Виктор Васнецов - Преддверие рая

Знаменитый русский художник Виктор Михайлович Васнецов писал сказочные картины, создавал образы героев былин и сказок и был мастером религиозной живописи. Богатая внутренняя культура, талант художника и вера в Бога позволили ему создать огромный мир духовной красоты, которая воплотилась в картинах, иконах, фресках.

Работу для храма, посвященную 900-летию со дня Крещения Руси, он делал больше десяти лет (1885-1896), назвав это время «путем к свету». Художник создал около 400 живописных рисунков, писал на холсте маслом, гуашью, акварелью, тушью с применением белил и позолоты. Удивительные живописные фрески легли на 2 тысячи квадратных метров поверхности собора. Им создано для храма 15 картин, до 30 фигур и немало орнаментов.

Главной его работой стала "Радость праведных о Господе" - живописный шедевр на главном куполе Владимирского собора в Киеве. На пей ветхозаветные праведники и христианские святые пред райскими вратами. Вот он рай, еще немного времени - и их души достигнут блаженства! На их лицах - радость в предвкушении райского счастья.

Мы видим фигуру разбойника, согнувшегося под тяжестью креста. На его лице выражение раскаяния в содеянных грехах, надежда и умиление, вера спасла его. Вот в преддверии рая святые Вера, Надежда, Любовь с их матерью Софией. Их земная жизнь закончилась мученичеством, исповеданием веры.

А вот святая равноапостольная Мария Магдалина. Вся ее прошлая грешная жизнь в страдающем взгляде, в котором отразилась и мольба к Спасителю о прощении. Рядом с пей преподобная Мария Египетская, которая почти припадает к ней, одобряя раскаяние молодой праведницы.



Здесь все в движении - и становится понятно, что мастер сумел сделать главное: объединить каноническую строгость, даже суровость с живописной красочностью, с мягким лиризмом, с техническим, если можно так сказать, совершенством. Как отмечали многие приходившие во Владимирский собор, в свою работу художник вложил душу. Когда работа была сделана, журнал «Мир искусства» написал: «Это выдержанное цельное творение, в котором чувствуется живой порыв и большое декоративное чутье».

Оценилработу художника и П.М. Третьяков: в 1893 году почти все подготовительные работы к росписям оказались в Третьяковской галерее, где и пребывают по сию пору.



Виктор Васнецов. Преддверие рая

