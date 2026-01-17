Великие Четьи Минеи Макария митрополита Московского представляют собой самый значительный памятник литературы средневековой Руси. Ценность этой компиляции для всех сторон интеллектуальной жизни русского народа переоценить невозможно, поскольку памятник обнял собой не только все сколько-то заметные произведения литературы русской, но и важнейшие на тот момент переводы с греческого.

Митрополит Макарий замышлял своего рода энциклопедию духовного знания, и она ему вполне удалась, объединив собой памятники, написанные на многих наречиях церковнославянского языка. Это придало нашему памятнику масштаб, не сравнимый с размером весьма скромной на тот момент великорусской словесности.

Сейчас без знания Великих Четьих Миней невозможно никакое сколько-то компетентное суждение ни о русском (восточном или западном) средневековье, ни о русскости как таковой. То, что этот памятник никогда не издавался полностью, а точнее издавался один раз и приблизительно на треть, говорит о бесконечном невнимании и халатности, с которой русское общество (частью которого является ученое сообщество) относится к своему прошлому. Попыткой исправить это беспамятство и чудовищную несправедливость относительно наследия наших отцов и является это издание.