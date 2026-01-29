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Варела - Отелесненный ум

Варела - Отелесненный ум
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy
Series Буддизм и наука (1 book)

Традиционная наука долгое время рассматривала мозг как устройство, которое просто обрабатывает информацию из внешнего мира. Авторы «Отелесненного ума» разрушают этот стереотип. Они вводят понятие энактивизма: познание — это не отражение «объективного» мира, а его «сотворение» в процессе живой деятельности организма.

Книга предлагает мост между строгой наукой и живым человеческим опытом, используя методы буддийской медитации для понимания работы сознания.

Варела Ф., Томпсон Э., Рош Э. - Отелесненный ум - Когнитивная наука и человеческий опыт

Пер. с англ. К. Тулуповой; отв. ред. В. Лысенко; предисловие к рус. изд. академика В. Лекторского. — М.: Фонд «Сохраним Тибет», 2023. — 456 с. — (Буддизм и наука).

ISBN 978-5-905792-50-2

Варела Ф., Томпсон Э., Рош Э. - Отелесненный ум - Когнитивная наука и человеческий опыт - СодержаниеВ. А. Лекторский. Предисловие к первому русскому изданию

В. Г. Лысенко. О переводе ключевых терминов. Замечания ответственного редактора

Джон Кабат-Зинн. Предисловие к исправленному изданию

Эван Томпсон. Введение в исправленное издание

Элеонора Рош. Введение в исправленное издание

Благодарности

Введение

I. ОТПРАВНАЯ ТОЧКА

  • Глава 1. Базовый замкнутый круг: в голове рефлексирующего ученого

    • Предзаданное условие

    • Что такое когнитивная наука?

    • Когнитивная наука в замкнутом круге

    • Тема этой книги

  • Глава 2. Что мы понимаем под «человеческим опытом»?

    • Наука и феноменологическая традиция

    • Крах феноменологии

    • Незападная философская традиция

    • Изучение опыта с помощью метода: внимательность/осознанность

    • Роль рефлексии при анализе опыта

    • Экспериментирование и экспериментальный анализ

II. РАЗНОВИДНОСТИ КОГНИТИВИЗМА

  • Глава 3. Символы: когнитивистская гипотеза

    • Облако базовых понятий

    • Определяя когнитивистскую гипотезу

    • Проявления когнитивизма

    • Когнитивизм и человеческий опыт

    • Опыт и вычислительная теория ума

  • Глава 4. «Я» в буре переживаний

    • Что мы понимаем под «я»?

    • Поиск «я» в совокупностях

    • Моментарность и мозг

    • Совокупности без «я»

III. РАЗНОВИДНОСТИ ЭМЕРДЖЕНТНОСТИ

  • Глава S. Эмерджентные свойства и коннекционизм

    • Самоорганизация: корни альтернативы

    • Стратегия коннекционизма

    • Эмерджентность и самоорганизация

    • Коннекционизм сегодня

    • Нейронные эмерджентности

    • Символы уходят

    • Связь символов и эмерджентности

  • Глава 6. Ум без «я»

    • Общества ума

    • Общество объектных отношений

    • Взаимозависимое возникновение

    • Анализ базовых элементов

    • Осознанность и свобода

    • Сознания без «я»; разделенные агенты

    • Разумея мир

IV. ШАГИ К СРЕДИННОМУ ПУТИ

  • Глава 7. Картезианская тревога

    • Чувство неудовлетворенности

    • Возвращаясь к репрезентации

    • Картезианская тревога

    • Шаги к срединному пути

  • Глава 8. Энакция: отелесненное познание

    • Восстановление здравого смысла

    • Возвращаясь к самоорганизации

    • Цвет как конкретный пример исследования

    • Познание как отелесненное действие

    • Отступление в сторону естественного отбора

  • Глава 9. Эволюционное прокладывание пути и естественный дрейф

    • Адаптационизм: идея в состоянии перехода

    • Горизонт множества механизмов

    • За гранью совершенства в эволюции и познании

    • Эволюция: экология и развитие в конгруэнтности

    • Уроки подхода к эволюции как к естественному дрейфу...

    • Определяя энактивный подход

    • Энактивная когнитивная наука

    • В заключение

V. МИРЫ БЕЗ ОПОРЫ

  • Глава 10. Срединный путь

    • Взывая к безопорности

    • Нагарджуна и традиция мадхьямаки

    • Две истины

    • Безопорность в современной мысли

  • Глава 11. Прокладываем путь, идя по нему

    • Наука и опыт во взаимном обмене

    • Нигилизм и необходимость планетарного мышления

    • Ниситани Кэйдзи

    • Этика и преобразование человека

Приложение А: терминология медитации

Приложение В: категории событий опыта, используемых в практике внимательности/осознанности

Приложение С: публикации о буддизме и внимательности/ осознанности

Тхеравада

Махаяна и дзен

Ваджраяна

Список литературы

Views 347
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Added 29.01.2026
Author brat lexmak
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