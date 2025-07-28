Вишенчук-Вишенька - Новозаветные Писания
Перевод новозаветной части Библии, представленный здесь под названием НОВОЗАВЕТНЫЕ ПИСАНИЯ, сделан по четвертому изданию критического текста, подготовленного Объединенным Библейским Обществoм: The Greek New Testament, Fourth Revised Edition (UBS4). Текст НОВОЗАВЕТНЫХ ПИСАНИЙ заново отредактирован.
Книги Ветхого Завета БЫТИЕ, ИОВ, ПСАЛМЫ, ЭККЛЕЗИАСТ, ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ переведены по стандартному научному тексту Biblia Hebraica Stuttgartensia. Тут внесены лишь некоторые поправки
Гелий Вишенчук-Вишенька
Чаттануга, Теннесси
Ноябрь 2017
Новозаветные Писания – Избранные книги Ветхого Завета – Бытие, Иов, Псалмы, Экклезиаст, Песнь Песней
Издание 5-е. - Автор перевода, комментариев и иллюстраций Гелий Вишенчук-Вишенька. – Чаттануга, Теннесси: Russian Bible Center, 2007. – 922 с.
ISBN 978-0-9759856-3-2
Новозаветные Писания – Избранные книги Ветхого Завета – Бытие, Иов, Псалмы, Экклезиаст, Песнь Песней - Содержание
Предисловие
Новозаветные Писания
ЕВАНГЕЛИЯ
ПО МАТФЕЮ - ПО МАРКУ - ПО ЛУКЕ - ПО ИОАННУ - ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ
ПОСЛАНИЯ
ИАКОВА - ПЕТРА ПЕРВОЕ - ПЕТРА ВТОРОЕ - ИОАННА ПЕРВОЕ - ИОАННА ВТОРОЕ - ИОАННА ТРЕТЬЕ - ИУДЫ - РИМЛЯНАМ - КОРИНФЯНАМ ПЕРВОЕ - КОРИНФЯНАМ ВТОРОЕ - ГАЛАТАМ - ЭФЕСЯНАМ - ФИЛИППИЙЦАМ - КОЛОССЯНАМ - ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ ПЕРВОЕ - ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ ВТОРОЕ - ТИМОФЕЮ ПЕРВОЕ - ТИМОФЕЮ ВТОРОЕ - ТИТУ - ФИЛЕМОНУ - ЕВРЕЯМ
АПОКАЛИПСИС
КОММЕНТАРИИ - Сокращения
Избранные книги Ветхого Завета
БЫТИЕ - Комментарии
ИОВ - Комментарии
ПСАЛМЫ
ЭККЛЕЗИАСТ - Комментарии
ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ - Комментарии
Ссылки заменены