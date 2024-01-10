Апокрифами (греч. «тайный, скрытый») называют npoизведения иудейской и раннехристианской литературы, содержание которых не вполне совпадает с официальным вероучением. Принятая в иудаизме традиция приписывает собрание священных книг в единое целое Ездре, священнику и законоучителю, жившему в V веке до Р. X., то есть в период персидского господства над евреями.

Ко времени Иисуса Христа древнееврейское священное писание уже включало в себя все тридцать девять книг, известных нам сегодня как Ветхий Завет. Кроме них у иудеев были и другие священные писания, впоследствии вышедшие из употребления.

При выработке греческого канона христианской Библии к ним было проявлено такое же уважение, как и к прочим ветхозаветным текстам. Однако в целом христианская Церковь ставила их на второе место после канонических книг, выражавших принятые на Вселенских Соборах догматы — «истины веры», в связи с чем за ними закрепилось название «второканонические». Таких книг одиннадцать.

Ветхозаветные апокрифы: Книга Еноха; Книга Юбилеев, или Малое Бытие; Заветы двенадцати патриархов; Псалмы Соломона

СПб. : Амфора, ТИД Амфора, 2009. — 407 с.

Серия «Александрийская библиотека»

ISBN 978-5-367-00916-3

Ветхозаветные апокрифы: Книга Еноха; Книга Юбилеев, или Малое Бытие; Заветы двенадцати патриархов; Псалмы Соломона - Содержание

Павел Берснев. Ветхозаветные апокрифы

КНИГА ЕНОХА

КНИГА ЮБИЛЕЕВ, или МАЛОЕ БЫТИЕ

ЗАВЕТЫ ДВЕНАДЦАТИ ПАТРИАРХОВ

ПСАЛМЫ СОЛОМОНА

ПРИЛОЖЕНИЕ

Оды Соломона

Вознесение Исайи

Молитва Иосифа

Ветхозаветные апокрифы: Книга Еноха; Книга Юбилеев, или Малое Бытие; Заветы двенадцати патриархов; Псалмы Соломона - Предисловие

Первые дохристианские ветхозаветные апокрифы относятся к 190—170 годам до Р. X. Многие тексты не сохранились, иные дошли до нашего времени лишь во фрагментах. Отдельные памятники уцелели в более поздних переводах. Что касается авторов этих книг, их имена остались неизвестными. Что же представляют собой ветхозаветные апокрифы в целом?

Это книги, дополняющие и объясняющие библейское повествование, раскрывающие тайны Священного Писания. События, оставшиеся «за кадром» известной Священной Истории, предстают в них как бы увиденными глазами древних патриархов и выдающихся библейских персонажей. Этот своеобразный стилистический прием придавал большую значимость и весомость изложенным в апокрифах идеям, представлявшим определенную ценность ь глазах их неизвестных авторов.

К числу важнейших памятников подобного рода относятся представленные в данном издании «Книга Еноха», «Книга Юбилеев», «Заветы двенадцати патриархов» и «Псалмы Соломона». Следует отметить, что книги эти не принадлежат к категории «второканонических», представляя собой эзотерические, тайные тексты. Все они восходят к эллинистической эпохе (323—30 до Р. X.). После смерти Александра Македонского (323 до Р. X.) образованная им огромная империя распалась и была поделена между диадохами, полководцами Александра, боровшимися за власть. Так возникли эллинистические государства Селевкидов и Птолемеев.