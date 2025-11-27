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Вонс - Праведний Йосиф

Вонс Кшиштоф - Праведний Йосиф - Lectio Divina з Йосифом з Назарету
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology
Іноді, коли ми хочемо наголосити на святості якоїсь людини, то починаємо говорити високомовно, приписуючи їй різні надзвичайні речі. Чинимо це з добрим наміром, однак ненавмисно позбавляємо цю особу чогось звичайного, але ж ця звичайність нам дуже близька. У повсякденному житті для нас немає нічого ближчого, нічого більш знайомого, ніж простота. У глибині душі нам подобаються прості люди. Ми хочемо бути з ними поруч. Поряд з ними ми почуваємося комфортно, вільно і поводимося природно. Небавом виявляється також, що в тому, що звичайне, розкривається щось виняткове, святе. Тоді й святі стають нам дуже близькими!
Святі були такими ж людьми, як і ми, із пороху земного. Вони прийшли у світ із первородним гріхом, зі схильністю до слабкости, боролися з важкими рисами свого характеру, з власними обмеженнями, з бурхливою тілесною пристрастю та егоїзмом, закоріненим в кожній клітині організму. «У кожному великому святому завжди живе великий злий дух. Вершини святости протилежні до людської слабкости. Чесноти є більшими, бо більшими були спокуси. За святим ховається людина, яка пройшла через пекло людської убогости...». Вони любили землю так, як любимо її ми. Вони люблять її і після смерти, тому не хочуть, щоб ми позбавляли їх землі, висилали в небеса й шукали у хмарах. Святі надалі прагнуть жити серед нас і переконувати своїм прикладом, що на небо можна увійти, не відриваючи ніг від землі. Святість має запах і колір землі. Найбільші святі були надзвичайно людяні.
Їх можна розпізнати просто - за їхньою людяністю. Вони стали знаками присутности Бога у світі саме тому, що були людяними.
Релігійна уява про святих, які були б позбавлені того, що в них найбільш земне, виявилася б примарною та ілюзорною, а натомість містила б у собі щось викривлене. Релігійна уява про святих, євангельська любов яких не має кольору сірих буднів, опирається не на сторінки Євангелія, а є лише проекцією людини, позбавленої тілесности. Така уява буває небезпечна, адже може ввести в оману чимало побожних душ і навіть загнати деяких в обійми атеїзму, який вважає релігію чимсь неземним. А святі насправді - це люди, які будь-що прагнуть уподібнитися до втіленого Бога, який захотів, щоб Його розпізнавали у Його людській природі.

Вонс Кшиштоф - Праведний Йосиф - Lectio Divina з Йосифом з Назарету

пер. з польськ. І. Дух
Львів: Свічадо, 2019, 144 с.
ISBN 978-966-938-300-6

Вонс Кшиштоф - Праведний Йосиф - Lectio Divina з Йосифом з Назарету - Зміст

Від автора
Розділ перший. ЛЮДИНА
  • Звичайний смертний
  • Йосиф з «недоброго» Назарету
  • Юдей з дому і роду Давида
  • Йосиф паддаг - тесля й мудрець
  • Гарна людина
Розділ другий. МОВЧАЗНИЙ
  • Таємнича риса Йосифа
  • Про що говорить мовчанка Йосифа?
  • Мовчанка в ніч сповіщення
  • Мовчанка в різдвяну ніч
  • Мовчанка в ранок обрізання
  • Мовчанка в день жертвування
  • Мовчанка втікача
  • Мовчанка у Храмі
  • Йосиф, який слухає
  • Йосиф пробуджений
  • Мовчазний паддаг
Розділ третій. ВІРУЮЧИЙ
  • Lectio divina Йосифа
  • Йосиф читає подію
  • Ніч віри Йосифа
  • Віра і спокуси злих думок
  • Віра і страх
  • Віра і нерозуміння
  • Перелом у lectio divina Йосифа
  • Пошук підтвердження в Слові
  • Подія веде до Слова, а Слово - до події
  • Віра Йосифа і наша віра
  • Йосиф як Авраам
Розділ четвертий. ПРАВЕДНИЙ
  • «Друге ім’я» Йосифа
  • «Проблематична» праведність теслі
  • Праведний живе вірою
  • Вірний і слухняний як Авраам
  • Псалом 1: портрет праведного Йосифа
  • Близькість з Богом
  • Чуйність і вірність
  • Щасливий і реалізований
Розділ п'ятий. ЧОЛОВІК
  • Йосиф, чоловік Марії
  • Одруження Йосифа і Марії
  • Молода пара
  • Закохані
  • Потрясіння у подружжі Йосифа
  • Любов наново зачата від Духа
  • А як же людська любов Йосифа і Марії?
  • Друга частина одруження
  • Тінь Нареченого Марії
Розділ шостий. БАТЬКО
  • Покликання у покликанні
  • Йосиф у родоводі Ісуса
  • Тінь Отця
  • Батько Родини в Назареті
  • Звичайне життя
  • Турбота про виховання у вірі отців
  • Зник непомітно
ВВЕДЕННЯ ДО МОЛИТВИ БОЖИМ СЛОВОМ
Views 263
Rating 5.0 / 5
Added 27.11.2025
Author brat Andron
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5.0/5 (3)

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