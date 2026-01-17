Великие Минеи Четьи митрополита Макария - 7 томов
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Издательский проект Quadrivium
Серия RUSSICA
Великие Четьи Минеи Макария митрополита Московского представляют собой самый значительный памятник литературы средневековой Руси. Ценность этой компиляции для всех сторон интеллектуальной жизни русского народа переоценить невозможно, поскольку памятник обнял собой не только все сколько-то заметные произведения литературы русской, но и важнейшие на тот момент переводы с греческого.
Митрополит Макарий замышлял своего рода энциклопедию духовного знания, и она ему вполне удалась, объединив собой памятники, написанные на многих наречиях церковнославянского языка. Это придало нашему памятнику масштаб, не сравнимый с размером весьма скромной на тот момент великорусской словесности.
Сейчас без знания Великих Четьих Миней невозможно никакое сколько-то компетентное суждение ни о русском (восточном или западном) средневековье, ни о русскости как таковой. То, что этот памятник никогда не издавался полностью, а точнее издавался один раз и приблизительно на треть, говорит о бесконечном невнимании и халатности, с которой русское общество (частью которого является ученое сообщество) относится к своему прошлому. Попыткой исправить это беспамятство и чудовищную несправедливость относительно наследия наших отцов и является это издание.
Великие Минеи Четьи, собранные св. Макарием митрополитом Московским и всея Руси. Сентябрь. Дни 1–15
СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2023, 752 с.
ISBN 978-5-7164-1281-1
МЕСЯЦА СЕПТЕВРИА ВЪ 1 ДЕНЬ
начаток индикту, рекше новому лету Господи, благослови, отче!
Аще ли есть святитель въ церкви, да глаголеть чтяй вначале: Господи, благослови, Владыко!
Ведети есть, яко индикта празднует Божиа церкви от древних приимши: зане мнети от римлян начатку были лету, и от того индикта, и то от римлян повеление; зане в таковый день внити Господу нашему Исусу Христу въ собор жидовьский, и даша ему книги Исаия Пророка; и разгнув обрете место, идеже бе написано: Дух Господень на мне, егоже ради помаза мя благовестити нищим, посла мя и целити сокрушеныя сердцем, проповедати пленником отпущение, слепым прозрение, послати сокрушенныя во ослабу, проповедати лето Господне приятно. И съгнув книгу отдаст слузе, седе и учаше я, глаголя: яко днесь сбысться писание се въ ушию вашею. И дивляхуся народи о словеси благодати, исходящих изъ уст его.
Великие Минеи Четьи, собранные св. Макарием митрополитом Московским и всея Руси - Сентябрь. Дни 16–30
СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2023, 624 с.
ISBN 978-5-7164-1332-0
Великие Минеи Четьи, собранные св. Макарием митрополитом Московским и всея Руси - Сентябрь. Дни 16–30 – Содержание
- СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ ШЕСТНАДЦАТЫЙ
- СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ СЕМНАДЦАТЫЙ
- СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
- СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ
- СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ ДВАДЦАТЫЙ
- СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ
- СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ
- СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ
- СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
- СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ
- СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ
- СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ
- СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ
- СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ
- СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ ТРИДЦАТЫЙ
Великие Минеи Четьи, собранные св. Макарием митрополитом Московским и всея Руси - Октябрь. Дни 1–15
СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2023, 640 с.
ISBN 978-5-7164-1363-4
Великие Минеи Четьи, собранные св. Макарием митрополитом Московским и всея Руси - Октябрь. Дни 1–15 - Содержание
- ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
- ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ВТОРОЙ
- ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ТРЕТИЙ
- ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
- ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ПЯТЫЙ
- ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ШЕСТОЙ
- ОКТЯБРЯ ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
- ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ВОСЬМОЙ
- ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ
- ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ
- ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ
- ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ
- ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ТРИНАДЦАТЫЙ
- ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ
- ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ПЯТНАДЦАТЫЙ
Великие Минеи Четьи, собранные св. Макарием митрополитом Московским и всея Руси - Октябрь - Дни 16–31
СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2024, 528 с.
ISBN 978-5-7164-1410-5
Великие Минеи Четьи, собранные св. Макарием митрополитом Московским и всея Руси - Октябрь - Дни 16–31 - Содержанеи
- ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ШЕСТНАДЦАТЫЙ
- ОКТЯБРЯ ДЕНЬ СЕМНАДЦАТЫЙ
- ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
- ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ
- ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ДВАДЦАТЫЙ
- ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ
- ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ
- ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ
- ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
- ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ
- ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ
- ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ
- ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ
- ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ
- ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ТРИДЦАТЫЙ
- ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ
Великие Четьи Минеи Макария митрополита Московского представляют собой самый значительный памятник литературы средневековой Руси, обнимающий собой творения писателей и переводчиков, писавших на разных диалектах славянского языка. Этого своего рода энциклопедия духовного знания, важность которой сложно переоценить.
Данный том охватывает тексты с 1-го по 15 ноября.
Великие Минеи Четьи, собранные св. Макарием митрополитом Московским и всея Руси. Ноябрь. Дни 1–15.
СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2024. — 1104 с.
