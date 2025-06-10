Хочу розповісти Вам про ангелів. Цілком серйозно. Адже вони — це ті “небесні духи”, які становлять невіддільну частину Божого Об’явлення, про котре розповідає нам Святе Письмо й Традиція нашої Церкви. Підраховано, що на сторінках Біблії про них згадується понад 300 разів; а ще часто- густо про ангелів написано в аскетичних творах і богословських трактатах. Про них розповідають не лише містики, а й Учителі Церкви. Навіть папи, не вагаючись, публічно розповідають про свої зустрічі з ангелами. І в жодному з цих свідчень, трактатів, роздумів ангели не постають перед нами ані надміру лагідними духами з країни казок, ані несерйозними створіннями, яким бракує чоловічих рис і котрі випадково опинилися в нашій, людській дійсності, ані смішними істотками з пухкими личками й біленькими крильцями, одягнутими в щось на зразок нічної сорочки. Наголошую на цьому, бо мені здається, що саме такими — безпорадними, трохи неуважними й смішними, хоча й обдарованими незвичайними талантами й уміннями — хотіли би представити їх нам ті, хто нині володіють ключами від метафізики й духовности, позбавленої істинної суті християнства. Маю тут на увазі (не всіх, певна річ) режисерів, художників, поетів, письменників — одне слово, кожного, хто претендує на те, щоби на зламі тисячоліть бути володарем людських душ.

Важни Томаш - Ангели

помічники Бога й друзі людини : Молитви та роздумування / Томаш Важни / Пер. з польськ. О. Манд- рики. — Львів : Свічадо, 2015. (серія “Довіритися Богові”) - 128 с.

ISBN 978-966-395-519-3

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