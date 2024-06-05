Ця книжка — результат місії, що провела мене навколо світу і повернула назад до мого коріння, а також до кар’єри, яку я собі навіть не уявляв, коли починав цю подорож. Уже більше двадцяти років я працюю з людьми, що страждають від депресії, тривоги, хронічних хвороб, фобій, нав’язливих думок, ПТСР та інших виснажливих психічних станів. Багато людей приходять до мене розчаровані та зневірені після довгих років психотерапії, прийому ліків та інших втручань, що не змогли знайти джерело симптомів та полегшити їхні страждання.

З власного досвіду, професійної підготовки та клінічної практики я засвоїв, що відповідь може лежати не так у нашому анамнезі, як у анамнезах наших батьків, дідусів і бабусь і навіть прадідусів і прабабусь. Останні наукові дослідження, про які сьогодні багато пишуть, також говорять нам, що впливи травми можуть передаватися від одного покоління до іншого. Такий «спадок» відомий як успадкована родинна травма, і дедалі більше доказів свідчать, що це явище цілком реальне. Біль не завжди минає сам чи меншає з часом. Навіть якщо людина, що зазнала початкової травми, вже померла, навіть якщо її історію приховують роки мовчання, фрагменти її життєвого досвіду, спогадів та відчуттів можуть продовжувати жити і неначе тягнутися з минулого, щоб знайти відображення у розумі та тілі людей, що живуть у теперішньому.

Те, що ви прочитаєте на наступних сторінках, є синтезом емпіричних спостережень з моєї практики як директора Інституту структури родини у Сан-Франциско та останніх відкриттів у галузі неврології, епігенетики та мовознавства. Воно також відображає моє професійне навчання у Берта Хеллінґера, славетного німецького психотерапевта, чий підхід до родинної терапії демонструє психічні та фізичні впливи успадкованої родинної травми на багато поколінь.

Більша частина цієї книжки зосереджена на визначенні успадкованих родинних патернів (страхів, почуттів і типів поведінки, які ми несвідомо перейняли), що з покоління у покоління підтримують замкнене коло страждань, а також на тому, як розірвати це коло, що є головним у моїй роботі. Як і я, ви зможете дізнатися, що багато з цих патернів належать не нам, а лише запозичені в інших з нашої родинної історії. Завдяки чому? На моє глибоке переконання, завдяки тому, що історія, яка потребує розповіді, зможе нарешті вийти на світло. Поділюся з вами своєю.

Марк Волінн - Це почалося не з тебе - Як успадкована родинна травма формує нас і як розірвати це коло

Пер. з англ. Я. Лебеденка. — X.: Віват, 2024. — 288 с. — (Серія «Саморозвиток», ISBN 978-966-942-827-1).

ISBN 978-966-982-835-4 (укр.)

ISBN 978-1-101-98038-5 (англ.)

Марк Волінн - Це почалося не з тебе – Зміст

Вступ. Таємна мова страху

Частина І. ТЕНЕТА РОДИННОЇ ТРАВМИ

Розділ 1. Травми: загублені та знайдені

Розділ 2. Три покоління спільної родинної історії: тіло родини

Розділ 3. Родинна свідомість

Розділ 4. Метод основної мови

Розділ 5. Чотири підсвідомі теми

Частина II. МАЛА ОСНОВНОЇ МОВИ

Розділ 6. Основна скарга

Розділ 7. Основні описи

Розділ 8. Основна сентенція

Розділ 9. Основна травма

Частина III. ШЛЯХИ ДО ВОЗЗ’ЄДНАННЯ

Розділ 10. Від розуміння до інтеграції

Розділ 11. Основна мова розлуки

Розділ 12. Основна мова стосунків

Розділ 13. Основна мова успіху

Розділ 14. Ліки для основної мови

Слова подяки

Глосарій

Додаток А. Перелік питань про родинну історію

Додаток В. Перелік питань про дитячі травми

Примітки