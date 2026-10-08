Вивчення Біблії для нерелігійних
«Вивчення Біблії для нерелігійних» — практическое руководство команды Steiger Україна по организации встреч, на которых люди без церковного опыта знакомятся с Библией через совместное чтение, открытые вопросы и свободное обсуждение. В основе пособия лежит миссионерский принцип: не ждать, пока современный молодой человек придет в церковь, а создавать пространство встречи на его территории — в кафе, коворкинге, городской среде или онлайн. Авторы обобщают опыт проекта «Вивчення Біблії для нерелігійних», начавшегося в Киеве в 2019 году и впоследствии получившего продолжение в других украинских городах. Особое внимание уделено построению доверительных отношений, выбору аудитории и места, подготовке библейского отрывка, организации дискуссии, формулированию вопросов и практическому применению прочитанного.
Значительную часть пособия составляет готовый материал для проведения встреч: игры и вопросы для знакомства, схема 60–90-минутной встречи, советы по модерации группы, разбор типичных ошибок и рекомендации для онлайн-формата. Центральный практический блок предлагает двадцать одну библейскую историю: шестнадцать занятий по жизни и учению Иисуса Христа и пять — по начальным главам книги Бытия. Каждое занятие содержит отрывок, сформулированную авторами основную мысль, введение в контекст, вопросы для дискуссии и пример итогового обращения. Завершающие «лайфсторіс» показывают, как этот формат использовался в Киеве, Львове и Ивано-Франковске и какое место личные отношения, обсуждение Писания и включенность в сообщество занимают в миссионерской модели Steiger.
Вивчення Біблії для нерелігійних – Керівництво по проведенню
Steiger Україна. — 116 с.
Вивчення Біблії для нерелігійних – Содержание
Вступ
Що таке Стайгер?
Глобальна молодіжна культура
Вивчення Біблії для нерелігійних у Києві: історія
7 порад для тих, хто хоче почати
Підготовка до вивчення Біблії
План зустрічі
Інтерактив для знайомства
Як вести дискусію?
Три важливих питання
Топ-6 помилок під час дискусії
Як проводити вивчення Біблії онлайн?
21 біблійна історія
Притча про блудного сина
Ісус зціляє паралізованого
Ісус пробачає грішницю
Ісус показує Свою владу над смертю
Ісус і матеріаліст Закхей
Ісус і релігійний лідер Никодим
Ісус нагодував 5000 людей
Ісус іде по воді
Ісус зціляє прокаженого
Ісус і самарійка
Ісус вчить молитві
Притча про сіяча: слухати vs почути
Народження Спасителя
Жертва Ісуса Христа
Він воскрес!
Ісус і невіруючий Хома
Створення світу
Гріхопадіння людства
Перше вбивство
Всесвітній потоп
Поява різних мов
Лайфсторіс
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