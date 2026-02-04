«Это честная, глубоко библейская книга, посвященная учению о человеческом роде. Вошеру удалось в одной книге объять необъятное. В ней он говорит о грехопадении, нашей нравственной неспособности искать Бога, Его ненависти и к греху, и к грешнику, о реальности и ужасах ада. Даю вам слово, что мы будем использовать это руководство для обучения людей в нашей церкви Niddrie Community Church и за ее пределами. Вошер говорит на понятном языке и беспощадно бьет истиной не в бровь, а в глаз».

Мез Макконнелл, директор миссии 20schemes, автор книги «Есть там кто-нибудь?» (Is There Anybody Out There?)

Пол Вошер - Главная трагедия человека

Пол Вошер ; пер. с англ. — Минск : ИП А. Н. Вараксин, 2019. - 192 с.

ISBN 978-0-9886681-6-4 (англ.).

ISBN 978-985-7220-33-5 (рус).

Пол Вошер - Главная трагедия человека - Содержание

Предисловие

Возможный план изучения

Введение

Часть 1. Сотворение человека и грехопадение

1. Сотворение человека

2. Грехопадение Адама

3. Важные аспекты грехопадения

4. Грехопадение человечества

Часть 2. Нравственная испорченность и греховность человека

5. Абсолютная развращенность и нравственная испорченность

6. Духовная смерть

7. Нравственная недееспособность (часть 1)

8. Нравственная недееспособность (часть 2)

9. Нравственная недееспособность (часть 3)

10. Порабощенные сатаной

11. Сущность греха и его всеобщий характер

Часть 3. Отношение Бога к грешнику

12. Скорбь

13. Гнев (часть 1)

14. Гнев (часть 2)

15. Ненависть или отвращение

16. Вражда и месть

Часть 4. Божий суд над грешником