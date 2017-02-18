Ветхий Завет - Книга пророка Даниила - Содержание

КНИГА ПРОРОКА ДАНИИЛА. Синодальный перевод

Приложение

Ветхий Завет - Книга пророка Даниила - О художнике этой книги

Екатерина Георгиевна Посецельская родилась в 1965 году в Ленинграде. В 1988 году окончила с красным дипломом Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной (отделение художественного текстиля).

Член Союза художников России, Международной федерации художников (IFA), Международной ассоциации искусствоведов (АИС), Ассоциации художников Фонда Тейлора (Франция).

Много лет работала над созданием гобеленов и батиков, осуществляла монументальные росписи для интерьеров. С 1992 года участвует в Международных салонах пасхальных яиц во Франции и Голландии. На Международном салоне пасхальных яиц в Сен-Рафаэле (Франция) в 2003 году получила золотую медаль. Выполняет заказы Русской зарубежной православной церкви.

В последние годы занимается станковой графикой, живописью, дизайном и иллюстрированием книг. Екатерина Посецель-ская проиллюстрировала около тридцати книг для детей, сотрудничает с журналом «Чиж и Ёж». Как художник и дизайнер книг работала с издательствами «Вита Нова», «Детгиз», «Геликон Плюс», «Азбука», «Лениздат», «Норинт». С 2007 по 2011 год оформляла литературный альманах мировой русскоязычной диаспоры «Под небом единым».

Начиная с 1986 года приняла участие в около ста пятидесяти ленинградских, зональных, республиканских, всесоюзных, общероссийских и зарубежных выставках. Работы экспонировались в «Салоне независимых» в Гран-Пале в Париже, «Салоне рисунка и акварели» в рамках международной выставки «Искусство в столице» (Art en Capitale) в Гран-Пале в Париже. Персональные выставки проходили в Коммерческом представительстве РФ во Франции, в галереях Парижа, Реймса, Орлеана, Менга и Санкт-Петербурга.

В 2012 и 2013 годах стала дипломантом на итоговых выставках IFA «Работы года» в номинации «Графика». В 2013 году получила именной приз Максима жуана (Фонд Тейлора). На Международной триеннале графики в Санкт-Петербурге (2014) была награждена дипломом и премией академика Владимира Ветрогонского. В 2014 и 2016 годах получила серебряную медаль IFA по итогам года в номинации «Графика».

Графические работы Екатерины Посецельской украшают интерьеры Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге и Благовещенске, Конституционного суда РФ, находятся на хранении в Музее Русского флага (Париж), в собрании Художественного фонда РФ, в Музее изобразительных искусств Республики Карелия (Петрозаводск), в Государственном музейном объединении «Художественная культура Русского Севера» (Архангельск), в Тульском областном художественном музее, в выставочном центре «Эрмитаж-Выборг» (Выборг), в Рязанском государственном областном художественном музее имени И. П. Пожалостина, а также в частных коллекциях России, Франции, Бельгии, Голландии, Германии, США.

Художник о работе над книгой

Я родилась в доме, где царствовали книги. Мама была «профессиональным» читателем, гуманитарием до мозга костей, мамина сестра — филологом, работавшим в тургеневской группе Пушкинского Дома. У нас читали все. В семейной библиотеке, несмотря на революцию, блокаду, многочисленные переезды, до сих пор стоят марксовский Лесков, сытинский Толстой, глазу-новский Тургенев и многие другие тома, принадлежавшие еще прадедушке.

Сколько я себя помню, мы играли в «цвета» — какого цвета тот или иной писатель. Поскольку мама была «пропитана» литературой, ее воззрения я воспринимала безоговорочно. Так, многие авторы «окрасились» для меня окончательно и бесповоротно. «Сиреневый» Фет, «синий» Пушкин, «зеленая» Цветаева, «лиловый» Кузмин... Эта привычка видеть книгу «в цвете» осталась у меня на всю жизнь. Когда я думаю над иллюстрациями, для меня самым важным является поиск общего цветового решения, это — самое трудное, здесь нельзя ошибиться: если гамма была найдена неверно, работа буксует. Этот процесс, естественно, очень субъективный, и откуда приходит то или иное решение, какими ассоциациями, переживаниями, всплывающими из подсознания образами оно вызвано, проанализировать практически невозможно. Но пока ОНО не придет, работать над книгой я не могу. Иногда приходится ждать несколько месяцев, и даже само «рисование» зачастую происходит быстрее, чем подготовительный этап.

Я никогда не думала, что в моей жизни случится такое чудо — возможность сделать иллюстрации к Книге пророка Даниила — одной из самых таинственных книг Ветхого Завета. Она вся соткана из видений и снов, все происходит в каком-то пограничном состоянии. Очертания пейзажей, предметов, ангелов, царей, рабов, таинственных существ расплывчаты, изображения появляются и исчезают во мраке, возникают и тают буквы, все соткано из зыбкой, эфемерной материи. Цвета нет. Есть Мрак и иногда пронизывающий его Свет. Свет Откровения или свет Предупреждения, свет Предвидения или свет Толкования. И конечно, Божественный свет.

Я попыталась передать эту хрупкую реальность так, как она мне приснилась.

Екатерина Посецельская Санкт-Петербург. Август 2016 г.