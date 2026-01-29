Варела - Отелесненный ум

Традиционная наука долгое время рассматривала мозг как устройство, которое просто обрабатывает информацию из внешнего мира. Авторы «Отелесненного ума» разрушают этот стереотип. Они вводят понятие энактивизма: познание — это не отражение «объективного» мира, а его «сотворение» в процессе живой деятельности организма.

Книга предлагает мост между строгой наукой и живым человеческим опытом, используя методы буддийской медитации для понимания работы сознания.

Варела Ф., Томпсон Э., Рош Э. - Отелесненный ум - Когнитивная наука и человеческий опыт

Пер. с англ. К. Тулуповой; отв. ред. В. Лысенко; предисловие к рус. изд. академика В. Лекторского. — М.: Фонд «Сохраним Тибет», 2023. — 456 с. — (Буддизм и наука).

ISBN 978-5-905792-50-2

Варела Ф., Томпсон Э., Рош Э. - Отелесненный ум - Когнитивная наука и человеческий опыт - СодержаниеВ. А. Лекторский. Предисловие к первому русскому изданию

В. Г. Лысенко. О переводе ключевых терминов. Замечания ответственного редактора

Джон Кабат-Зинн. Предисловие к исправленному изданию

Эван Томпсон. Введение в исправленное издание

Элеонора Рош. Введение в исправленное издание

Благодарности

Введение

I. ОТПРАВНАЯ ТОЧКА

Глава 1. Базовый замкнутый круг: в голове рефлексирующего ученого Предзаданное условие Что такое когнитивная наука? Когнитивная наука в замкнутом круге Тема этой книги

Глава 2. Что мы понимаем под «человеческим опытом»? Наука и феноменологическая традиция Крах феноменологии Незападная философская традиция Изучение опыта с помощью метода: внимательность/осознанность Роль рефлексии при анализе опыта Экспериментирование и экспериментальный анализ



II. РАЗНОВИДНОСТИ КОГНИТИВИЗМА

Глава 3. Символы: когнитивистская гипотеза Облако базовых понятий Определяя когнитивистскую гипотезу Проявления когнитивизма Когнитивизм и человеческий опыт Опыт и вычислительная теория ума

Глава 4. «Я» в буре переживаний Что мы понимаем под «я»? Поиск «я» в совокупностях Моментарность и мозг Совокупности без «я»



III. РАЗНОВИДНОСТИ ЭМЕРДЖЕНТНОСТИ

Глава S. Эмерджентные свойства и коннекционизм Самоорганизация: корни альтернативы Стратегия коннекционизма Эмерджентность и самоорганизация Коннекционизм сегодня Нейронные эмерджентности Символы уходят Связь символов и эмерджентности

Глава 6. Ум без «я» Общества ума Общество объектных отношений Взаимозависимое возникновение Анализ базовых элементов Осознанность и свобода Сознания без «я»; разделенные агенты Разумея мир



IV. ШАГИ К СРЕДИННОМУ ПУТИ

Глава 7. Картезианская тревога Чувство неудовлетворенности Возвращаясь к репрезентации Картезианская тревога Шаги к срединному пути

Глава 8. Энакция: отелесненное познание Восстановление здравого смысла Возвращаясь к самоорганизации Цвет как конкретный пример исследования Познание как отелесненное действие Отступление в сторону естественного отбора

Глава 9. Эволюционное прокладывание пути и естественный дрейф Адаптационизм: идея в состоянии перехода Горизонт множества механизмов За гранью совершенства в эволюции и познании Эволюция: экология и развитие в конгруэнтности Уроки подхода к эволюции как к естественному дрейфу... Определяя энактивный подход Энактивная когнитивная наука В заключение



V. МИРЫ БЕЗ ОПОРЫ

Глава 10. Срединный путь Взывая к безопорности Нагарджуна и традиция мадхьямаки Две истины Безопорность в современной мысли

Глава 11. Прокладываем путь, идя по нему Наука и опыт во взаимном обмене Нигилизм и необходимость планетарного мышления Ниситани Кэйдзи Этика и преобразование человека



Приложение А: терминология медитации

Приложение В: категории событий опыта, используемых в практике внимательности/осознанности

Приложение С: публикации о буддизме и внимательности/ осознанности

Тхеравада

Махаяна и дзен

Ваджраяна

Список литературы