У жовтні 2021 року директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс та очільник ЦРУ Білл Бернс ознайомили президента Джо Байдена, віцепрезидентку Камалу Гарріс та їхніх ключових радників із цілком таємними розвідданими, з яких однозначно випливало, що Володимир Путін розробив план військового вторгнення в Україну силами 175 тисяч військових. Інформацію американці отримали завдяки вдалому завершенню сенсаційної операції, в якій брали участь не лише аси їхньої розвідки, а й довірене джерело за стінами Кремля.

Увесь колектив розвідників одностайно дійшов висновку, що Путін планує вторгнення в Україну, сказав Бернс.

Бернс і Гейнс поділились неймовірно точними подробицями російських планів завоювати певні міста й розподілити відповідальність між воєнними й безпековими відомствами задля повного контролю територій. Інформації було так багато, ніби американці потай проникли у ворожий штабний намет і схилились над мапами, вивчаючи кількість і маршрути бригад та загальний план вторгнення з кількох фронтів. Держсекретаря Тоні Блінкена рівень здобутих розвідданих просто-таки ошелешив. Масштабність і продуманість російських планів військового вторгнення на чужу територію тривожно вражали. Насувалася глобальна катастрофа.

Боб Вудворд - Війна

пер. з англ. О. Стукала. — Рівне: Видавець Тетяна Кідрук, 2025. — 464 с.

ISBN 978-617-8509-04-0

Боб Вудворд - Війна - Зміст