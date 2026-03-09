Книга Фр. Г. Варне «Джордж Мюллер – Його життя і праця» є класичним біографічним дослідженням, присвяченим одній із найвидатніших постатей християнського світу XIX століття. Автор ставить за мету розкрити перед читачем не просто хронологію подій, а духовний феномен людини, яка довела можливість цілковитої залежності від Бога в практичних справах. Основна ідея твору зосереджена на «молитві віри»: Мюллер став відомим завдяки тому, що розбудував величезну мережу сиротинців у Бристолі, ніколи не звертаючись до людей за фінансовою допомогою, а покладаючись виключно на відповіді від Господа.

Змістовна частина праці детально описує трансформацію молодого Джорджа — від марнотратного та легковажного студента до смиренного служителя. Варне приділяє значну увагу створенню Ешлі-Даунських сиротинців, де тисячі дітей отримували не лише притулок та освіту, а й духовне виховання. Автор наводить численні витяги з щоденників Мюллера, які документують дивовижні випадки, коли їжа чи кошти на вугілля з’являлися в останню хвилину як пряма відповідь на молитву. У книзі також висвітлюється його місіонерська діяльність у похилому віці, коли він об’їхав десятки країн, проповідуючи Євангеліє та надихаючи віруючих на глибшу довіру Богу.

Текст написаний у щирому, благоговійному та глибоко повчальному стилі, що робить його актуальним для кожного покоління християн. Фр. Г. Варне майстерно аналізує принципи, якими керувався Мюллер: систематичне вивчення Біблії, безперестанна молитва та абсолютна чесність у служінні. Праця служить не лише історичним документом про соціальну роботу у вікторіанській Англії, а й потужним пастирським закликом до перевірки власної віри на практиці. Це надихаюче читання для тих, хто шукає підкріплення у своїх молитовних боріннях та прагне побачити реальну силу Божу в повсякденних обставинах життя.

З російської переклав М. Подворняк. – Торонто – Чікаго: Накладом Християнського Видавництва “Дорога Правди”, 1961. – 186 с.

Фр. Г. Варне – Джордж Мюллер – Зміст

