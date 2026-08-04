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Українська Навчальна Біблія – Біблія Перемоги

Українська Навчальна Біблія – Біблія Перемоги
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Bible Translations, Bible Commentaries, Biblical Studies, **Archaeology, Theology, Educational, Reference

«Українська Навчальна Біблія. Біблія Перемоги» поєднує повний український текст Святого Письма в перекладі Івана Огієнка з перекладеними й адаптованими матеріалами ESV Study Bible. Видання містить докладні вступи до біблійних книг, десятки тисяч пояснювальних коментарів, богословські та історичні статті, карти, таблиці, хронології, схеми й ілюстрації. Довідковий апарат розкриває історико-культурний контекст Писання, пояснює давньоєврейські та грецькі терміни, розглядає текстологічні питання й показує місце окремих уривків у загальній історії спасіння.

Навчальна Біблія призначена для пасторів, проповідників, студентів богословських навчальних закладів, керівників біблійних груп і всіх читачів, які прагнуть поглибленого вивчення Писання. Коментарі підготовлено в руслі класичної євангельської традиції та богословської спадщини Реформації, водночас щодо низки дискусійних питань представлено різні позиції, які існують усередині євангельського християнства. Видання допомагає досліджувати зміст, структуру й богослов’я кожної книги Біблії, не підмінюючи сам біблійний текст людським тлумаченням.

Українська Навчальна Біблія – Біблія Перемоги

Пер. біблійного тексту І. Огієнка; голов. ред. українського вид. Р. Капран; координатор проєкту В. Новаковець. – Нововолинськ: ГО «Добрі книги», 2024. – 2842 с.
ISBN 978-617-8317-07-2

Українська Навчальна Біблія – Зміст

  • Вступні матеріали

    • Список скорочень

    • Путівник по ESV Study Bible та «Українській Навчальній Біблії»

    • Мета й концепція видання

    • Доктринальна позиція

    • Особливості коментарів, карт, таблиць та ілюстрацій

    • Учасники проєкту

    • Огляд Біблії: історія спасіння

  • Старий Завіт

    • Вступ

      • Богослов’я Старого Завіту

      • Дата виходу

      • Вступ до П’ятикнижжя

    • П’ятикнижжя

      • Буття

      • Вихід

      • Левит

      • Числа

      • Повторення Закону

    • Історичні книги

      • Вступ до історичних книг

      • Ісус Навин

      • Судді

      • Рут

      • Перша і Друга книги Самуїлові

      • Перша і Друга книги Царів

      • Перша і Друга книги Хронік

      • Ездра

      • Неемія

      • Естер

    • Поетичні книги та книги мудрості

      • Вступ до поетичної літератури

      • Йов

      • Псалми

      • Приповісті

      • Екклезіяст

      • Пісня над піснями

    • Пророчі книги

      • Вступ до пророчих книг

      • Ісая

      • Єремія

      • Плач Єремії

      • Єзекіїль

      • Даниїл

      • Осія

      • Йоіл

      • Амос

      • Овдій

      • Йона

      • Михей

      • Наум

      • Авакум

      • Софонія

      • Огій

      • Захарія

      • Малахія

  • Вступ до Нового Завіту

    • Міжзавітний період

    • Хронологія міжзавітних подій

    • Династія Ірода

    • Римська імперія та греко-римський світ

    • Юдейські релігійні групи часів Нового Завіту

  • Новий Завіт

    • Вступ

      • Богослов’я Нового Завіту

      • Новозавітна хронологія

      • Дата розп’яття Ісуса

      • Тлумачення Євангелій і Дій апостолів

    • Євангелія та Дії

      • Євангелія від Матвія

      • Євангелія від Марка

      • Євангелія від Луки

      • Євангелія від Івана

      • Дії апостолів

    • Послання апостола Павла

      • Послання до римлян

      • Перше і Друге послання до коринтян

      • Послання до галатів, ефесян, филип’ян і колосян

      • Перше і Друге послання до солунян

      • Перше і Друге послання до Тимофія

      • Послання до Тита й Филимона

    • Соборні послання

      • Послання до євреїв

      • Послання Якова

      • Перше і Друге послання Петра

      • Перше, Друге і Третє послання Івана

      • Послання Юди

    • Об’явлення Івана Богослова

  • Тематичні статті

    • Божий план спасіння

    • Біблійне вчення

      • Біблія й об’явлення

      • Пізнання Бога

      • Божий характер

      • Трійця

      • Особа і служіння Христа

      • Святий Дух

      • Людина і гріх

      • Спасіння

      • Церква

      • Кінець світу

    • Біблійна етика

      • Початок людського життя й аборт

      • Біоетика

      • Кінець життя

      • Шлюб і статева моральність

      • Розлучення і повторний шлюб

      • Гомосексуальність

      • Державна влада

      • Смертна кара

      • Війна

      • Правда й неправда

      • Расова дискримінація

      • Управління і відповідальність

    • Тлумачення й читання Біблії

      • Історія біблійного тлумачення

      • Богословське прочитання Біблії

      • Читання Біблії в молитві та спілкуванні з Богом

      • Особисте застосування Писання

      • Використання Біблії у проповіді й богослужінні

    • Канон Святого Письма

      • Канон Старого Завіту

      • Канон Нового Завіту

      • Апокрифи

    • Достовірність біблійного тексту

      • Рукописи Старого Завіту

      • Рукописи Нового Завіту

      • Археологія і достовірність Біблії

    • Мови Біблії

      • Давньоєврейська й арамейська мови

      • Давньогрецька мова

      • Транслітерація біблійних термінів

      • Септуагінта

      • Цитування Старого Завіту в Новому Завіті

    • Біблія і християнські традиції

      • Римський католицизм

      • Східне православ’я

      • Ліберальний протестантизм

      • Євангельський протестантизм

    • Біблія і світові релігії

      • Сучасний юдаїзм

      • Іслам

      • Інші світові релігії

    • Біблія і релігійні культи

      • Церква Ісуса Христа Святих останніх днів

      • Свідки Єгови

      • «Християнська наука»

      • Рух «Нью-ейдж»

    • Історія спасіння у Старому Завіті

    • Таблиці мір, ваг і грошових одиниць

Views 80
Rating 5.0 / 5
Added 04.08.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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