«Українська Навчальна Біблія. Біблія Перемоги» поєднує повний український текст Святого Письма в перекладі Івана Огієнка з перекладеними й адаптованими матеріалами ESV Study Bible. Видання містить докладні вступи до біблійних книг, десятки тисяч пояснювальних коментарів, богословські та історичні статті, карти, таблиці, хронології, схеми й ілюстрації. Довідковий апарат розкриває історико-культурний контекст Писання, пояснює давньоєврейські та грецькі терміни, розглядає текстологічні питання й показує місце окремих уривків у загальній історії спасіння.

Навчальна Біблія призначена для пасторів, проповідників, студентів богословських навчальних закладів, керівників біблійних груп і всіх читачів, які прагнуть поглибленого вивчення Писання. Коментарі підготовлено в руслі класичної євангельської традиції та богословської спадщини Реформації, водночас щодо низки дискусійних питань представлено різні позиції, які існують усередині євангельського християнства. Видання допомагає досліджувати зміст, структуру й богослов’я кожної книги Біблії, не підмінюючи сам біблійний текст людським тлумаченням.

Українська Навчальна Біблія – Біблія Перемоги

Пер. біблійного тексту І. Огієнка; голов. ред. українського вид. Р. Капран; координатор проєкту В. Новаковець. – Нововолинськ: ГО «Добрі книги», 2024. – 2842 с.

ISBN 978-617-8317-07-2

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