными делу и умелыми людьми, которые лично заинтересованы в успехе своих авторов. Насколько я помню, за все те годы, что мы работали вместе, у нас никогда не было размолвок или серьезных недопониманий.

Я особенно хочу поблагодарить Господа за Его доброту и милосердие, которые проявились в том, что Он позволил мне нести служение таким образом — через печатные издания. Я знаю многих моих друзей, которые справились бы лучше, чем я, с этими книгами, но Господь милостиво даровал эту привилегию мне. Он также даровал мне мудрость и силу, чтобы я мог завершить каждую книгу вовремя, а иногда даже раньше срока, несмотря на мою занятую жизнь мужа и отца, пастора, преподавателя Библии на радио, ведущего семинаров и участника конференций.

2017-12-24