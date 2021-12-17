Оксфордский справочник по эсхатологии

Oxford Handbook of Eschatology - Перевод ESXATOS - Избранные главы
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Ни один богослов не сделал больше для раскрытия политического значения эсхатологии, чем Юрген Мольтман. Для Мольтмана предмет всей теологии должен быть сосредоточен на надежде, а эсхатология - это доктрина, в которой христианская надежда наиболее четко сформулирована. Более того, Мольтман считает, что надеждой, а не любовью, является христианская добродетель, наиболее актуальная для политики. Мольтман, по сути, так тесно связывает политику с эсхатологией, что серьезное обсуждение этой темы не может продолжаться в отрыве от его работы. Для Мольтмана эсхатология не представляет решения проблемы истории, как будто история ничего не значит сама по себе. Если Бог вмешивается в конце истории, чтобы прекратить всю нашу борьбу и страсти, история становится бессмысленной.
Мольтман идентифицирует эту катастрофическую версию эсхатологии с апокалипсисом. Апокалипсис присутствует в христианской теологии и истории, но Мольтман считает, что это мнение меньшинства, которое не адекватно переводит Божьи обещания в жизнеспособную церковную и политическую повестку дня. Если «последние вещи» стоят за пределами истории и настают внезапно с силой, которая разрушает все вещи этого мира, то христиане мало или вообще не должны уделять внимание «мелочам», составляющим материал политики. Только если эсхатон понимается как новое творение в непрерывности со старым творением, христиане будут мотивированы заботиться об этом мире в рамках подготовки к будущему миру.
Христианская эсхатология предполагает линейный взгляд на время. Согласно круговым взглядам на время, которые встречаются во многих древних народных и племенных космологиях, история бесконечно повторяет себя, ни одно событие или человек не имеет вечного значения, а история - это мифология. Вслед за своим родителем, иудаизмом, христианство придерживается понимания, что человеческая история и само творение движутся в определенном направлении. Как говорит св. Павел в своей важной, но часто упускаемой из внимания, строке: «Спасение ближе к нам сейчас, чем когда мы стали верующими» (Рим. 13:11). Мы движемся к цели или телосу, в которой история придет к драматическому концу, произойдет заключительная апокалиптическая битва между добром и злом, Бог победит, и будет существовать безгранично доброе окончательное состояние мира. Мы можем ссылаться на это окончательное состояние как на Царство Божье или «эсхатон».
Следует различать два вида эсхатологических теорий. Индивидуальная эсхатологическая теория утверждает, что существует жизнь после смерти для всех людей. Эта теория описывает нашу посмертную судьбу. Космическая эсхатологическая теория придерживается, в частности, в христианстве того, что все творение и история движутся к цели. Такая теория обычно описывает, что произойдет в конце истории. Важно отметить, что нельзя рассматривать один вид эсхатологической теории без другого. Платон, например, в нескольких своих диалогах утверждал, что человеческие души переживают смерть, но он не предлагал космическую эсхатологию. С другой стороны, Карл Маркс не верил в индивидуальную жизнь после смерти, но предлагал космическую эсхатологию, которая включала неизбежный исторический прогресс в свержении капитализма и появлении бесклассового общества. Христианство, как и многие религии, предлагает как индивидуальную, так и космическую эсхатологию.
The Oxford Handbook of Eschatology - Перевод ESXATOS - Избранные главы - Оксфордский справочник по эсхатологии
Оксфордский справочник по эсхатологии
[пер. с англ. избранных глав для библиотеки богословского клуба ESXATOS]. — 2021. – 283 с.
(Современная библеистика). Электронное издание.
ISBN 978-0-19-517049-8 (англ)
Перевод исключительно в рамках частного использования
осуществлен с издания:
ISBN 978-0-19-517049-8 (англ)
Перевод исключительно в рамках частного использования
осуществлен с издания:
The Oxford Handbook of Eschatology.
Edited by Jerry L. Walls, Oxford University Press, 2008.
ISBN 978-0-19-517049-8
Оксфордский справочник по эсхатологии - Избранные главы - The Oxford Handbook of Eschatology - Перевод ESXATOS - Содержание
Содержание английского издания
Авторы справочника
О сборнике
Содержание перевода
- 4. Эсхатология и поиск исторического Иисуса (Б. Вивиано)
- 6. Иудейская эсхатология (Д. Новак)
- 12. Эсхатология восточного православия (Э. Лаут)
- 15. Пятидесятническое и харизматическое богословие (Ф.Д. Маччиа)
- 21. Эсхатология и воскресение (С.Т. Дэвис)
- 25. Универсализм (Т. Толботт)
- 29. Эсхатология и политика (С.Х. Вебб)
- Заключение: вопросы эсхатологии в XXI столетии (Р. Бокхэм)
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4. Эсхатология и поиск исторического Иисуса (Б. Вивиано)
12. Эсхатология восточного православия (Э. Лаут)
15. Пятидесятническое и харизматическое богословие (Ф.Д. Маччиа)
Титаническая работа, как и всегда. Низкий поклон за Ваши переводы. Невозможно переоценить!
Спасибо!!!
Сегодня еще новые главы и все вместе - в одном файле.
спасибо
Спасибо большое Игорь!
Браво, Игорь! С новым начинанием тебя! Ждем продолжения!