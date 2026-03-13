Книга Джорджа Вервера «Література та євангелізм. Роль літератури у справі євангелізації» є україномовним виданням одного з найважливіших практичних посібників для місіонерів та активних християн. Автор, засновник міжнародної місії «Операція Мобілізація», ділиться своїм багаторічним досвідом використання друкованого слова як стратегічної зброї в поширенні християнства. Основна ідея книги полягає в тому, що література є одним із найбільш доступних, довговічних та ефективних засобів донесення Євангелія до людей у будь-яких куточках світу, незалежно від політичних чи релігійних обмежень.

У змістовній частині Вервер детально аналізує унікальні переваги християнської літератури: її здатність залишатися з читачем надовго, можливість перечитувати текст і звертатися до нього у хвилини пошуку. Автор дає конкретні поради щодо вибору якісних буклетів та книг, методів їх розповсюдження та важливості подальшого супроводу тих, хто виявив зацікавленість. Особливий акцент робиться на тому, що кожен віруючий може стати «книгоношею» у своєму повсякденному житті. Книга також містить численні підбадьорливі історії про те, як невелика брошура або Новий Заповіт, залишені в поїзді чи передані сусідові, призводили до радикальних змін у долях окремих людей і навіть цілих громад.

Текст написаний у притаманному Джорджу Верверу динамічному, пристрасному та спонукальному стилі. Це не просто теоретичне дослідження, а справжній бойовий статут для тих, хто прагне бути дієвим свідком Христа. Робота слугує чудовим ресурсом для підготовки євангелізаційних груп, біблійних шкіл та особистого натхнення. Читання цієї книги допомагає переосмислити цінність друкованого слова і надихає на практичні кроки в місіонерському служінні, нагадуючи, що Господь часто використовує прості засоби для виконання Великого Доручення.

Джордж Вервер - Література та євангелізм. Роль літератури у справі євангелізації

Львів, Видавництво „Свічадо”, 2006

ISBN 966-395-062-5

Передмова