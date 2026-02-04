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Вошер - Главная трагедия человека

Вошер - Главная трагедия человека
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling
Series Библейские основания христианской веры (4 books)

«Это честная, глубоко библейская книга, посвященная учению о человеческом роде. Вошеру удалось в одной книге объять необъятное. В ней он говорит о грехопадении, нашей нравственной неспособности искать Бога, Его ненависти и к греху, и к грешнику, о реальности и ужасах ада. Даю вам слово, что мы будем использовать это руководство для обучения людей в нашей церкви Niddrie Community Church и за ее пределами. Вошер говорит на понятном языке и беспощадно бьет истиной не в бровь, а в глаз».

Мез Макконнелл, директор миссии 20schemes, автор книги «Есть там кто-нибудь?» (Is There Anybody Out There?)

Пол Вошер - Главная трагедия человека

Пол Вошер ; пер. с англ. — Минск : ИП А. Н. Вараксин, 2019. - 192 с.

ISBN 978-0-9886681-6-4 (англ.).

ISBN 978-985-7220-33-5 (рус).

Пол Вошер - Главная трагедия человека - Содержание

Предисловие

Возможный план изучения

Введение

Часть 1. Сотворение человека и грехопадение

  • 1. Сотворение человека

  • 2. Грехопадение Адама

  • 3. Важные аспекты грехопадения

  • 4. Грехопадение человечества

Часть 2. Нравственная испорченность и греховность человека

  • 5. Абсолютная развращенность и нравственная испорченность

  • 6. Духовная смерть

  • 7. Нравственная недееспособность (часть 1)

  • 8. Нравственная недееспособность (часть 2)

  • 9. Нравственная недееспособность (часть 3)

  • 10. Порабощенные сатаной

  • 11. Сущность греха и его всеобщий характер

Часть 3. Отношение Бога к грешнику

  • 12. Скорбь

  • 13. Гнев (часть 1)

  • 14. Гнев (часть 2)

  • 15. Ненависть или отвращение

  • 16. Вражда и месть

Часть 4. Божий суд над грешником

  • 17. Отделены от Бога

  • 18. Преданы страданиям

  • 19. Преданы греху

  • 20. Смерть (часть 1)

  • 21. Смерть (часть 2)

  • 22. Смерть (часть 3)

  • 23. Окончательный суд над нечестивыми

  • 24. Ад (часть 1)

  • 25. Ад (часть 2)

  • 26. Единственная надежда человека

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Added 04.02.2026
Author AlexDigger
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