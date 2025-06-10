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Важни Томаш - Ангели

Важни Томаш - Ангели
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology
Хочу розповісти Вам про ангелів. Цілком серйозно. Адже вони — це ті “небесні духи”, які становлять невіддільну частину Божого Об’явлення, про котре розповідає нам Святе Письмо й Традиція нашої Церкви. Підраховано, що на сторінках Біблії про них згадується понад 300 разів; а ще часто- густо про ангелів написано в аскетичних творах і богословських трактатах. Про них розповідають не лише містики, а й Учителі Церкви. Навіть папи, не вагаючись, публічно розповідають про свої зустрічі з ангелами. І в жодному з цих свідчень, трактатів, роздумів ангели не постають перед нами ані надміру лагідними духами з країни казок, ані несерйозними створіннями, яким бракує чоловічих рис і котрі випадково опинилися в нашій, людській дійсності, ані смішними істотками з пухкими личками й біленькими крильцями, одягнутими в щось на зразок нічної сорочки. Наголошую на цьому, бо мені здається, що саме такими — безпорадними, трохи неуважними й смішними, хоча й обдарованими незвичайними талантами й уміннями — хотіли би представити їх нам ті, хто нині володіють ключами від метафізики й духовности, позбавленої істинної суті християнства. Маю тут на увазі (не всіх, певна річ) режисерів, художників, поетів, письменників — одне слово, кожного, хто претендує на те, щоби на зламі тисячоліть бути володарем людських душ.

Важни Томаш - Ангели

помічники Бога й друзі людини : Молитви та роздумування / Томаш Важни / Пер. з польськ. О. Манд- рики. — Львів : Свічадо, 2015. (серія “Довіритися Богові”) - 128 с.
ISBN 978-966-395-519-3

Важни Томаш - Ангели - Зміст

  • Присвячую своїм любим Батькам
  • Ким, власне кажучи, є ангели?
  • Навіщо існують ангели?
  • Мандрівка з Полем Клоделем сторінками Біблії в пошуках ангельських утручань
  • Ангели, які служать і укріпляють (сторінками Нового Завіту)
  • Познайоммося з архангелами ближче
  • Про які важливі речі розповідають нам архангельські імена?
  • Ангели показують нам велич нашої людяности
  • Що в ангелів найбільш гідне подиву?
  • Про впалих ангелів, які ведуть нас до згуби
  • Мандрівка країною ангелів зі Слугою Божим Іваном Павлом II
  • А тепер злагодженим хором нехай промовлять Отці Церкви
  • Зустрічі з ангелами пап XX століття
  • Як ангели впливають на людські долі?
  • Ангельські сліди в Европі й Польщі
  • Молитви до ангелів
  • Акафіст до святого архистратига Михаїла та інших сил безплотних
  • Інша молитва до святих ангелів
  • Прохання до святого архангела Михаїла про спокій
  • Прохання до святого архангела Михаїла про покору
  • Молитва до святих архангелів про добру подорож
  • Молитва до святих ангелів
  • Молитва до святого архангела Гавриїла про посередництво
  • Молитва до святого архангела Михаїла про добру смерть
  • Молитва до святих ангелів про вразливість сумління
  • Молитва до ангелів-хоронителів людей
  • Ранкова молитва до ангела-хоронителя
  • Молитва до ангела-хоронителя перед прийняттям важливого рішення
  • Стародавня молитва до ангела-хоронителя
  • Молитва до святих ангелів про допомогу й підтримку в житті
  • Молитва до ангела-хоронителя про любов
  • Молитва до ангела-хоронителя, покровителя дому
  • Молитва до ангела-хоронителя під час хвороби
  • Молитва до ангела-хоронителя перед укладенням шлюбу
  • Молитва до ангела-хоронителя чоловіка
  • Молитва до ангела-хоронителя дружини
  • Молитва про зцілення від хвороби гріха
  • Молитва до ангела з Оливної гори
  • Ранкова й вечірня молитва святого Жана Віяннея
  • Щоденна молитва святого Алозія до ангела-хоронителя
  • Молитва святого Франциска Салезія до ангела-хоронителя
  • Молитва святої Терези від Дитятка Ісуса до ангела-хоронителя
  • Стародавня ірландська молитва до ангела-хоронителя
  • Коротенькі молитви до ангела-хоронителя
  • Молитва про ангелів
  • Бібліографія
Views 140
Rating 4.8 / 5
Added 10.06.2025
Author brat Vital
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4.8/5 (2)

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