Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Варне - Джордж Мюллер

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, UKRAINIAN LANGUAGE, **Ecclesiology Faith Experience, History, **Persecution Secret Services, *Biographies Memoirs

Книга Фр. Г. Варне «Джордж Мюллер – Його життя і праця» є класичним біографічним дослідженням, присвяченим одній із найвидатніших постатей християнського світу XIX століття. Автор ставить за мету розкрити перед читачем не просто хронологію подій, а духовний феномен людини, яка довела можливість цілковитої залежності від Бога в практичних справах. Основна ідея твору зосереджена на «молитві віри»: Мюллер став відомим завдяки тому, що розбудував величезну мережу сиротинців у Бристолі, ніколи не звертаючись до людей за фінансовою допомогою, а покладаючись виключно на відповіді від Господа.

Змістовна частина праці детально описує трансформацію молодого Джорджа — від марнотратного та легковажного студента до смиренного служителя. Варне приділяє значну увагу створенню Ешлі-Даунських сиротинців, де тисячі дітей отримували не лише притулок та освіту, а й духовне виховання. Автор наводить численні витяги з щоденників Мюллера, які документують дивовижні випадки, коли їжа чи кошти на вугілля з’являлися в останню хвилину як пряма відповідь на молитву. У книзі також висвітлюється його місіонерська діяльність у похилому віці, коли він об’їхав десятки країн, проповідуючи Євангеліє та надихаючи віруючих на глибшу довіру Богу.

Текст написаний у щирому, благоговійному та глибоко повчальному стилі, що робить його актуальним для кожного покоління християн. Фр. Г. Варне майстерно аналізує принципи, якими керувався Мюллер: систематичне вивчення Біблії, безперестанна молитва та абсолютна чесність у служінні. Праця служить не лише історичним документом про соціальну роботу у вікторіанській Англії, а й потужним пастирським закликом до перевірки власної віри на практиці. Це надихаюче читання для тих, хто шукає підкріплення у своїх молитовних боріннях та прагне побачити реальну силу Божу в повсякденних обставинах життя.

Фр. Г. Варне – Джордж Мюллер – Його життя і праця

З російської переклав М. Подворняк. – Торонто – Чікаго: Накладом Християнського Видавництва “Дорога Правди”, 1961. – 186 с.

Фр. Г. Варне – Джордж Мюллер – Зміст

Передмова

  • 1. З темряви до світла

  • 2. Нове життя

  • 3. Огонь віри

  • 4. Праця на новому місці

  • 5. Свідоцтва про вислухані молитви

  • 6. Дорога віри

  • 7. Для Христа і для сиріт

  • 8. Ще інші свідоцтва

  • 9. Дещо про самого Мюллера

  • 10. Місійні подорожі

  • 11. Товариство розповсюдження Св. Писання

  • 12. Відвідини сиротинців

  • 13. Спосіб утримування сиротинців

  • 14. Про пожертви

  • 15. Поради для християнського життя

  • 16. Виписки з Мюллерового щоденника

  • 17. Проповідь Джорджа Мюллера про освячення

  • 18. Сонце зближається до заходу

  • 19. До небесного дому

Views 91
Rating
Added 09.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

