Варела - Отелесненный ум
Традиционная наука долгое время рассматривала мозг как устройство, которое просто обрабатывает информацию из внешнего мира. Авторы «Отелесненного ума» разрушают этот стереотип. Они вводят понятие энактивизма: познание — это не отражение «объективного» мира, а его «сотворение» в процессе живой деятельности организма.
Книга предлагает мост между строгой наукой и живым человеческим опытом, используя методы буддийской медитации для понимания работы сознания.
Варела Ф., Томпсон Э., Рош Э. - Отелесненный ум - Когнитивная наука и человеческий опыт
Пер. с англ. К. Тулуповой; отв. ред. В. Лысенко; предисловие к рус. изд. академика В. Лекторского. — М.: Фонд «Сохраним Тибет», 2023. — 456 с. — (Буддизм и наука).
ISBN 978-5-905792-50-2
Варела Ф., Томпсон Э., Рош Э. - Отелесненный ум - Когнитивная наука и человеческий опыт - СодержаниеВ. А. Лекторский. Предисловие к первому русскому изданию
В. Г. Лысенко. О переводе ключевых терминов. Замечания ответственного редактора
Джон Кабат-Зинн. Предисловие к исправленному изданию
Эван Томпсон. Введение в исправленное издание
Элеонора Рош. Введение в исправленное издание
Благодарности
Введение
I. ОТПРАВНАЯ ТОЧКА
Глава 1. Базовый замкнутый круг: в голове рефлексирующего ученого
Предзаданное условие
Что такое когнитивная наука?
Когнитивная наука в замкнутом круге
Тема этой книги
Глава 2. Что мы понимаем под «человеческим опытом»?
Наука и феноменологическая традиция
Крах феноменологии
Незападная философская традиция
Изучение опыта с помощью метода: внимательность/осознанность
Роль рефлексии при анализе опыта
Экспериментирование и экспериментальный анализ
II. РАЗНОВИДНОСТИ КОГНИТИВИЗМА
Глава 3. Символы: когнитивистская гипотеза
Облако базовых понятий
Определяя когнитивистскую гипотезу
Проявления когнитивизма
Когнитивизм и человеческий опыт
Опыт и вычислительная теория ума
Глава 4. «Я» в буре переживаний
Что мы понимаем под «я»?
Поиск «я» в совокупностях
Моментарность и мозг
Совокупности без «я»
III. РАЗНОВИДНОСТИ ЭМЕРДЖЕНТНОСТИ
Глава S. Эмерджентные свойства и коннекционизм
Самоорганизация: корни альтернативы
Стратегия коннекционизма
Эмерджентность и самоорганизация
Коннекционизм сегодня
Нейронные эмерджентности
Символы уходят
Связь символов и эмерджентности
Глава 6. Ум без «я»
Общества ума
Общество объектных отношений
Взаимозависимое возникновение
Анализ базовых элементов
Осознанность и свобода
Сознания без «я»; разделенные агенты
Разумея мир
IV. ШАГИ К СРЕДИННОМУ ПУТИ
Глава 7. Картезианская тревога
Чувство неудовлетворенности
Возвращаясь к репрезентации
Картезианская тревога
Шаги к срединному пути
Глава 8. Энакция: отелесненное познание
Восстановление здравого смысла
Возвращаясь к самоорганизации
Цвет как конкретный пример исследования
Познание как отелесненное действие
Отступление в сторону естественного отбора
Глава 9. Эволюционное прокладывание пути и естественный дрейф
Адаптационизм: идея в состоянии перехода
Горизонт множества механизмов
За гранью совершенства в эволюции и познании
Эволюция: экология и развитие в конгруэнтности
Уроки подхода к эволюции как к естественному дрейфу...
Определяя энактивный подход
Энактивная когнитивная наука
В заключение
V. МИРЫ БЕЗ ОПОРЫ
Глава 10. Срединный путь
Взывая к безопорности
Нагарджуна и традиция мадхьямаки
Две истины
Безопорность в современной мысли
Глава 11. Прокладываем путь, идя по нему
Наука и опыт во взаимном обмене
Нигилизм и необходимость планетарного мышления
Ниситани Кэйдзи
Этика и преобразование человека
Приложение А: терминология медитации
Приложение В: категории событий опыта, используемых в практике внимательности/осознанности
Приложение С: публикации о буддизме и внимательности/ осознанности
Тхеравада
Махаяна и дзен
Ваджраяна
Список литературы
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