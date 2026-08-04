Українська Навчальна Біблія – Біблія Перемоги
«Українська Навчальна Біблія. Біблія Перемоги» поєднує повний український текст Святого Письма в перекладі Івана Огієнка з перекладеними й адаптованими матеріалами ESV Study Bible. Видання містить докладні вступи до біблійних книг, десятки тисяч пояснювальних коментарів, богословські та історичні статті, карти, таблиці, хронології, схеми й ілюстрації. Довідковий апарат розкриває історико-культурний контекст Писання, пояснює давньоєврейські та грецькі терміни, розглядає текстологічні питання й показує місце окремих уривків у загальній історії спасіння.
Навчальна Біблія призначена для пасторів, проповідників, студентів богословських навчальних закладів, керівників біблійних груп і всіх читачів, які прагнуть поглибленого вивчення Писання. Коментарі підготовлено в руслі класичної євангельської традиції та богословської спадщини Реформації, водночас щодо низки дискусійних питань представлено різні позиції, які існують усередині євангельського християнства. Видання допомагає досліджувати зміст, структуру й богослов’я кожної книги Біблії, не підмінюючи сам біблійний текст людським тлумаченням.
Українська Навчальна Біблія – Біблія Перемоги
Пер. біблійного тексту І. Огієнка; голов. ред. українського вид. Р. Капран; координатор проєкту В. Новаковець. – Нововолинськ: ГО «Добрі книги», 2024. – 2842 с.
ISBN 978-617-8317-07-2
Українська Навчальна Біблія – Зміст
Вступні матеріали
Список скорочень
Путівник по ESV Study Bible та «Українській Навчальній Біблії»
Мета й концепція видання
Доктринальна позиція
Особливості коментарів, карт, таблиць та ілюстрацій
Учасники проєкту
Огляд Біблії: історія спасіння
Старий Завіт
Вступ
Богослов’я Старого Завіту
Дата виходу
Вступ до П’ятикнижжя
П’ятикнижжя
Буття
Вихід
Левит
Числа
Повторення Закону
Історичні книги
Вступ до історичних книг
Ісус Навин
Судді
Рут
Перша і Друга книги Самуїлові
Перша і Друга книги Царів
Перша і Друга книги Хронік
Ездра
Неемія
Естер
Поетичні книги та книги мудрості
Вступ до поетичної літератури
Йов
Псалми
Приповісті
Екклезіяст
Пісня над піснями
Пророчі книги
Вступ до пророчих книг
Ісая
Єремія
Плач Єремії
Єзекіїль
Даниїл
Осія
Йоіл
Амос
Овдій
Йона
Михей
Наум
Авакум
Софонія
Огій
Захарія
Малахія
Вступ до Нового Завіту
Міжзавітний період
Хронологія міжзавітних подій
Династія Ірода
Римська імперія та греко-римський світ
Юдейські релігійні групи часів Нового Завіту
Новий Завіт
Вступ
Богослов’я Нового Завіту
Новозавітна хронологія
Дата розп’яття Ісуса
Тлумачення Євангелій і Дій апостолів
Євангелія та Дії
Євангелія від Матвія
Євангелія від Марка
Євангелія від Луки
Євангелія від Івана
Дії апостолів
Послання апостола Павла
Послання до римлян
Перше і Друге послання до коринтян
Послання до галатів, ефесян, филип’ян і колосян
Перше і Друге послання до солунян
Перше і Друге послання до Тимофія
Послання до Тита й Филимона
Соборні послання
Послання до євреїв
Послання Якова
Перше і Друге послання Петра
Перше, Друге і Третє послання Івана
Послання Юди
Об’явлення Івана Богослова
Тематичні статті
Божий план спасіння
Біблійне вчення
Біблія й об’явлення
Пізнання Бога
Божий характер
Трійця
Особа і служіння Христа
Святий Дух
Людина і гріх
Спасіння
Церква
Кінець світу
Біблійна етика
Початок людського життя й аборт
Біоетика
Кінець життя
Шлюб і статева моральність
Розлучення і повторний шлюб
Гомосексуальність
Державна влада
Смертна кара
Війна
Правда й неправда
Расова дискримінація
Управління і відповідальність
Тлумачення й читання Біблії
Історія біблійного тлумачення
Богословське прочитання Біблії
Читання Біблії в молитві та спілкуванні з Богом
Особисте застосування Писання
Використання Біблії у проповіді й богослужінні
Канон Святого Письма
Канон Старого Завіту
Канон Нового Завіту
Апокрифи
Достовірність біблійного тексту
Рукописи Старого Завіту
Рукописи Нового Завіту
Археологія і достовірність Біблії
Мови Біблії
Давньоєврейська й арамейська мови
Давньогрецька мова
Транслітерація біблійних термінів
Септуагінта
Цитування Старого Завіту в Новому Завіті
Біблія і християнські традиції
Римський католицизм
Східне православ’я
Ліберальний протестантизм
Євангельський протестантизм
Біблія і світові релігії
Сучасний юдаїзм
Іслам
Інші світові релігії
Біблія і релігійні культи
Церква Ісуса Христа Святих останніх днів
Свідки Єгови
«Християнська наука»
Рух «Нью-ейдж»
Історія спасіння у Старому Завіті
Таблиці мір, ваг і грошових одиниць
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