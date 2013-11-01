Книга Николаса Томаса Райта английском языке Wright N. T. PAUL In Fresh Perspective о новом взгляде на богословие Павла. Многострадальная книга - никак с 2010 года не удается ее перевести, а сколько человек бралось... /Eshatos/ Райт Н.Т. Новый взгляд на Павла Нужен переводчик для перевода остальной части книги. В содержании красным цветом отмечено, что переведено, может кто возьмется далее???

Wright N. T. PAUL In Fresh Perspective - Preface

1 Paul's World, Paul's 13 efmarchuk

2 Creation and Covenant 38 efmarchuk

3 Messiah and Apocalyptic 50

4 Gospel and Empire 79 Переводит Стоик

5 Rethinking God 107

6 Reworking God's People 128

7 Reimagining God's Future 153

8 Jesus, Paul and the Task of the Church 170

Notes 175

Bibliografphy 182

Предисловие

Часть I ТЕМЫ 1 Мир Павла, наследие Павла

1. Три мира Павла

2. Споры о богословском наследии Павла: прежние, новые и другие перспективы



2 Творение и завет

1. Творение и завет в Ветхом Завете

2. Павел: три ключевых текста

(i) Кол 1:15–20

(ii) 1 Кор 15

(iii) Рим 1–11

3. Зло и благодать: состояние дел и решение вопроса

4. Выводы: Иисус в контексте творения и завета



3 Мессия и апокалиптика

1. Введение

2. Иисус как Мессия

3. Апокалиптика Павла



4 Евангелие и империя

1. Введение

2. Основы имперской идеологии кесаря

3. Иудейская критика языческой империи

4. Антиимперское богословие Павла

5. Выводы



Часть II СТРУКТУРЫ 5 Переосмысление Бога

1. Введение

2. Монотеизм: иудейские корни

3. Монотеизм и христология

4. Монотеизм и Дух

5. Библейские истоки, цели язычества и практический труд

6. Выводы



6 Преобразование Божьего народа

1. Введение

2. Избрание: иудейские взгляды на Божий народ

3. Избрание как собрание вокруг Иисуса

4. Избрание как преобразование Духом

5. Новое определение избрания на основании Писания

6. Выводы



7 Пересмотр Божьего будущего

1. Введение

2. Иудейская эсхатология в первом веке

3. Эсхатология, пересмотренная в контексте служения Иисуса

4. Эсхатология, пересмотренная в контексте служения Духа

5. Эсхатология в контексте



8 Иисус, Павел и дело Церкви

1. Введение

2. Иисус и Павел

3. Труд апостола

а. Служитель, апостол, отделенный

б. Новые подходы к практической работе

4. Выводы: Павел и задачи Церкви



Примечания

Библиография

Указатели

О богословии "Новый взгляд на Павла" читайте здесь

Некоторые писатели первого века использовали книгу пророка Даниила и подобную традицию для того, чтобы строить апокалипсические модели, что, например, мы находим в 4 книге Ездры и во 2 книге Баруха, в которых критика Даниилом языческих империй, не в последнюю очередь его представление о 4 последовательно возвышающихся и ниспровергающихся царствах, применяется авторами к анализу их современности.

Эти тексты являются своего рода реакцией на разрушение в 70 году Иерусалима и многократно используют традиционный материал как для скорби, чтобы дать оценку произошедшему (возможно, так или иначе, - размышляют авторы, это было необходимое наказание, подобное вавилонскому пленению), так и в качестве обетования для будущего освобождения. Различная конфигурация традиционных образов и тем вызывается, не в последнюю очередь, различной исторической ситуацией.

Так, например, в разительном контрасте с представленным материалом находится Иосиф Флавий, который дает совершенно другую оценку тех же самых текстов. В Писании, говорит он, действительно есть предсказание о том, что к этому времени из Иудеи придет владыка мира, но это предсказание относится совсем не к еврейскому Мессии, а к Веспасиану, который на самом деле проделал путь из Иудеи до Рима (прим. пер. 1 июня 69г. легионы, находящиеся в Египте и Иудее объявили императором Веспасиана, что в итоге привело к захвату им власти) и стал императором (и династия которого, вообще-то, снабдила Флавия государственной пенсией). Но даже Иосиф Флавий все-таки еще находится в рамках еврейских представлений, так как он мог, в принципе, с некоторой долей справедливости утверждать (хотя в радикально новом русле), что древняя доктрина Божественного правосудия использует языческих правителей для наказания самих евреев (сам Иосиф обвинял в бедах народа радикально настроенных революционеров) и таким образом осуществляется правление миром.