ISBN 978-5-7164-1439-6
Великие Минеи Четьи, собранные св. Макарием митрополитом Московским и всея Руси. Ноябрь. Дни 1–15 - Содержание
- НОЯБРЯ ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
- НОЯБРЯ ДЕНЬ ВТОРОЙ
- НОЯБРЯ ДЕНЬ ТРЕТИЙ
- НОЯБРЯ ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
- НОЯБРЯ ДЕНЬ ПЯТЫЙ
- НОЯБРЯ ДЕНЬ ШЕСТОЙ
- НОЯБРЯ ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
- НОЯБРЯ ДЕНЬ ВОСЬМОЙ
- НОЯБРЯ ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ
- НОЯБРЯ ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ
- НОЯБРЯ ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ
- НОЯБРЯ ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ
- НОЯБРЯ ДЕНЬ ТРИНАДЦАТЫЙ
- НОЯБРЯ ДЕНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ
- НОЯБРЯ ДЕНЬ ПЯТНАДЦАТЫЙ
Глаголеть богатаго владыку Христа, село же веру, пианство же скорби и напасти. Нужную же реку — прелести и богатьство века сего. Прилежныа же рабы створившаа волю господина своего — праведникы глаголеть. А иже от пианьства възбнувъшаа и добре делавшаа, и познавшаа благодать Господню, и акы от сна от многых прегрешений възбнувшаа, покааниемь къ правде, и уведеша волю Божию прочее. Ленивый же есть раб есть человек отвергый благодать Божию, небрегый о своемь спасении. О всех же сих помысли Павла. Сей бо приимь епистолию от архиерей, иде в Дамаск связати верующаа въ Христа, и шед исказити веру, обретеся и сам проповедник вере. Многы бо щедроты Господня на всех обращающихся к нему, и призывающих его истинною. Богу нашему слава всегда, и ныне и присно и в векы веком. Аминь.
Великие Минеи Четьи, собранные св. Макарием митрополитом Московским и всея Руси. Ноябрь. Дни 16–30
СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2025. — 688 с.
ISBN 978-5-7164-1480-8
Великие Минеи Четьи, собранные св. Макарием митрополитом Московским и всея Руси. Ноябрь. Дни 16–30 - Содержание
- НОЯБРЯ ДЕНЬ ШЕСТНАДЦАТЫЙ
- НОЯБРЯ ДЕНЬ СЕМНАДЦАТЫЙ
- НОЯБРЯ ДЕНЬ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
- НОЯБРЯ ДЕНЬ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ
- НОЯБРЯ ДЕНЬ ДВАДЦАТЫЙ
- НОЯБРЯ ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ
- НОЯБРЯ ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ
- НОЯБРЯ ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ
- НОЯБРЯ ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
- НОЯБРЯ ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ
- НОЯБРЯ ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ
- НОЯБРЯ ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ
- НОЯБРЯ ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ
- НОЯБРЯ ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ
- НОЯБРЯ ДЕНЬ ТРИДЦАТЫЙ
СКАЗАНИЕ И СТРАДАНИЕ СВЯТЫХ АПОСТОЛ, И ПРОРОК, И СВЯТИТЕЛЕЙ, И МУЧЕНИК, И МУЧЕНИЦ, И ПРЕПОДОБНЫХ ОТЕЦ, БОГУ УГОЖДЬШИХ МУЖ И ЖЕН, ТЕРПЕНИЕ, И СТРАСТИ, И ИСПРАВЛЕНИА, И СОБРАНИЯ СВЯТЫХ, ОТГДЕ И КОЖДО ИЗЫДЕ, И ИГДЕ РОДИСЯ, И КИМИ ЛЕТЫ, ИЛИ МУЧЕНИЯ РАДИ, ИЛИ ПОЩЕНИА ДЕЛЯ КОИЖДО КОНЕЦ ПРИАЛ ЕСТЬ, ИЛИ ТРУДА РАДИ, ИЛИ МИЛОСТЫНИ ТВОРЕНИЕМ КИИЖДО ИХ ХРИСТА УМИЛОСТИВИ СЕБЕ И В МЕСТЕХ РАЙСКИХ ВОДВОРЯЮТСЯ. ЗАЧАЛО СЪТВОРИХ О БОЗЕ, И ЯЖЕ СЪ БОГОМ ПОЧИНАЕМ
Великие Минеи Четьи, собранные св. Макарием митрополитом Московским и всея Руси. Декабрь. Дни 1 – 15
СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2025. — 544 с.
ISBN 978-5-7164-1497-6
Великие Минеи Четьи, собранные св. Макарием митрополитом Московским и всея Руси. Декабрь. Дни 1 – 15 - Содержание
ДЕКАБРЯ ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
ДЕКАБРЯ ДЕНЬ ВТОРОЙ
ДЕКАБРЯ ДЕНЬ ТРЕТИЙ
ДЕКАБРЯ ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
ДЕКАБРЯ ДЕНЬ ПЯТЫЙ
ДЕКАБРЯ ДЕНЬ ШЕСТОЙ
ДЕКАБРЯ ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
ДЕКАБРЯ ДЕНЬ ВОСЬМОЙ
ДЕКАБРЯ ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ
ДЕКАБРЯ ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ
ДЕКАБРЯ ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ
ДЕКАБРЯ ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ
ДЕКАБРЯ ДЕНЬ ТРИНАДЦАТЫЙ
ДЕКАБРЯ ДЕНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ
ДЕКАБРЯ ДЕНЬ ПЯТНАДЦАТЫЙ
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