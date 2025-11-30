Тексти Нового Завіту багатьма мовами сучасності, а також і давніми (латинською, коптською, сирійською, старослов’янською та ін.) — перекладні. З плином часу зростає кількість видань і перевидань Святого Письма різними мовами, але спрощена можливість долучитися до Божих помислів і слів у перекладі ніколи не замінить благодатної насолоди прочитати, відчути і осягнути їх в оригіналі.

Оригінальний текст Нового Завіту давньогрецькою мовою дійшов до нас у численних списках (кодексах) з II по XVI ст.: папірусних, рукописних та першодруках. Сучасна біблеїстика займається палеографічним, текстологічним аналізами та герменевтикою близько 5000 кодексів. На підставі наукового опрацювання їх створено критичні видання Нового Завіту, максимально навближені до автентичного тексту. Це — 26־те видання Nestle-Alland та узгоджений з ним текст 4-го видання UBS.

Діахронний аналіз свідчить, що грецька мова Нового Завіту вже не була класичною давньогрецькою мовою, відомою нам за текстами авторів класичної доби (Софокла, Еврипіда, Платона, Демосфена та ін.), але це і не особлива, штучна Новозавітна мова, як іноді дехто уявляє. Це — грецька мова періоду еллінізму, яка виникла на грунті класичної і отримала назву койне (ή κοινή διάλεκτος). Койне набула поширення з IV ст. до н.е. як мова літератури, далі — як мова спілкування в греко-рпмському світі, загальногрецька побутова мова, а згодом (з IV ст. п.е.) як державна мова Візантії. На койне написана патриотична література (твори Івана Златоуста, Василя Великого, Орігена, Ієроніма та інших церковних авторитетів). Саме грецька мова з її багатими літературними традиціями та використанням як в освіченому середовищі, так і серед простолюду, змогла якнайкраще виконати місію поширення християнства.

Леся Звонська-Денисюк – Грецька мова Нового Завіту

Підручник для Духовних навчальних закладів. – Київ: Українське Біблійне Товариство, 2000. – 292 с.

ISBN 966-71-36 08-6

Леся Звонська-Денисюк – Грецька мова Нового Завіту - Зміст