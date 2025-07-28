ИАКОВА - ПЕТРА ПЕРВОЕ - ПЕТРА ВТОРОЕ - ИОАННА ПЕРВОЕ - ИОАННА ВТОРОЕ - ИОАННА ТРЕТЬЕ - ИУДЫ - РИМЛЯНАМ - КОРИНФЯНАМ ПЕРВОЕ - КОРИНФЯНАМ ВТОРОЕ - ГАЛАТАМ - ЭФЕСЯНАМ - ФИЛИППИЙЦАМ - КОЛОССЯНАМ - ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ ПЕРВОЕ - ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ ВТОРОЕ - ТИМОФЕЮ ПЕРВОЕ - ТИМОФЕЮ ВТОРОЕ - ТИТУ - ФИЛЕМОНУ - ЕВРЕЯМ