Вошер - Главная трагедия человека
«Это честная, глубоко библейская книга, посвященная учению о человеческом роде. Вошеру удалось в одной книге объять необъятное. В ней он говорит о грехопадении, нашей нравственной неспособности искать Бога, Его ненависти и к греху, и к грешнику, о реальности и ужасах ада. Даю вам слово, что мы будем использовать это руководство для обучения людей в нашей церкви Niddrie Community Church и за ее пределами. Вошер говорит на понятном языке и беспощадно бьет истиной не в бровь, а в глаз».
Мез Макконнелл, директор миссии 20schemes, автор книги «Есть там кто-нибудь?» (Is There Anybody Out There?)
Пол Вошер - Главная трагедия человека
Пол Вошер ; пер. с англ. — Минск : ИП А. Н. Вараксин, 2019. - 192 с.
ISBN 978-0-9886681-6-4 (англ.).
ISBN 978-985-7220-33-5 (рус).
Пол Вошер - Главная трагедия человека - Содержание
Предисловие
Возможный план изучения
Введение
Часть 1. Сотворение человека и грехопадение
1. Сотворение человека
2. Грехопадение Адама
3. Важные аспекты грехопадения
4. Грехопадение человечества
Часть 2. Нравственная испорченность и греховность человека
5. Абсолютная развращенность и нравственная испорченность
6. Духовная смерть
7. Нравственная недееспособность (часть 1)
8. Нравственная недееспособность (часть 2)
9. Нравственная недееспособность (часть 3)
10. Порабощенные сатаной
11. Сущность греха и его всеобщий характер
Часть 3. Отношение Бога к грешнику
12. Скорбь
13. Гнев (часть 1)
14. Гнев (часть 2)
15. Ненависть или отвращение
16. Вражда и месть
Часть 4. Божий суд над грешником
17. Отделены от Бога
18. Преданы страданиям
19. Преданы греху
20. Смерть (часть 1)
21. Смерть (часть 2)
22. Смерть (часть 3)
23. Окончательный суд над нечестивыми
24. Ад (часть 1)
25. Ад (часть 2)
26. Единственная надежда человека
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