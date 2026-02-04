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Вошер - Славное Евангелие

Вошер - Славное Евангелие
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Category PROTESTANTISM, Theology
Series Библейские основания христианской веры (4 books)

Учение не мешает посвящению, а как раз наоборот. То и другое взаимосвязано и одинаково необходимо. Писание повелевает нам любить нашего Господа Бога всем сердцем, всей душой и всем разумением (Мф. 22:37) и поклоняться Богу в духе и истине (Ин. 4:24). Изучение доктрин — одновременно интеллектуальное и духовное упражнение. Изучение доктрин — это страстный поиск Бога, который обязательно должен вести христианина к нравственным изменениям, большему послушанию и сердечному поклонению. Поэтому, работая с книгой, помните, что цель изучения состоит в том, чтобы лучше узнать личность Бога, а не заполнить голову новой информацией. Преданность Богу без понимания того, кем Он является, и знания о Боге без преданности Ему одинаково бесполезны — и то и другое уводит от Бога.

Вошер Пол - Славное Евангелие

пер. с англ.

Минск : ИП А. Н. Вараксин, 2020. 224 с.

ISBN 978-985-7220-94-6

Вошер Пол - Славное Евангелие - Содержание

Предисловие

Возможный план изучения

  • Глава 1. Божественная дилемма и Евангелие

  • Глава 2. Божий мотив в спасении людей

  • Глава 3. Мотивация Сына Божьего в спасении грешников

  • Глава 4. Сын Божий в славе

  • Глава 5. Сын Божий стал человеком (часть 1)

  • Глава 6. Сын Божий стал человеком (часть 2)

  • Глава 7. Сын Божий прожил совершенную жизнь

  • Глава 8. Сын Божий взял на себя наши грехи

  • Глава 9. Сын Божий был проклят

  • Глава 10. Сын Божий понес на себе гнев Божий

  • Глава 11. Сын Божий умер

  • Глава 12. Христос стал нашим умилостивлением

  • Глава 13. Христос — наше искупление

  • Глава 14. Христос — наша свобода

  • Глава 15. Христос — наше примирение (часть 1)

  • Глава 16. Христос — наше примирение (часть 2)

  • Глава 17. Христос как жертва

  • Глава 18. Христос как агнец

  • Глава 19. Христос как козел отпущения

  • Глава 20. Христос был погребен

  • Глава 21. Христос воскрес

  • Глава 22. Основание для веры в воскресение

  • Глава 23. Доказательства воскресения Христа

  • Глава 24. Природа воскресения Христа

  • Глава 25. Значение воскресения Христа

  • Глава 26. Важность воскресения Христа

  • Глава 27. Вознесение Христа

  • Глава 28. Наш прославленный Спаситель

  • Глава 29. Наш прославленный Посредник

  • Глава 30. Наш прославленный Заступник

  • Глава 31. Христос как царь

  • Глава 32. Иисус как Господь

  • Глава 33. Христос как судья

  • Глава 34. Неизбежность суда

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Added 04.02.2026
Author AlexDigger
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