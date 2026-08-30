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Вудворд - Війна

Вудворд - Війна
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Category ESXATOS BOOKS, UKRAINIAN LANGUAGE, History, Sociology Political Science

У жовтні 2021 року директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс та очільник ЦРУ Білл Бернс ознайомили президента Джо Байдена, віцепрезидентку Камалу Гарріс та їхніх ключових радників із цілком таємними розвідданими, з яких однозначно випливало, що Володимир Путін розробив план військового вторгнення в Україну силами 175 тисяч військових. Інформацію американці отримали завдяки вдалому завершенню сенсаційної операції, в якій брали участь не лише аси їхньої розвідки, а й довірене джерело за стінами Кремля.

Увесь колектив розвідників одностайно дійшов висновку, що Путін планує вторгнення в Україну, сказав Бернс.

Бернс і Гейнс поділились неймовірно точними подробицями російських планів завоювати певні міста й розподілити відповідальність між воєнними й безпековими відомствами задля повного контролю територій. Інформації було так багато, ніби американці потай проникли у ворожий штабний намет і схилились над мапами, вивчаючи кількість і маршрути бригад та загальний план вторгнення з кількох фронтів. Держсекретаря Тоні Блінкена рівень здобутих розвідданих просто-таки ошелешив. Масштабність і продуманість російських планів військового вторгнення на чужу територію тривожно вражали. Насувалася глобальна катастрофа.

Боб Вудворд - Війна

пер. з англ. О. Стукала. — Рівне: Видавець Тетяна Кідрук, 2025. — 464 с.

ISBN 978-617-8509-04-0

Боб Вудворд - Війна - Зміст

  • АВТОРСКИЙ КОМЕНТАР

  • ПРОЛОГ

  • ОДИН

  • ДВА

  • ТРИ

  • ЧОТИРИ

  • П'ЯТЬ

  • ШІСТЬ

  • СІМ

  • ВІСІМ

  • ДЕВ'ЯТЬ

  • ДЕСЯТЬ

  • ОДИНАДЦЯТЬ

  • ДВАНАДЦЯТЬ

  • ТРИНАДЦЯТЬ

  • ЧОТИРНАДЦЯТЬ

  • П'ЯТНАДЦЯТЬ

  • ШІСТНАДЦЯТЬ

  • СІМНАДЦЯТЬ

  • ВІСІМНАДЦЯТЬ

  • ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЬ

  • ДВАДЦЯТЬ

  • ДВАДЦЯТЬ ОДИН

  • ДВАДЦЯТЬ ДВА

  • ДВАДЦЯТЬ ТРИ

  • ДВАДЦЯТЬ ЧОТИРИ

  • П'ЯТДЕСЯТ ЧОТИРИ

  • П'ЯТДЕСЯТ П'ЯТЬ

  • ПʼЯТДЕСЯТ ШІСТЬ

  • ПʼЯТДЕСЯТ СІМ

  • ПʼЯТДЕСЯТ ВІСІМ

  • П'ЯТДЕСЯТ ДЕВ'ЯТЬ

  • ШІСТДЕСЯТ

  • ШІСТДЕСЯТ ОДИН

  • ШІСТДЕСЯТ ДВА

  • ШІСТДЕСЯТ ТРИ

  • ШІСТДЕСЯТ ЧОТИРИ

  • ШІСТДЕСЯТ ПʼЯТЬ

  • ШІСТДЕСЯТ ШІСТЬ

  • ШІСТДЕСЯТ СІМ

  • ШІСТДЕСЯТ ВІСІМ

  • ШІСТДЕСЯТ ДЕВʼЯТЬ

  • СІМДЕСЯТ

  • СІМДЕСЯТ ОДИН

  • СІМДЕСЯТ ДВА

  • СІМДЕСЯТ ТРИ

  • СІМДЕСЯТ ЧОТИРИ

  • СІМДЕСЯТ ПʼЯТЬ

  • СІМДЕСЯТ ШІСТЬ

  • СІМДЕСЯТ СІМ

  • ЕПІЛОГ

  • ЗАУВАГА ДЛЯ ЧИТАЧІВ

  • ПОДЯКИ

  • ДЖЕРЕЛА

Views 75
Rating 5.0 / 5
Added 30.08.2026
Author AlexDigger
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5.0/5 (1)

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