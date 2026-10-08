Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Вивчення Біблії для нерелігійних

Вивчення Біблії для нерелігійних
Read book review
The Esxatos Theological Club
Club members have full access to the club's collections for personal study. Membership is not free: activation requires a joining donation, the terms are in the club rules.
Login How to join the club Club rules
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, UKRAINIAN LANGUAGE, Biblical Studies, Educational

«Вивчення Біблії для нерелігійних» — практическое руководство команды Steiger Україна по организации встреч, на которых люди без церковного опыта знакомятся с Библией через совместное чтение, открытые вопросы и свободное обсуждение. В основе пособия лежит миссионерский принцип: не ждать, пока современный молодой человек придет в церковь, а создавать пространство встречи на его территории — в кафе, коворкинге, городской среде или онлайн. Авторы обобщают опыт проекта «Вивчення Біблії для нерелігійних», начавшегося в Киеве в 2019 году и впоследствии получившего продолжение в других украинских городах. Особое внимание уделено построению доверительных отношений, выбору аудитории и места, подготовке библейского отрывка, организации дискуссии, формулированию вопросов и практическому применению прочитанного.

Значительную часть пособия составляет готовый материал для проведения встреч: игры и вопросы для знакомства, схема 60–90-минутной встречи, советы по модерации группы, разбор типичных ошибок и рекомендации для онлайн-формата. Центральный практический блок предлагает двадцать одну библейскую историю: шестнадцать занятий по жизни и учению Иисуса Христа и пять — по начальным главам книги Бытия. Каждое занятие содержит отрывок, сформулированную авторами основную мысль, введение в контекст, вопросы для дискуссии и пример итогового обращения. Завершающие «лайфсторіс» показывают, как этот формат использовался в Киеве, Львове и Ивано-Франковске и какое место личные отношения, обсуждение Писания и включенность в сообщество занимают в миссионерской модели Steiger.

Вивчення Біблії для нерелігійних – Керівництво по проведенню

Steiger Україна. — 116 с.

Вивчення Біблії для нерелігійних – Содержание

  • Вступ

  • Що таке Стайгер?

  • Глобальна молодіжна культура

  • Вивчення Біблії для нерелігійних у Києві: історія

  • 7 порад для тих, хто хоче почати

  • Підготовка до вивчення Біблії

  • План зустрічі

  • Інтерактив для знайомства

  • Як вести дискусію?

  • Три важливих питання

  • Топ-6 помилок під час дискусії

  • Як проводити вивчення Біблії онлайн?

  • 21 біблійна історія

    • Притча про блудного сина

    • Ісус зціляє паралізованого

    • Ісус пробачає грішницю

    • Ісус показує Свою владу над смертю

    • Ісус і матеріаліст Закхей

    • Ісус і релігійний лідер Никодим

    • Ісус нагодував 5000 людей

    • Ісус іде по воді

    • Ісус зціляє прокаженого

    • Ісус і самарійка

    • Ісус вчить молитві

    • Притча про сіяча: слухати vs почути

    • Народження Спасителя

    • Жертва Ісуса Христа

    • Він воскрес!

    • Ісус і невіруючий Хома

    • Створення світу

    • Гріхопадіння людства

    • Перше вбивство

    • Всесвітній потоп

    • Поява різних мов

  • Лайфсторіс

Views 56
Rating 5.0 / 5
Added 08.10.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books