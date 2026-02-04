Вошер - Славное Евангелие
Учение не мешает посвящению, а как раз наоборот. То и другое взаимосвязано и одинаково необходимо. Писание повелевает нам любить нашего Господа Бога всем сердцем, всей душой и всем разумением (Мф. 22:37) и поклоняться Богу в духе и истине (Ин. 4:24). Изучение доктрин — одновременно интеллектуальное и духовное упражнение. Изучение доктрин — это страстный поиск Бога, который обязательно должен вести христианина к нравственным изменениям, большему послушанию и сердечному поклонению. Поэтому, работая с книгой, помните, что цель изучения состоит в том, чтобы лучше узнать личность Бога, а не заполнить голову новой информацией. Преданность Богу без понимания того, кем Он является, и знания о Боге без преданности Ему одинаково бесполезны — и то и другое уводит от Бога.
Вошер Пол - Славное Евангелие
пер. с англ.
Минск : ИП А. Н. Вараксин, 2020. 224 с.
ISBN 978-985-7220-94-6
Вошер Пол - Славное Евангелие - Содержание
Предисловие
Возможный план изучения
Глава 1. Божественная дилемма и Евангелие
Глава 2. Божий мотив в спасении людей
Глава 3. Мотивация Сына Божьего в спасении грешников
Глава 4. Сын Божий в славе
Глава 5. Сын Божий стал человеком (часть 1)
Глава 6. Сын Божий стал человеком (часть 2)
Глава 7. Сын Божий прожил совершенную жизнь
Глава 8. Сын Божий взял на себя наши грехи
Глава 9. Сын Божий был проклят
Глава 10. Сын Божий понес на себе гнев Божий
Глава 11. Сын Божий умер
Глава 12. Христос стал нашим умилостивлением
Глава 13. Христос — наше искупление
Глава 14. Христос — наша свобода
Глава 15. Христос — наше примирение (часть 1)
Глава 16. Христос — наше примирение (часть 2)
Глава 17. Христос как жертва
Глава 18. Христос как агнец
Глава 19. Христос как козел отпущения
Глава 20. Христос был погребен
Глава 21. Христос воскрес
Глава 22. Основание для веры в воскресение
Глава 23. Доказательства воскресения Христа
Глава 24. Природа воскресения Христа
Глава 25. Значение воскресения Христа
Глава 26. Важность воскресения Христа
Глава 27. Вознесение Христа
Глава 28. Наш прославленный Спаситель
Глава 29. Наш прославленный Посредник
Глава 30. Наш прославленный Заступник
Глава 31. Христос как царь
Глава 32. Иисус как Господь
Глава 33. Христос как судья
Глава 34. Неизбежность суда
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