Книга Фр. Г. Варне «Джордж Мюллер – Його життя і праця» є класичним біографічним дослідженням, присвяченим одній із найвидатніших постатей християнського світу XIX століття. Автор ставить за мету розкрити перед читачем не просто хронологію подій, а духовний феномен людини, яка довела можливість цілковитої залежності від Бога в практичних справах. Основна ідея твору зосереджена на «молитві віри»: Мюллер став відомим завдяки тому, що розбудував величезну мережу сиротинців у Бристолі, ніколи не звертаючись до людей за фінансовою допомогою, а покладаючись виключно на відповіді від Господа.
Змістовна частина праці детально описує трансформацію молодого Джорджа — від марнотратного та легковажного студента до смиренного служителя. Варне приділяє значну увагу створенню Ешлі-Даунських сиротинців, де тисячі дітей отримували не лише притулок та освіту, а й духовне виховання. Автор наводить численні витяги з щоденників Мюллера, які документують дивовижні випадки, коли їжа чи кошти на вугілля з’являлися в останню хвилину як пряма відповідь на молитву. У книзі також висвітлюється його місіонерська діяльність у похилому віці, коли він об’їхав десятки країн, проповідуючи Євангеліє та надихаючи віруючих на глибшу довіру Богу.
Текст написаний у щирому, благоговійному та глибоко повчальному стилі, що робить його актуальним для кожного покоління християн. Фр. Г. Варне майстерно аналізує принципи, якими керувався Мюллер: систематичне вивчення Біблії, безперестанна молитва та абсолютна чесність у служінні. Праця служить не лише історичним документом про соціальну роботу у вікторіанській Англії, а й потужним пастирським закликом до перевірки власної віри на практиці. Це надихаюче читання для тих, хто шукає підкріплення у своїх молитовних боріннях та прагне побачити реальну силу Божу в повсякденних обставинах життя.
Фр. Г. Варне – Джордж Мюллер – Його життя і праця
З російської переклав М. Подворняк. – Торонто – Чікаго: Накладом Християнського Видавництва “Дорога Правди”, 1961. – 186 с.
Фр. Г. Варне – Джордж Мюллер – Зміст
Передмова
1. З темряви до світла
2. Нове життя
3. Огонь віри
4. Праця на новому місці
5. Свідоцтва про вислухані молитви
6. Дорога віри
7. Для Христа і для сиріт
8. Ще інші свідоцтва
9. Дещо про самого Мюллера
10. Місійні подорожі
11. Товариство розповсюдження Св. Писання
12. Відвідини сиротинців
13. Спосіб утримування сиротинців
14. Про пожертви
15. Поради для християнського життя
16. Виписки з Мюллерового щоденника
17. Проповідь Джорджа Мюллера про освячення
18. Сонце зближається до заходу
19. До небесного дому
