Профессор Эфраим Элимелех Урбах, президент Израильской академии наук, является одним из крупнейших авторитетов в области иудаистики не только в Израиле, но и во всем мире.

Э. Урбах родился в 1912 г. в городке Влоцлавске Варшавской губернии в хасидской семье. В детстве посещал хедер, учился в иешивах и еврейской гимназии своего городка, затем в раввинской семинарии в Бреславле (ныне Вроцлав), где получил звание раввина (смиха), и в университете того же города, где изучал семитскую филологию и историю. Высшее образование завершил в Римском университете, где получил ученую степень доктора филологических наук. В 1935-1938 гг. читал лекции в бреславльской семинарии (где ранее учился). В 1938 г. переехал в Иерусалим, преподавал в средней школе. Во время Второй мировой войны служил в качестве военного раввина в британской армии, в т.ч. в Еврейской бригаде, образованной в ее составе в 1944 г. После войны Э. Урбах вернулся в Иерусалим, где занял должность директора одной из средних школ. Во время Войны за независимость служил в Армии обороны Израиля. По окончании войны работал инспектором средних школ, а затем заведующим Отделом научных учреждений при Министерстве просвещения и культуры. С 1953 г. преподавал Агаду и раввинистическую литературу в Еврейском университете в Иерусалиме. С 1956 г. занимал должность адъюнкт-профессора на кафедре Галахи и Агады и возглавлял отделение Талмуда, где в 1958 г. стал ординарным профессором. В 1956 г. был избран главой Института иудаистики, а в 1960-1961 гг. был проректором Еврейского университета.

Э. Урбах является членом Академии языка иврит (и ее ученого совета по подготовке «Исторического словаря языка иврит»). В 1962-1968 гг. он был председателем отдела гуманитарных наук Израильской академии наук, затем заместителем президента академии, а с 1980 г. он являлся ее президентом.

Э. Урбах являлся также членом-корреспондентом Американской академии иудаистики. Он был одним из инициаторов возобновления, после долгого перерыва, деятельности международных конгрессов по иудаистике, с 1957 г. собирающихся в Иерусалиме раз в четыре года. В 1957 г. был основан и Международный союз по изучению иудаистики, во главе которого Э. Урбах стоял с 1969 г. В 1970-1981 гг. он был редактором «Тарбиц» - важнейшего научного журнала в этой области, издаваемого Еврейским университетом ежеквартально. Э. Урбах возглавлял редакцию академического издания текста Мишны. В течение ряда лет он редактировал раздел иудаистики и еврейства в многотомном издании «Энциклопедия fa-иврит». Он же являлся главным редактором издания «Яд ле-Талмуд» - серии трудов, посвященных талмудической литературе (как Галахе, так и Агаде) и ее эпохе.

Э. Урбах занимал видное место и в общественной жизни; в 1973 г. ряд партий выдвинул его кандидатуру на пост президента государства Израиль. Проф. Э. Урбах умер 3 июля 1991 г.

Труды Э. Урбаха посвящены почти всем областям талмудической и средневековой раввинистической литературы. Его монументальный труд «Тосафисты (история, сочинения, система)», впервые вышедший в свет в 1955 г., неоднократно переиздавался, а в 1980 г. был издан в двух томах в весьма расширенном виде. В этом труде Э. Урбах осветил наименее известные стороны истории развития Галахи и раввинистической литературы Средневековья. На основе исследования десятков рукописей Э. Урбах воспроизвел духовный облик и деятельность тосафис-тов - учеников и продолжателей трудов Раши (Рабби Шломо Ицхаки, 1040-1105), виднейшего комментатора Библии и Талмуда, давших новое направление развитию Галахи в XII—XIII вв. в Северной Франции и Германии и пользовавшихся огромным влиянием в других еврейских центрах Европы (в Англии, Австрии, Чехии, Венгрии и на Украине). Книга описывает этих мудрецов - их биографии, их творчество, их особую систему анализа талмудических текстов, их вклад в развитие Галахи. Одновременно Э. Урбах издал, снабдив научным комментарием, книгу «Аругат fa-босем» («Гряда благовоний») Аврагама бен Азриэля, жившего в Чехии в XIII веке (три тома, Иерусалим, 1939-1963). Эта книга, написанная в первую очередь как комментарий к пиютам (литургическим поэмам), содержит обширный материал, относящийся к разным областям еврейского религиозного творчества. Обширное введение, написанное Э. Урбахом к этой книге, вышло в свет как самостоятельное

сочинение (Иерусалим, 1963) и может служить ключом к пониманию комментариев к пиютам и литургики круга тосафистов.

Монументальный труд Э. Урбаха «Галаха - ее истоки и развитие» (Тель-Авив, 1984) - развернутое введение в изучение Галахи талмудического периода, несомненно, является важнейшим вкладом в исследование этой области. Перу Э. Урбаха принадлежит также много статей и исследований на иврите, английском, французском и немецком языках, посвященных различным областям еврейских знаний: раввинистической литературе, мировоззрению мудрецов Талмуда, изучению различных текстов, относящихся к сфере Агады, Мидрашей и раввинистической литературы, а также таким областям, как история Галахи, Агады и Мидрашей и, в особенности, еврейско-христианская полемика в талмудический период и Средние века. Он написал также ряд статей по истории еврейского народа в эпоху Мишны и Талмуда, по исследованию текста Библии и связанных с этим филологических проблем. Все его исследования характеризуются глубоким знанием источников и научной литературы, посвященной иудаистике, исследованиям античного мира или семитской филологии. Предлагаемая читателю в сокращенном виде монография Э. Урбаха «Мудрецы Талмуда (их верования и мнения)», впервые опубликована в Иерусалиме в 1969 г. и неоднократно переиздавалась (англ. пер. - 1979). Немногие работы, существовавшие в этой области до ее появления, были тенденциозными и в основном апологетическими. Э. Урбах рассматривает духовный мир мудрецов Талмуда без всякой предвзятости, максимально используя историко-филологический метод и сравнение параллельных источников, включая как еврейские сочинения других периодов, так и нееврейские источники - греческие, римские (и прочие на латинском языке), персидские. Одно из важнейших достоинств этого труда заключается в том, что им вскрыто разнообразие течений и мнений в мировоззрении мудрецов Талмуда, весьма далеком от идейного конформизма. Этот богатый духовный мир откроется теперь и русскому читателю.