Це чи не найутішніші моменти життя - коли світ прекрасний, усі ваші найшаленіші мрії та найнесміливіші надії здійснюються, і серце майже розривається від щастя. «Ліпше бути не може», - кажете ви самі собі так, як у кінці рекламного ролика. Але буває також по-іншому, що вам ні в чому не щастить і все, що тільки може бути не так, йде не так, і всі найзаповітніші мрії і найсміливіші надії лежать, розбиті, коло ваших ніг. Це ті моменти, коли серце знемагає від гіркоти несповнених бажань, порушених обітниць і смутку такого сильного, що тьма заступає вам світ.

Чи доречна радість в такі моменти вашого життя?

Повноцінно проводити час зі сім’єю та друзями, мати чудову роботу, тішитися гарним здоров’ям, бути фінансово забезпеченим - чи не з цих цеглин будуємо ми щасливе життя? Хіба зазвичай ми не кажемо, що з цих щасливих моментів і народжується радість? Мабуть, усякий згодиться, що відчуття щастя минає швидко, а тому краще тішитися ним, коли є змога. Хіба цього не досить?

З іншого боку, ми впевнені в тому, що трагічні моменти позбавляють нас радости; скажімо, коли про радість розповідає жінка, яка однією ногою стоїть у могилі, то це сприймають лише як соціяльно ввічливу форму, чи не так? Ніхто не хоче їй вірити, однак ми киваємо головами і кажемо правильні слова, щоб ніхто не дізнався часом, що в душі ми сумніваємося в мудрості Бога, Його доброті та милосерді. Чи можуть радіти прочани, які заплуталися і збилися зі шляху? Чи радість - це лише біблійне слово, яке не має нічого спільного з реальним життям?

Ворен Кей - Вибери радість, бо щастя не досить

пер. з англ. О. Гладкий

Львів: Свічадо, 2018, 216 с.

ISBN 978-966-938-239-9

Ворен Кей - Вибери радість, бо щастя не досить - Зміст

ЧАСТИНА I РАДІСТЬ - МОЯ СПАДЩИНА

1. У пошуках радісного життя

2. Наша справжня сутність

3. Ісус, людина радости

ЧАСТИНА 2 РАДІСТЬ — ПЕРЕКОНАННЯ МОГО РОЗУМУ

4. Не пиймо із сухих джерел

5. Як перейняти небесну систему цінностей

6. Вірити в темряві

ЧАСТИНА З РАДІСТЬ - СТАН МОГО СЕРЦЯ

7. Плекаймо радість у собі

8. Плекаймо радість в інших

ЧАСТИНА 4 РАДІСТЬ - МІЙ ЩОДЕННИЙ ВИБІР

9. Повертаючись до основ

10. Любов і спільний сміх

11. Помічаймо радість у всьому

Висновок

Подяка

Примітки