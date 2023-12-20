"Уроки Біблії" не є результатом праці однієї людини. Вони були написані кількома авторами, що дотримувалися принципів чистого євангельського вчення і ґрунтовного тлумачення Писання. Метою їхньої праці було прагнення надати чисте, могутнє живе Слово Боже для навчання тіла Христового.

Спочатку "Уроки Біблії" були опубліковані у тридцяти двох томах. Вперше їх опублікувало видавництво "World Christian Ministries", переклад і видавничу роботу виконував др. К. Костів. Пізніше Асамблеї Божі Канади надали дозвіл місії "Мастерз Фаундейшн" перевидати це видання, розподіливши матеріал у вісім томів. Перегляд і виправлення здійснювалися кандидатом історичних наук Р. Соловієм, ректором Львівської богословської семінарії, і В. Філіпповичем, викладачем семінарії.

"Уроки Біблії" охоплюють восьмирічний цикл навчання: приблизно сорок відсотків матеріалу присвячено Старому Завіту, і стільки ж Новому, решта матеріалу носить тематичний характер і базується на всьому Писанні. Кожен том містить приблизно чотириста сторінок з темами, що охоплюють усю Біблію.

Біблія - це послання Бога до людини, що показує як отримати спасіння і повноцінне життя. Оскільки Слово Боже є істиною, ми можемо вважати, що Біблія торкається кожного аспекту людського буття, дає вирішення будь-яких проблем, з якими зустрічаються люди. Тому нашим завданням є правильно тлумачити Біблію не лише в аспекті її богословського змісту, але й в аспекті практичного застосування біблійних істин.

Уроки Біблії – Підручники для церковного навчання – Том 1

Розподіл: Львівська Богословська Семінарія. – Видання: Торонто, Канада: Мастерс Фаундейшн, 2005. – 276 с.

ISBN 1-895918-18-9

Уроки Біблії – Підручники для церковного навчання – Том 1 – Зміст

Частина 1. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД БІБЛІЇ

1. Біблія е правдивою - 2. Тема Біблії — спасіння вірою в жертву Христа - 3. Визволення з Єгипту - 4. Божа рука над Ізраїлем - 5. Просвітлений розум і співаюче серце - 6. Божі промовці (пророки) - 7. Добра вістка для всіх - 8. Світло для світу - 9. Спалах П’ятидесятниці - 10. Лекції для молодих християн - 11. Пересторога для вірних - 12. Об’явлення Ісуса Христа - 13. Книга книг

Частина 2. НОВОЗАВІТНА ЦЕРКВА

1. Сутність, передісторія та утворення Церкви - 2. Духовний характер Церкви - 3. Атрибути Церкви - 4. Організація Церкви: християнські служіння - 5. Організація Церкви: Церковні Богослужіння і таїнства - 6. Засоби благодаті - 7. Таїнства - 8. Призначення й завдання Церкви - 9. Даремні намагання сатани знищити Церкву у добу Старого Завіту - 10. Безуспішні намагання сатани знищити Церкву у час Нового Завіту

Частина З. СВЯТИЙ ДУХ І БІБЛІЯ

1. Важливі питання - 2. Різноманітні імена Духа - 3. Різноманітні імена Духа (продовження) - 4. “Святий Дух” - 5. “Дух Благодаті” - 6. “Дух Усиновлення” - 7. Символи Духа - 8. “Жива Вода” - 9. Святий Дух у Старому Завіті - 10. Святий Дух у Новому Завіті - 11. Святий Дух у житті віруючих людей - 12. Святий Дух у житті віруючих людей (продовження) - 13. Хрещення Святим Духом - 14. Чи потрібні мови? - 15. Дія Святого Духа в людському житті

Частина 3. ДУХОВНІ ДАРИ

1. Духовні Дари - 2. Пояснення Дарів. Дари надзвичайного знання. Дар слова мудрості - 3. Дар слова знання - 4. Дар розпізнавання духів - 5. Дари надзвичайної сили й дії. Дар віри - 6. Дари оздоровлень - 7. Дари творення чуд - 8. Дари надзвичайного мовлення. Дар пророкування - 9. Дар різних мов (незнаних) - 10. Дар вияснення мов - 11. Інші дари

