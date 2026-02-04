Церковь Иисуса Христа и каждый верующий призваны из мира, чтобы стать особым народом Бога и служить Ему, руководствуясь Его волей. Другими словами, мы были «вызваны из» и «призваны к Нему» с очень важной целью. Апостол Петр писал:

«Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2:9).

Чем больше мы понимаем замысел Бога для церкви и выстраиваем свою жизнь на основании этого замысла, тем более осмысленной и плодотворной будет жизнь наших церквей. Напротив, чем дальше мы отступаем от Божьего замысла, тем меньше плода мы будем приносить. Хотя нам страшно об этом думать, мы должны понять, что церковь может так сильно отступить от Божьего замысла, что не будет никакого смысла в ее существовании, она больше не сможет приносить настоящей пользы для мира. Не выполняя свое предназначение, такая церковь перестает быть церковью (Откр. 2:5).

Эти предупреждения должны побудить нас к прилежному изучению Божьего Слова; они должны мотивировать нас к тому, чтобы подчинить свою жизнь и наши церкви тому, что сказано в Писании. Мы всегда должны помнить, что в каждом поколении главная ошибка Божьего народа — делать то, «что нам кажется справедливым» (Втор. 12:8; Суд. 17:6; 21:25).

Пол Вошер - Церковь Христа по замыслу Христа

пер. с англ. Е. Егоров.

Минск : А. Н. Вараксин, 2021. — 528 с.

ISBN 978-985-7265-92-3

Пол Вошер - Церковь Христа по замыслу Христа - Содержание

Предисловие

Возможный план изучения

Раздел 1. Закладываем фундамент церкви

Глава 1. Введение

Глава 2. Основание церкви

Глава 3. Пастырь церкви

Глава 4. Глава церкви

Глава 5. Лоза церкви

Глава 6. Церковь как Божий храм

Глава 7. Церковь и Божье царство

Раздел 2. Великая цель церкви

Глава 8. Прославлять Бога

Глава 9. Любить Бога

Глава 10. Созидать церковь

Глава 11. Созидать церковь через лидеров

Глава 12. Созидать церковь через участие каждого члена

Глава 13. Созидать церковь через духовные дары

Глава 14. Благовествовать в мире

Глава 15. Великое поручение

Глава 16. Весть и свидетельство церкви

Глава 17. Краткое руководство по миссионерскому служению поместной церкви

Глава 18. Сдерживать зло и распространять добро

Раздел 3. Лидерство в поместной церкви

Глава 19. Церковь Христа по замыслу Христа

Глава 20. Значимость и ответственность пресвитеров

Глава 21. Характер и квалификация пресвитеров церкви

Глава 22. Ответственность и квалификация дьяконов

Глава 23. Подготовка, рукоположение и наказание пресвитеров

Глава 24. Отношение церкви к благочестивым лидерам

Глава 25. Роль женщин в церкви

Раздел 4. Членство в церкви

Глава 26. Крещение верующих

Глава 27. Значение крещения

Глава 28. Вечеря Господня

Глава 29. Управление церковью

Глава 30. Исповедание веры и завет церкви

Глава 31. Дисциплина церкви

Глава 32. Цель и адресаты церковной дисциплины

Глава 33. Процесс церковной дисциплины

Глава 34. Пожертвования — введение

Глава 35. Библейское отношение и мотивация к пожертвованию

Глава 36. Распоряжение церковными пожертвованиями

Глава 37. Забота о поместной церкви

Глава 38. Забота о нуждающихся

Глава 39. Забота о преследуемых миссионерах и церквях

Раздел 5. Порядок поклонения

Глава 40. Покорность Писанию

Глава 41. Почему мы собираемся в воскресенье?

Глава 42. Чтение и разъяснение Писания

Глава 43. Общая молитва

Глава 44. Общая молитва за церковь

Глава 45. Общая молитва за мир

Глава 46. Практическое руководство для общей молитвы

Глава 47. Введение к общему поклонению

Глава 48. Повеления поклоняться

Глава 49. Предупреждения, связанные с поклонением

Раздел 6. Церковь и семья