Книга Олега Ущенка «За тиждень — Великдень!» — це щемлива та сповнена світлого гумору мандрівка у світ дитинства, де приготування до найбільшого християнського свята стає справжнім маркером справжності життя. Автор майстерно відтворює атмосферу галицького Опілля середини XX століття, коли Великдень був не просто релігійною подією, а актом тихого спротиву сірій радянській буденності. Через дитяче сприйняття ми бачимо світ, де паску місять із демонстративною повагою, вікна миють так, ніби крізь них дивитимуться самі апостоли, а запахи часнику та свіжої випічки здатні на певний час відсунути на задній план тривоги зовнішнього світу.

Це видання — справжня побутова енциклопедія галицької родини. Ущенко описує традиції, що передавалися від бабусь до онуків: від розписування писанок до секретів домашньої кухні. Книга нагадує нам, що традиція — це те, що робить українців «своїми» в будь-яких колізіях, даруючи відчуття затишку, турботи та незнищенної віри у Воскресіння. Завершується оповідь практичним додатком — унікальним рецептом опільської паски, який дозволяє читачеві не лише відчути дух свята крізь текст, а й відтворити його на власній кухні.

Олег Ущенко — За тиждень — Великдень!

Львів : Свічадо, 2026. — 144 с.

ISBN 978-617-8643-41-6. Автор: Олег Ущенко.