Частина 4. БОЖЕСТВЕННЕ ЗЦІЛЕННЯ

1. Причини хвороб - 2. Зцілення в Старому і Новому Завітах - 3. Важливість і незмінність вчення про Божественне зцілення - 4. Природне і духовне знання. Підстава для зцілення - 5. Повний авторитет в Імені Ісуса та слово зцілення - 6. Результати зцілення для хворого. Факти Божественного зцілення - 7. Віра і зцілення - 8. Праведність і віра - 9. Чи е хвороба наслідком духовного занепаду та гріхопадіння? - 10. Працьовитий Слуга: роль Святого Духа у зціленні - 11. Публічний спротив - 12. Найбільш розповсюджені питання, що стосуються Божественного зцілення

Уроки Біблії – Підручники для церковного навчання – Том 2

Розподіл: Львівська Богословська Семінарія. – Видання: Торонто, Канада: Мастерс Фаундейшн, 2005. – 383 с.

ISBN 1-895918-20-0

Уроки Біблії – Підручники для церковного навчання – Том 2 - Зміст

Частина 5. ПОЧАТКИ ТВОРІННЯ

1. Створення всесвіту - 2. Як почався гріх - 3. Жнива ненависті (перше вбивство) - 4. Коли Господь судить гріх (всесвітній потоп) - 5. Завіт Ноя - 6. Провал власної волі - 7. Тріумф довіри - 8. Благословення через послух - 9. Вибір вірою - 10. Завіт Авраама - 11. Врятування через благодать - 12. Авраам: випробуваний, але вірний - 13. Шукаючи Божу волю (Ісаак та Ревекка)

Частина 6. ПАТРІАРХИ

1. Блаженні миротворці - 2. Потурання своїм бажанням - 3. Прихід царя (Свято Різдва) - 4. Ціна обману - 5 Визнання Божого керівництва - 6. Змінене Богом життя (Яків) - 7. Духовне оновлення - 8. Злигодні й нещастя — Боже знаряддя - 9. Як ставитися до злигоднів і нещасть - 10. Нагорода вірності - 11. Як Бог вживає обставини? - 12. Шляхетність прощення (Йосип і брати) - 13. Піклуючись про інших

Частина 7. БІБЛІЯ ТА ХРИСТИЯНСЬКЕ ЖИТТЯ

1. Біблія — це Боже Слово - 2. Тема Біблії — це Христос - 3. Пророцтво свідчить про Біблію - 4. Спасіння — це потреба людини - 5. Найбільша подія в історії (Великдень) - 6. Спасіння — це Боже передбачливе забезпечення - 7. Як людина може спастися? - 8. Союз і спільність - 9. Послух Біблії - 10. Молитва — це привілей віруючих людей - 11. Як вести переможне життя? - 12. Святий Дух — наш Помічник - 13. Жертвування Богові

Частина 8. ПОДОРОЖІ ІЗРАЇЛЮ

1. Боже передбачливе піклування - 2. Мойсей — Богом обраний провідник - 3. Вибирайте — суд або милосердя! - 4. Спасені через жертву - 5. Божественне керівництво - 6. Божественне постачання - 7. Богом дана перемога - 8. Безпечне керівництво для життя - 9. Сила заступницької молитви та клопотання - 10. Приклад благословення - 11. Потреба пошани - 12. Наслідки невірства - 13. Найвищий ступінь великої кар’єри

Уроки Біблії – Підручники для церковного навчання – Том 3

Розподіл: Львівська Богословська Семінарія. – Видання: Торонто, Канада: Мастерс Фаундейшн, 2005. – 342 с.

ISBN 1-895918-22-7

Уроки Біблії – Підручники для церковного навчання – Том 3 – Зміст

Частина 9. ХРИСТОС - ЦАР ТА СПАСИТЕЛЬ. РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

1. Представлення Ісуса Христа - 2. Як подолати випробовування та спокуси - 3. Авторитетне служіння - 4. Допомога тілу й душі - 5. Життя за християнськими принципами - 6. Справжня праведність - 7. Християнські мотиви - 8. Практикуйте те, що ви проповідуєте - 9. Віра, що діє - 10. Шлях величності - 11. Ціль Господнього дня - 12. Мир, який дає Господь Ісус Христос - 13. Обернення розпачу в надію

Частина 10. ХРИСТОС - ЦАР ТА СПАСИТЕЛЬ. РОЗДІЛ ДРУГИЙ

1. Допоможіть безпомічним - 2. Доручення йти - 3. Важливість виконування Божого Слова - 4. Народження Спасителя - 5. Незрівнянний Суддя - 6. Зображення Царства - 7. Джерело задоволення - 8. Таємниця миру (спокою) - 9. Роблячи Слово ефективним - 10. Варто бути наполегливим - 11. Як ми можемо уникнути помилок - 12. Визнання Христа як Господа - 13. Об’явлення, якого ми потребуємо

