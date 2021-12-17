Оксфордский справочник по эсхатологии

Ни один богослов не сделал больше для раскрытия политического значения эсхатологии, чем Юрген Мольтман. Для Мольтмана предмет всей теологии должен быть сосредоточен на надежде, а эсхатология - это доктрина, в которой христианская надежда наиболее четко сформулирована. Более того, Мольтман считает, что надеждой, а не любовью, является христианская добродетель, наиболее актуальная для политики. Мольтман, по сути, так тесно связывает политику с эсхатологией, что серьезное обсуждение этой темы не может продолжаться в отрыве от его работы. Для Мольтмана эсхатология не представляет решения проблемы истории, как будто история ничего не значит сама по себе. Если Бог вмешивается в конце истории, чтобы прекратить всю нашу борьбу и страсти, история становится бессмысленной.

Мольтман идентифицирует эту катастрофическую версию эсхатологии с апокалипсисом. Апокалипсис присутствует в христианской теологии и истории, но Мольтман считает, что это мнение меньшинства, которое не адекватно переводит Божьи обещания в жизнеспособную церковную и политическую повестку дня. Если «последние вещи» стоят за пределами истории и настают внезапно с силой, которая разрушает все вещи этого мира, то христиане мало или вообще не должны уделять внимание «мелочам», составляющим материал политики. Только если эсхатон понимается как новое творение в непрерывности со старым творением, христиане будут мотивированы заботиться об этом мире в рамках подготовки к будущему миру.