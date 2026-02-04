Вошер - Славное Евангелие

Учение не мешает посвящению, а как раз наоборот. То и другое взаимосвязано и одинаково необходимо. Писание повелевает нам любить нашего Господа Бога всем сердцем, всей душой и всем разумением (Мф. 22:37) и поклоняться Богу в духе и истине (Ин. 4:24). Изучение доктрин — одновременно интеллектуальное и духовное упражнение. Изучение доктрин — это страстный поиск Бога, который обязательно должен вести христианина к нравственным изменениям, большему послушанию и сердечному поклонению. Поэтому, работая с книгой, помните, что цель изучения состоит в том, чтобы лучше узнать личность Бога, а не заполнить голову новой информацией. Преданность Богу без понимания того, кем Он является, и знания о Боге без преданности Ему одинаково бесполезны — и то и другое уводит от Бога.

Вошер Пол - Славное Евангелие

пер. с англ.

Минск : ИП А. Н. Вараксин, 2020. 224 с.

ISBN 978-985-7220-94-6

Вошер Пол - Славное Евангелие - Содержание

Предисловие

Возможный план изучения