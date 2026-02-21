Книга «Воїн армії Ісуса» Петра Ващика — це глибоко особиста та водночас документальна розповідь про тернистий шлях віри в часи тоталітарного тиску. У центрі повісті — доля людини, яка обрала безкомпромісне служіння Богові, незважаючи на жорсткі обмеження радянської епохи. Автор майстерно поєднує художній стиль публіцистики з документальною точністю, відтворюючи атмосферу підпільного життя евангельських громад, де кожен крок міг коштувати свободи. Через призму життя головного героя читач бачить не просто релігійного діяча, а справжнього «воїна», чиєю зброєю були слово молитви, непохитна моральна позиція та безмежна любов до ближнього.

Ващик детально описує випробування, через які проходили віруючі: допити, переслідування з боку спецслужб та спроби системи зламати людську гідність. Проте основний акцент у творі зроблено не на стражданнях, а на внутрішній силі християнського духу, який дозволяв залишатися вільним навіть за ґратами. Повість наповнена реальними фактами, свідченнями та роздумами про те, як віра в Ісуса Христа трансформує особистість, перетворюючи звичайну людину на мужнього захисника духовних істин. Це історія про відданість ідеалам, які вищі за земний страх і політичну кон'юнктуру.

Ця праця є важливим внеском у збереження історичної пам'яті про протестантський рух в Україні. Вона слугує закликом до сучасного покоління цінувати релігійну свободу та пам'ятати про тих, хто виборов її своєю стійкістю. Автор підкреслює, що «армія Ісуса» — це не мілітарна структура, а спільнота людей, об'єднаних перемогою над злом через добро та правду. Книга залишає відчуття глибокої пошани до героїв віри та надихає на власні духовні пошуки й відповідальність перед Богом і власним сумлінням.

Петро Ващик – Воїн армії Ісуса – Публіцистично-документальна повість

Сакраменто, Каліфорнія, США: 2001. – 122 с.

Петро Ващик – Воїн армії Ісуса - Зміст