Частина 11. ХРИСТОС - ЦАР ТА СПАСИТЕЛЬ. РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

1. Таємниця сили - 2. Ключ до величності - 3. Заклик до учнівства - 4. Заклик до служіння - 5. Міра величності - 6. Дар зору - 7. Повновладний (безмежний) авторитет - 8. Нерозсудливість ворожого ставлення до Христа - 9. Христове запрошення - 10. Джерело справжньої мудрості - 11. Найбільша заповідь - 12. Гріх лицемірства - 13. Провіщення майбутнього

Частина 12. ХРИСТОС - ЦАР ТА СПАСИТЕЛЬ. РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ

1. Підготовка до другого Приходу Христа - 2. Очікування повернення Христа - 3. Працюючи під час очікування - 4. Мудреці поклоняються Христові (Свято Різдва) - 5. Наша відповідальність і звітність перед Христом - 6. Дар любові - 7. Розуміння Господньої Вечері - 8. Ціна посвяти - 9. Трагедія зради - 10. Коли Христос під судом - 11. Коли віруючий робить хибний крок і падає - 12. Що ви зробите з Ісусом? - 13. Тріумф Хреста

Уроки Біблії – Підручники для церковного навчання – Том 4

Розподіл: Львівська Богословська Семінарія. – Видання: Торонто, Канада: Мастерс Фаундейшн, 2005. – 378 с.

ISBN 1-895918-24-3

Уроки Біблії – Підручники для церковного навчання – Том 4 - Зміст

Частина 13. ПОЧАТОК ЖИТТЯ В ХАНАААНІ

1. Відповідь на Божий заклик - 2. Вірити в те, що Бог говорить - 3. Іти за Божим планом - 4. Здобуття Єрихону - 5. Трагічні наслідки гріха - 6. Для Бога немає нічого неможливого - 7. Роблячи правильний вибір - 8. Воскреслий Господь Ісус Христос - 9. Зустріч труднощів із відвагою - 10. Небезпека упередженості - 11. Висока ціна низького життя - 12. Турбота та присвячення - 13. Нагорода вірності

Частина 14. ОЗНАКИ ХРИСТИЯНИНА

1. Віра - 2. Надія - 3. Перемога - 4. Покора - 5. Відокремлення - 6. Управління - 7. Присвячення - 8. Служіння - 9. Співробітництво - 10. Вірність - 11. - Прощення - 12. Уважне й турботливе .ставлення до інших - 13. Любов

Частина 15. САМУЇЛ І САУЛ

1. Богом дана Дитина - 2. Небезпека поблажливого ставлення до зла - 3. Боже покликання служити - 4. Наслідки гріха - 5. Вищість та зверхність Бога - 6. Шлях до пробудження - 7. Живий на вічні віки - 8. Вибір керівника - 9. Заклик до стійкого життя - 10. Перемога завдяки побожній відвазі - 11. Безглуздя свавілля - 12. Гидота чарівництва й ворожбитства - 13. Результати бунту

Частина 16. РАННЄ ЖИТТЯ ДАВИДА

1. Святий Дух дає силу - 2. Зустріч опозиції - 3. Жорстокість заздрості - 4. Обов’язки дружби - 5. Наука про те, як справлятися з труднощами - 6. Вияв прощення - 7. Вияв здорового судження - 8. Перемога над розчаруванням і байдужістю - 9. Наш чудовий Бог - 10. Наш чудовий, незрівнянний і бездоганний Господь Ісус Христос - 11. Постійне піклування й турбота Бога - 12. Велика Божа доброта - 13. Чудове Боже Слово

Уроки Біблії – Підручники для церковного навчання – Том 5

Розподіл: Львівська Богословська Семінарія. – Видання: Торонто, Канада: Мастерс Фаундейшн, 2005. – 314 с.

