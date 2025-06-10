Важни Томаш - Ангели
Хочу розповісти Вам про ангелів. Цілком серйозно. Адже вони — це ті “небесні духи”, які становлять невіддільну частину Божого Об’явлення, про котре розповідає нам Святе Письмо й Традиція нашої Церкви. Підраховано, що на сторінках Біблії про них згадується понад 300 разів; а ще часто- густо про ангелів написано в аскетичних творах і богословських трактатах. Про них розповідають не лише містики, а й Учителі Церкви. Навіть папи, не вагаючись, публічно розповідають про свої зустрічі з ангелами. І в жодному з цих свідчень, трактатів, роздумів ангели не постають перед нами ані надміру лагідними духами з країни казок, ані несерйозними створіннями, яким бракує чоловічих рис і котрі випадково опинилися в нашій, людській дійсності, ані смішними істотками з пухкими личками й біленькими крильцями, одягнутими в щось на зразок нічної сорочки. Наголошую на цьому, бо мені здається, що саме такими — безпорадними, трохи неуважними й смішними, хоча й обдарованими незвичайними талантами й уміннями — хотіли би представити їх нам ті, хто нині володіють ключами від метафізики й духовности, позбавленої істинної суті християнства. Маю тут на увазі (не всіх, певна річ) режисерів, художників, поетів, письменників — одне слово, кожного, хто претендує на те, щоби на зламі тисячоліть бути володарем людських душ.
Важни Томаш - Ангели
помічники Бога й друзі людини : Молитви та роздумування / Томаш Важни / Пер. з польськ. О. Манд- рики. — Львів : Свічадо, 2015. (серія “Довіритися Богові”) - 128 с.
ISBN 978-966-395-519-3
Важни Томаш - Ангели - Зміст
- Присвячую своїм любим Батькам
- Ким, власне кажучи, є ангели?
- Навіщо існують ангели?
- Мандрівка з Полем Клоделем сторінками Біблії в пошуках ангельських утручань
- Ангели, які служать і укріпляють (сторінками Нового Завіту)
- Познайоммося з архангелами ближче
- Про які важливі речі розповідають нам архангельські імена?
- Ангели показують нам велич нашої людяности
- Що в ангелів найбільш гідне подиву?
- Про впалих ангелів, які ведуть нас до згуби
- Мандрівка країною ангелів зі Слугою Божим Іваном Павлом II
- А тепер злагодженим хором нехай промовлять Отці Церкви
- Зустрічі з ангелами пап XX століття
- Як ангели впливають на людські долі?
- Ангельські сліди в Европі й Польщі
- Молитви до ангелів
- Акафіст до святого архистратига Михаїла та інших сил безплотних
- Інша молитва до святих ангелів
- Прохання до святого архангела Михаїла про спокій
- Прохання до святого архангела Михаїла про покору
- Молитва до святих архангелів про добру подорож
- Молитва до святих ангелів
- Молитва до святого архангела Гавриїла про посередництво
- Молитва до святого архангела Михаїла про добру смерть
- Молитва до святих ангелів про вразливість сумління
- Молитва до ангелів-хоронителів людей
- Ранкова молитва до ангела-хоронителя
- Молитва до ангела-хоронителя перед прийняттям важливого рішення
- Стародавня молитва до ангела-хоронителя
- Молитва до святих ангелів про допомогу й підтримку в житті
- Молитва до ангела-хоронителя про любов
- Молитва до ангела-хоронителя, покровителя дому
- Молитва до ангела-хоронителя під час хвороби
- Молитва до ангела-хоронителя перед укладенням шлюбу
- Молитва до ангела-хоронителя чоловіка
- Молитва до ангела-хоронителя дружини
- Молитва про зцілення від хвороби гріха
- Молитва до ангела з Оливної гори
- Ранкова й вечірня молитва святого Жана Віяннея
- Щоденна молитва святого Алозія до ангела-хоронителя
- Молитва святого Франциска Салезія до ангела-хоронителя
- Молитва святої Терези від Дитятка Ісуса до ангела-хоронителя
- Стародавня ірландська молитва до ангела-хоронителя
- Коротенькі молитви до ангела-хоронителя
- Молитва про ангелів
- Бібліографія
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