Райт Николас Томас - Райт - Wright - Paul In Fresh Perspective - Новый взгляд на Павла
Книга Николаса Томаса Райта английском языке Wright N. T. PAUL In Fresh Perspective о новом взгляде на богословие Павла.
Многострадальная книга - никак с 2010 года не удается ее перевести, а сколько человек бралось... /Eshatos/
Райт Н.Т. Новый взгляд на Павла
Нужен переводчик для перевода остальной части книги.
В содержании красным цветом отмечено, что переведено, может кто возьмется далее???
Wright N. T. PAUL In Fresh Perspective - Preface
1 Paul's World, Paul's 13 efmarchuk
2 Creation and Covenant 38 efmarchuk
3 Messiah and Apocalyptic 50
4 Gospel and Empire 79 Переводит Стоик
5 Rethinking God 107
6 Reworking God's People 128
7 Reimagining God's Future 153
8 Jesus, Paul and the Task of the Church 170
Notes 175
Bibliografphy 182
2 Creation and Covenant 38 efmarchuk
3 Messiah and Apocalyptic 50
4 Gospel and Empire 79 Переводит Стоик
5 Rethinking God 107
6 Reworking God's People 128
7 Reimagining God's Future 153
8 Jesus, Paul and the Task of the Church 170
Notes 175
Bibliografphy 182
Предисловие
Часть I ТЕМЫ 1 Мир Павла, наследие Павла
1. Три мира Павла
2. Споры о богословском наследии Павла: прежние, новые и другие перспективы
2. Споры о богословском наследии Павла: прежние, новые и другие перспективы
2 Творение и завет
1. Творение и завет в Ветхом Завете
2. Павел: три ключевых текста
(i) Кол 1:15–20
(ii) 1 Кор 15
(iii) Рим 1–11
3. Зло и благодать: состояние дел и решение вопроса
4. Выводы: Иисус в контексте творения и завета
(ii) 1 Кор 15
(iii) Рим 1–11
3. Зло и благодать: состояние дел и решение вопроса
4. Выводы: Иисус в контексте творения и завета
3 Мессия и апокалиптика
1. Введение
2. Иисус как Мессия
3. Апокалиптика Павла
2. Иисус как Мессия
3. Апокалиптика Павла
4 Евангелие и империя
1. Введение
2. Основы имперской идеологии кесаря
3. Иудейская критика языческой империи
4. Антиимперское богословие Павла
5. Выводы
2. Основы имперской идеологии кесаря
3. Иудейская критика языческой империи
4. Антиимперское богословие Павла
5. Выводы
Часть II СТРУКТУРЫ 5 Переосмысление Бога
1. Введение
2. Монотеизм: иудейские корни
3. Монотеизм и христология
4. Монотеизм и Дух
5. Библейские истоки, цели язычества и практический труд
6. Выводы
2. Монотеизм: иудейские корни
3. Монотеизм и христология
4. Монотеизм и Дух
5. Библейские истоки, цели язычества и практический труд
6. Выводы
6 Преобразование Божьего народа
1. Введение
2. Избрание: иудейские взгляды на Божий народ
3. Избрание как собрание вокруг Иисуса
4. Избрание как преобразование Духом
5. Новое определение избрания на основании Писания
6. Выводы
2. Избрание: иудейские взгляды на Божий народ
3. Избрание как собрание вокруг Иисуса
4. Избрание как преобразование Духом
5. Новое определение избрания на основании Писания
6. Выводы
7 Пересмотр Божьего будущего
1. Введение
2. Иудейская эсхатология в первом веке
3. Эсхатология, пересмотренная в контексте служения Иисуса
4. Эсхатология, пересмотренная в контексте служения Духа
5. Эсхатология в контексте
2. Иудейская эсхатология в первом веке
3. Эсхатология, пересмотренная в контексте служения Иисуса
4. Эсхатология, пересмотренная в контексте служения Духа
5. Эсхатология в контексте
8 Иисус, Павел и дело Церкви
1. Введение
2. Иисус и Павел
3. Труд апостола
а. Служитель, апостол, отделенный
б. Новые подходы к практической работе
4. Выводы: Павел и задачи Церкви
2. Иисус и Павел
3. Труд апостола
а. Служитель, апостол, отделенный
б. Новые подходы к практической работе
4. Выводы: Павел и задачи Церкви
Примечания
Библиография
Указатели
Библиография
Указатели
О богословии "Новый взгляд на Павла" читайте здесь
Некоторые писатели первого века использовали книгу пророка Даниила и подобную традицию для того, чтобы строить апокалипсические модели, что, например, мы находим в 4 книге Ездры и во 2 книге Баруха, в которых критика Даниилом языческих империй, не в последнюю очередь его представление о 4 последовательно возвышающихся и ниспровергающихся царствах, применяется авторами к анализу их современности.
Эти тексты являются своего рода реакцией на разрушение в 70 году Иерусалима и многократно используют традиционный материал как для скорби, чтобы дать оценку произошедшему (возможно, так или иначе, - размышляют авторы, это было необходимое наказание, подобное вавилонскому пленению), так и в качестве обетования для будущего освобождения. Различная конфигурация традиционных образов и тем вызывается, не в последнюю очередь, различной исторической ситуацией.
Так, например, в разительном контрасте с представленным материалом находится Иосиф Флавий, который дает совершенно другую оценку тех же самых текстов. В Писании, говорит он, действительно есть предсказание о том, что к этому времени из Иудеи придет владыка мира, но это предсказание относится совсем не к еврейскому Мессии, а к Веспасиану, который на самом деле проделал путь из Иудеи до Рима (прим. пер. 1 июня 69г. легионы, находящиеся в Египте и Иудее объявили императором Веспасиана, что в итоге привело к захвату им власти) и стал императором (и династия которого, вообще-то, снабдила Флавия государственной пенсией). Но даже Иосиф Флавий все-таки еще находится в рамках еврейских представлений, так как он мог, в принципе, с некоторой долей справедливости утверждать (хотя в радикально новом русле), что древняя доктрина Божественного правосудия использует языческих правителей для наказания самих евреев (сам Иосиф обвинял в бедах народа радикально настроенных революционеров) и таким образом осуществляется правление миром.
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