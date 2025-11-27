Вонс Кшиштоф - Праведний Йосиф - Lectio Divina з Йосифом з Назарету

Іноді, коли ми хочемо наголосити на святості якоїсь людини, то починаємо говорити високомовно, приписуючи їй різні надзвичайні речі. Чинимо це з добрим наміром, однак ненавмисно позбавляємо цю особу чогось звичайного, але ж ця звичайність нам дуже близька. У повсякденному житті для нас немає нічого ближчого, нічого більш знайомого, ніж простота. У глибині душі нам подобаються прості люди. Ми хочемо бути з ними поруч. Поряд з ними ми почуваємося комфортно, вільно і поводимося природно. Небавом виявляється також, що в тому, що звичайне, розкривається щось виняткове, святе. Тоді й святі стають нам дуже близькими!

Святі були такими ж людьми, як і ми, із пороху земного. Вони прийшли у світ із первородним гріхом, зі схильністю до слабкости, боролися з важкими рисами свого характеру, з власними обмеженнями, з бурхливою тілесною пристрастю та егоїзмом, закоріненим в кожній клітині організму. «У кожному великому святому завжди живе великий злий дух. Вершини святости протилежні до людської слабкости. Чесноти є більшими, бо більшими були спокуси. За святим ховається людина, яка пройшла через пекло людської убогости...». Вони любили землю так, як любимо її ми. Вони люблять її і після смерти, тому не хочуть, щоб ми позбавляли їх землі, висилали в небеса й шукали у хмарах. Святі надалі прагнуть жити серед нас і переконувати своїм прикладом, що на небо можна увійти, не відриваючи ніг від землі. Святість має запах і колір землі. Найбільші святі були надзвичайно людяні.

Їх можна розпізнати просто - за їхньою людяністю. Вони стали знаками присутности Бога у світі саме тому, що були людяними.

Релігійна уява про святих, які були б позбавлені того, що в них найбільш земне, виявилася б примарною та ілюзорною, а натомість містила б у собі щось викривлене. Релігійна уява про святих, євангельська любов яких не має кольору сірих буднів, опирається не на сторінки Євангелія, а є лише проекцією людини, позбавленої тілесности. Така уява буває небезпечна, адже може ввести в оману чимало побожних душ і навіть загнати деяких в обійми атеїзму, який вважає релігію чимсь неземним. А святі насправді - це люди, які будь-що прагнуть уподібнитися до втіленого Бога, який захотів, щоб Його розпізнавали у Його людській природі.

Вонс Кшиштоф - Праведний Йосиф - Lectio Divina з Йосифом з Назарету

пер. з польськ. І. Дух

Львів: Свічадо, 2019, 144 с.

ISBN 978-966-938-300-6

Вонс Кшиштоф - Праведний Йосиф - Lectio Divina з Йосифом з Назарету - Зміст

Від автора

Розділ перший. ЛЮДИНА

Звичайний смертний

Йосиф з «недоброго» Назарету

Юдей з дому і роду Давида

Йосиф паддаг - тесля й мудрець

Гарна людина

Розділ другий. МОВЧАЗНИЙ

Таємнича риса Йосифа

Про що говорить мовчанка Йосифа?

Мовчанка в ніч сповіщення

Мовчанка в різдвяну ніч

Мовчанка в ранок обрізання

Мовчанка в день жертвування

Мовчанка втікача

Мовчанка у Храмі

Йосиф, який слухає

Йосиф пробуджений

Мовчазний паддаг

Розділ третій. ВІРУЮЧИЙ

Lectio divina Йосифа

Йосиф читає подію

Ніч віри Йосифа

Віра і спокуси злих думок

Віра і страх

Віра і нерозуміння

Перелом у lectio divina Йосифа

Пошук підтвердження в Слові

Подія веде до Слова, а Слово - до події

Віра Йосифа і наша віра

Йосиф як Авраам

Розділ четвертий. ПРАВЕДНИЙ

«Друге ім’я» Йосифа

«Проблематична» праведність теслі

Праведний живе вірою

Вірний і слухняний як Авраам

Псалом 1: портрет праведного Йосифа

Близькість з Богом

Чуйність і вірність

Щасливий і реалізований

Розділ п'ятий. ЧОЛОВІК

Йосиф, чоловік Марії

Одруження Йосифа і Марії

Молода пара

Закохані

Потрясіння у подружжі Йосифа

Любов наново зачата від Духа

А як же людська любов Йосифа і Марії?

Друга частина одруження

Тінь Нареченого Марії

Розділ шостий. БАТЬКО

Покликання у покликанні

Йосиф у родоводі Ісуса

Тінь Отця

Батько Родини в Назареті

Звичайне життя

Турбота про виховання у вірі отців

Зник непомітно

ВВЕДЕННЯ ДО МОЛИТВИ БОЖИМ СЛОВОМ