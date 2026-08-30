Вудворд - Війна
У жовтні 2021 року директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс та очільник ЦРУ Білл Бернс ознайомили президента Джо Байдена, віцепрезидентку Камалу Гарріс та їхніх ключових радників із цілком таємними розвідданими, з яких однозначно випливало, що Володимир Путін розробив план військового вторгнення в Україну силами 175 тисяч військових. Інформацію американці отримали завдяки вдалому завершенню сенсаційної операції, в якій брали участь не лише аси їхньої розвідки, а й довірене джерело за стінами Кремля.
Увесь колектив розвідників одностайно дійшов висновку, що Путін планує вторгнення в Україну, сказав Бернс.
Бернс і Гейнс поділились неймовірно точними подробицями російських планів завоювати певні міста й розподілити відповідальність між воєнними й безпековими відомствами задля повного контролю територій. Інформації було так багато, ніби американці потай проникли у ворожий штабний намет і схилились над мапами, вивчаючи кількість і маршрути бригад та загальний план вторгнення з кількох фронтів. Держсекретаря Тоні Блінкена рівень здобутих розвідданих просто-таки ошелешив. Масштабність і продуманість російських планів військового вторгнення на чужу територію тривожно вражали. Насувалася глобальна катастрофа.
Боб Вудворд - Війна
пер. з англ. О. Стукала. — Рівне: Видавець Тетяна Кідрук, 2025. — 464 с.
ISBN 978-617-8509-04-0
Боб Вудворд - Війна - Зміст
АВТОРСКИЙ КОМЕНТАР
ПРОЛОГ
ОДИН
ДВА
ТРИ
ЧОТИРИ
П'ЯТЬ
ШІСТЬ
СІМ
ВІСІМ
ДЕВ'ЯТЬ
ДЕСЯТЬ
ОДИНАДЦЯТЬ
ДВАНАДЦЯТЬ
ТРИНАДЦЯТЬ
ЧОТИРНАДЦЯТЬ
П'ЯТНАДЦЯТЬ
ШІСТНАДЦЯТЬ
СІМНАДЦЯТЬ
ВІСІМНАДЦЯТЬ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЬ
ДВАДЦЯТЬ
ДВАДЦЯТЬ ОДИН
ДВАДЦЯТЬ ДВА
ДВАДЦЯТЬ ТРИ
ДВАДЦЯТЬ ЧОТИРИ
П'ЯТДЕСЯТ ЧОТИРИ
П'ЯТДЕСЯТ П'ЯТЬ
ПʼЯТДЕСЯТ ШІСТЬ
ПʼЯТДЕСЯТ СІМ
ПʼЯТДЕСЯТ ВІСІМ
П'ЯТДЕСЯТ ДЕВ'ЯТЬ
ШІСТДЕСЯТ
ШІСТДЕСЯТ ОДИН
ШІСТДЕСЯТ ДВА
ШІСТДЕСЯТ ТРИ
ШІСТДЕСЯТ ЧОТИРИ
ШІСТДЕСЯТ ПʼЯТЬ
ШІСТДЕСЯТ ШІСТЬ
ШІСТДЕСЯТ СІМ
ШІСТДЕСЯТ ВІСІМ
ШІСТДЕСЯТ ДЕВʼЯТЬ
СІМДЕСЯТ
СІМДЕСЯТ ОДИН
СІМДЕСЯТ ДВА
СІМДЕСЯТ ТРИ
СІМДЕСЯТ ЧОТИРИ
СІМДЕСЯТ ПʼЯТЬ
СІМДЕСЯТ ШІСТЬ
СІМДЕСЯТ СІМ
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