ISBN 1-895918-26-Х

Уроки Біблії – Підручники для церковного навчання – Том 5 - Зміст

Частина 17. РАННЯ ЦЕРКВА. РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

1. Господь Церкви - 2. Підготовка до П’ятидесятниці - 3. Зішесття Святого Духа - 4. Наслідки Зішестя Святого Духа (П’ятидесятниці) - 5. Чуда в Церкві - 6. Вірні в переслідуванні - 7. Єдність у Церкві - 8. Лицемірство у Церкві - 9. Божественне визволення - 10. Християнська надія - 11. Певна основа християнина - 12. Християнський приклад - 13. Християнське життя

Частина 18. РАННЯ ЦЕРКВА. РОЗДІЛ ДРУГИЙ

1. Співпраця в Церкві - 2. Ціна учнівства - 3. Масштаб Церкви - 4. Сповіщення про чудове Народження Ісуса - 5. Особисте свідчення - 6. Божа сила в дії - 7. Перемога нац упередженням - 8. Представлення Христового імені - 9. Коли Церква молиться - 10. Християнська настанова - 11. Християнський розвиток - 12. Християнське довготерпіння - 13. Християнська врівноваженість

Частина 19. ЦАР ДАВИД

1. Служителі в Божому плані - 2. Покарання й радість - 3. Незмінні й вічні Божі обітниці - 4. Вміння виявляти доброту - 5. Він живе навіки! - 6. Покаяння та прощення - 7. Гріх бунтарства - 8. Сумні жнива (загибель Авесалома) - 9. Важливість вибору - 10. Наш Великий Бог - 11. Довіра до Господа - 12. Помазаний Духом - 13. Поклоніння Господові

Частина 20. ЖИТТЯ Й ТВОРИ СОЛОМОНА

1. Шлях до пошани - 2. Прийняття мудрої поради - 3. Встановлення правильних пріоритетів - 4. Ключі до Божого благословення - 5. Будування за Божим планом - 6. Посвячення й відданість - 7. Божі відповіді на питання життя - 8. Користь від мудрості - 9. Висока якість мудрості - 10. Мудрість дисципліни - 11. Мудрість тверезості та стриманості - 12. Безглуздя залишення Бога - 13. Порожне життя - 14. Мета життя

Уроки Біблії – Підручники для церковного навчання – Том 6

Розподіл: Львівська Богословська Семінарія. – Видання: Торонто, Канада: Мастерс Фаундейшн, 2005. – 306 с.

ISBN 1-895918-28-6

Уроки Біблії – Підручники для церковного навчання – Том 6 - Зміст

Частина 21. ХРИСТОС – ЛЮДСЬКИЙ СИН. ЧАСТИНА ПЕРША

1. Пристосування до Божого плану - 2. Радість підпорядкування - 3. Обраний свідчити - 4. Посвячений Богові - 5. Підготовка до життя - 6. Коли люди відкидають істину - 7. Поклик до учнівства - 8. Дороговкази до побожності - 9. Життєдайний Христос - 10. Любов у дії - 11. Відповідь на поклик Христа - 12. Люби свого ближнього - 13. Шукання справжнього успіху

Частина 22. ХРИСТОС - ЛЮДСЬКИЙ СИН. ЧАСТИНА ДРУГА

1. Відгук на Божий поклик - 2. Ціни посвяти себе Господові та слідування за Ним - 3. Радість світові (Різдво) - 4. Покаяння приводить до радості - 5. Належне використання ресурсів - 6. Підготовка до вічності - 7. Вияв нашої вдячності - 8. Підготовка до повернення Христа - 9. Шукаючи та спасаючи грішників - 10. Служіння Христа - 11. Привітання Христа - 12. Рішення в справі Христа - 13. Дивлячись на Спасителя

Частина 23. ПОСЛАННЯ ДО ЄВРЕЇВ

1. Великий Божий Син - 2. Суверенний Спаситель - 3. Вірний Слуга - 4. Безгрішний приклад - 5. Незмінний Спаситель - 6. Кращий Завіт - 7. Воскреслий Господь - 8. Кращий план - 9. Краща жертва - 10. Привілей віруючого - 11. Підбадьорення віруючого - 12. Розвиток віруючого - 13. Обов’язки віруючого

Частина 24. ЦАРІ ТА ПРОРОКИ ІЗРАЇЛЮ

1. День П’ятидесятниці - 2. Наслідуючи добру пораду - 3. Заміна істинного поклоніння - 4. Божа передбачлива турбота - 5. Декларація незалежності - 6. Як зустрічати занепад духа та знеохочення - 7. Суд над жадобою - 8. Таємниця духовної сили - 9. Покора, Божий витий шлях - 10. Вплив побожного життя - 11. Перешкоджаюча сила упередженості - 12. Вимога праведності - 13. Коли народ забуває Бога

Уроки Біблії – Підручники для церковного навчання – Том 7

Розподіл: Львівська Богословська Семінарія. – Видання: Торонто, Канада: Мастерс Фаундейшн, 2005. – 294 с.

ISBN 1-895918-30-8

Уроки Біблії – Підручники для церковного навчання – Том 7 - Зміст

Частина 25. ХРИСТОС - БОЖИЙ СИН. РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

1. Залишаючи все, щоб слідувати за Христом - 2. Чудотворець - 3. Нове народження - 4. Нове життя - 5. Нагороджена віра - 6. Великий Постачальник - 7. Вода життя - 8. Спаситель, який прощає - 9. Спаситель, який дає зір - 10. Добрий Пастир - 11. Подавець життя - 12. Вшановуючи та прославляючи Христа - 13. Значення Христової смерті

Частина 26. ХРИСТОС - БОЖИЙ СИН. РОЗДІЛ ДРУГИЙ

1. Вияв покори - 2. Трагедія зради - 3. Живе Слово (Свято Різдва) - 4. Основа християнської надії - 5. Плідне життя - 6. Служіння Святого Духа - 7. Христове служіння молитвою - 8. Вірний, коли інші зневірилися - 9. Коли Правда під судом - 10. Ціна вільного спасіння - 11. Незаперечний доказ воскресіння - 12. Божественна присутність і забезпечення - 13. Любов — мотив і рушійна сила служіння

Частина 27. ЦАРІ ТА ПРОРОКИ ЮДЕЇ

1. Пошуки Божої допомоги - 2. Допомога в життєвих змаганнях - 3. Пошана до Божого дому - 4. Відповідь на Божий заклик - 5. Наш незрівнянний Бог - 6. Воскреслий Христос - 7. Ефективна молитва - 8. Покаяння призводить до відновлення - 9. Живучи Божим Словом - 10. Дисципліна (покарання) народу - 11. Божа справедливість - 12. Заснування Божого Царства - 13. Обітниця П’ятидесятниці

Частина 28. БОЖИЙ НАРОД У ПОЛОНІ

1. Реакція людини на Боже милосердя - 2. Життя з Богом - 3. Віра наших батьків - 4. Божі свідки - 5. Джерело життя - 6. Обіцяне життя - 7. Встановлення відповідного пріоритету - 8. Вірність під час випробовувань - 9. Небезпека ігнорування Бога - 10. Бог е Володарем світу - 11. Погляд у майбутнє - 12. Служити там, куди посилає Бог - 13. Відданість справі приносить перемогу

Уроки Біблії – Підручники для церковного навчання – Том 8

Розподіл: Львівська Богословська Семінарія. – Видання: Торонто, Канада: Мастерс Фаундейшн, 2005. – 344 с.

ISBN 1-895918-32-4

Уроки Біблії – Підручники для церковного навчання – Том 8 - Зміст

Частина 29. ЖИТТЯ І ПИСАННЯ ПАВЛА. РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

1. Справжнє навернення - 2. Йдучи з Євангелієм - 3. Перемагаючи опозицію - 4. Прославлення Бога приносить визволення - 5. Християнські перспективи - 6. Вплив і дії Євангелії - 7. Наполегливість у праведності - 8. Єдиний правдивий Бог - 9. Щоденна вірність - 10. Справжня мудрість і сила - 11. Любов — найбільша - 12. Випробуваний, але правдивий - 13. Зустрічаючи майбутнє з Богом

Частина 30. ЖИТТЯ Й ПИСАННЯ ПАВЛА. РОЗДІЛ ДРУГИЙ

1. Зразок перемоги - 2. Шукання зрілості - 3. Відвага під час переслідування - 4. Коли Бог став Людиною - 5. Обстоювання істини - 6. Порятунок від задумів сатани - 7. Успішний захист - 8. Могутнє свідчення - 9. Довіра під час кризи - 10. Ефективна дія євангелії - 11. Переможне християнське життя - 12. Служіння примирення - 13. Тріумфальна зустріч смерті

Частина 31. ВІДНОВЛЕННЯ БОЖОГО НАРОДУ

1. Повернення і пробудження - 2. Пріоритети Божого діла - 3. Помазаний на служіння - 4. Воскресіння — провіщене та здійснене - 5. Цінність посвяти - 6. Зміцнений Божою присутністю - 7. Пробудження святості - 8. Рішення, що має успіх - 9. Зовнішня опозиція - 10. Внутрішня опозиція - 11. Розуміння праці Духа - 12. Задоволення Божого рівня святості - 13. Благословення через послух

Частина 32. ХРИСТОС – ТРІУМФАЛЬНИЙ ГОСПОДЬ